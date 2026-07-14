2026. július 14. kedd Örs, Stella
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 1.Az olimpiai bajnok Kovács Ágnes úszó a 25 évvel ezelőtti sydney-i nyári olimpián elért sikerek alkalmából rendezett gálavacsora előtti ünnepségen a Madame Tussauds Budapest múzeumban 2025. október 1-jén. Az
Sport

Súlyos betegségéről vallott a magyar olimpiai bajnok: a poklok poklát élte át Kovács Ágnes

Pénzcentrum
2026. július 14. 10:15

Kétéves küzdelem után sikeresen legyőzte a rákot Kovács Ágnes, Sydney olimpiai bajnoka. A sportolónál 2024-ben diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigydaganatot, aki ezt követően két műtéten és komoly elszigeteltséggel járó izotópkezeléseken esett át, mire idén hivatalosan is áttétmentesnek nyilvánították. Gyógyulásának történetét azért osztotta meg a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet a korai diagnózis életmentő szerepére, és erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kétéves küzdelem után sikeresen legyőzte a rákot Kovács Ágnes, Sydney olimpiai bajnoka - erről ő maga számolt be közösségi oldalán. A sportolónál 2024-ben diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigydaganatot, aki ezt követően két műtéten és komoly elszigeteltséggel járó izotópkezeléseken esett át, mire idén hivatalosan is áttétmentesnek nyilvánították.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A betegség Kovács beszámolója szerint 2024-ben jelentkezett, amikor a kisebbik fia még másfél éves sem volt. A diagnózis follicularis pajzsmirigyrák volt, amely a pajzsmirigydaganatok 10–20 százalékát teszi ki, és az ő esetében komoly veszélyt jelentett, hogy a véráramon keresztül a csontokra vagy a tüdőre is áttéteket adhat.

Kovács azt írta: sportolói múltjához híven úgy tekintett a betegségre, mint élete legfontosabb megmérettetésére, amelyben ellenfele a daganat, a megnyerhető aranyérem pedig maga az élet volt.

Mondanom sem kell, életem leghosszabb 20 perce volt, amíg bent feküdtem a gépben, csak számoltam a másodperceket. A 20. perc után végre kitoltak a gépből, és jött a hír: nincs áttét! Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. Miután visszamentem a kórterembe, hosszú percekig a lelkem mélyéről csak zokogtam. Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni! Tudtam, hogy a teljes mentális és fizikális felépülésemhez még hosszú hónapok kellenek, de ott és akkor, amit éreztem, az maga az újjászületés volt

- fogalmazott Kovács Ágnes. Hozzátette azt is, hogy érezte és köszöni is azt, hogy sokan gondoltak rá, érthető okokból most a családjával szeretne minél többet lenni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az elmúlt években sokan érdeklődtek, hova tűntem. Sokáig nem álltam készen arra, hogy ezekre a kérdésekre pontos választ tudjak adni. Ebben az időszakban a családi életem és a mindennapi dolgaim mellett a befelé fordulásé, mondhatni egy belső utazásé volt a főszerep. Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond „frissített” verzióm tért vissza

- írta Kovács Ágnes.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#egészség #család #olimpia #sport #betegség #műtét #rák #kezelés #sportoló #aranyérem #olimpikon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:15
10:03
09:52
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 14.
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
2026. július 13.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2026. július 13.
Történelmi döntést hozott a Parlament: megszűnhet Sulyok Tamás és Polt Péter mandátuma
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 14. kedd
Örs, Stella
29. hét
Július 14.
A cápatudatosság napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2
1 hete
Sokkoló üzlet készülhet Liverpoolban: egyik legjobbjukat engedik el a Vörösök?
3
2 napja
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
4
1 hete
Újra életjelet adott Klein Dávid: így áll most a pakisztáni nyolcezres csúcs meghódítása
5
1 hete
Perceken múlt az olimpiai bajnok élete: allergiás sokkot kapott egy étteremben - részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 10:03
Indul a háború Budapest legértékesebb területéért: 13 év után a Tisza-kormány oszthatja újra a lapokat?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 06:27
Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?
Agrárszektor  |  2026. július 14. 08:59
Rendkívüli lépés a távol-keleti óriástól: azonnal zuhanni kezdtek az árak