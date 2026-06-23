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Példátlan kibertámadás söpört végig a világon: több mint 110 millió adat kerülhetett veszélybe
Egy orosz hackercsoport az amerikai Fortinet kiberbiztonsági vállalat rendszerein keresztül több mint 75 ezer tűzfalat tört fel világszerte; Belgiumban mintegy 270 szervezet – köztük iskolák és önkormányzatok – hálózata kompromittálódott. A példátlan méretű, jelenleg is tartó kibertámadás során több mint 110 millió hitelesítési adatot loptak el, és számos intézmény rendszere még most is sebezhető - írta a Portfolio.
A belga Secutec kiberbiztonsági vállalat keddi tájékoztatása szerint a februárban kezdődött incidenst az tette különösen súlyossá, hogy a támadók a Fortinet partnerportálján keresztül vették át az irányítást. Mivel ezt a felületet az informatikai szolgáltatók az ügyfelek rendszereinek távoli kezelésére használják, a hackerek egyetlen belépési pont kihasználásával egyszerre több szervezet hálózatába is bejuthattak.
A Secutec értékelése alapján ez az egyik legsúlyosabb biztonsági incidens, amely valaha egyetlen kiberbiztonsági szolgáltatót érintett. A károkat tovább súlyosbította az alapvető biztonsági intézkedések elhanyagolása.
Az érintett tűzfalak egyikénél sem alkalmaztak többtényezős hitelesítést, az eszközök 85 százalékán elavult szoftververzió futott, ráadásul sok informatikai szolgáltató ugyanazt a jelszót használta a különböző ügyfelek rendszereinél.
Bár a behatolás hónapokkal ezelőtt történt, a veszély továbbra is fennáll. Belgiumban – ahol ügyvédi irodák is vannak az áldozatok között – legalább 150 feltört tűzfal még mindig közvetlenül elérhető a nyilvános internetről. Emellett 110 rendszerbe jelenleg is akadálytalanul be lehet lépni az ellopott rendszergazdai hitelesítő adatokkal. A kritikus helyzet miatt a Secutec már hivatalosan is értesítette a belga nemzeti kiberbiztonsági központot.
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