Súlyos betegségéről vallott a magyar olimpiai bajnok: a poklok poklát élte át Kovács Ágnes

Kétéves küzdelem után sikeresen legyőzte a rákot Kovács Ágnes, Sydney olimpiai bajnoka. A sportolónál 2024-ben diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigydaganatot, aki ezt követően két műtéten és komoly elszigeteltséggel járó izotópkezeléseken esett át, mire idén hivatalosan is áttétmentesnek nyilvánították. Gyógyulásának történetét azért osztotta meg a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet a korai diagnózis életmentő szerepére, és erőt adjon a hasonló helyzetben lévőknek.

Kétéves küzdelem után sikeresen legyőzte a rákot Kovács Ágnes, Sydney olimpiai bajnoka - erről ő maga számolt be közösségi oldalán. A sportolónál 2024-ben diagnosztizáltak rosszindulatú pajzsmirigydaganatot, aki ezt követően két műtéten és komoly elszigeteltséggel járó izotópkezeléseken esett át, mire idén hivatalosan is áttétmentesnek nyilvánították.

A betegség Kovács beszámolója szerint 2024-ben jelentkezett, amikor a kisebbik fia még másfél éves sem volt. A diagnózis follicularis pajzsmirigyrák volt, amely a pajzsmirigydaganatok 10–20 százalékát teszi ki, és az ő esetében komoly veszélyt jelentett, hogy a véráramon keresztül a csontokra vagy a tüdőre is áttéteket adhat.

Kovács azt írta: sportolói múltjához híven úgy tekintett a betegségre, mint élete legfontosabb megmérettetésére, amelyben ellenfele a daganat, a megnyerhető aranyérem pedig maga az élet volt.

Mondanom sem kell, életem leghosszabb 20 perce volt, amíg bent feküdtem a gépben, csak számoltam a másodperceket. A 20. perc után végre kitoltak a gépből, és jött a hír: nincs áttét! Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. Miután visszamentem a kórterembe, hosszú percekig a lelkem mélyéről csak zokogtam. Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni! Tudtam, hogy a teljes mentális és fizikális felépülésemhez még hosszú hónapok kellenek, de ott és akkor, amit éreztem, az maga az újjászületés volt

- fogalmazott Kovács Ágnes. Hozzátette azt is, hogy érezte és köszöni is azt, hogy sokan gondoltak rá, érthető okokból most a családjával szeretne minél többet lenni.

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Az elmúlt években sokan érdeklődtek, hova tűntem. Sokáig nem álltam készen arra, hogy ezekre a kérdésekre pontos választ tudjak adni. Ebben az időszakban a családi életem és a mindennapi dolgaim mellett a befelé fordulásé, mondhatni egy belső utazásé volt a főszerep. Boldogan mondhatom, hogy az idei év már tele van megújulással számomra, hiszen teljesen visszajött az energiám, és újra a régi vagyok. Illetve a régi már sosem leszek, mert a történtek után azt gondolom, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, egy átalakult értékrenddel rendelkező, úgymond „frissített” verzióm tért vissza

- írta Kovács Ágnes.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA