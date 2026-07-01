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Komoly figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: újabb konfliktusba sodródhat az Európai Unió Kínával, ha nem lép időben
Az Európai Unió a konfliktus fázisába lép Kínával, ha az ősz folyamán nem sikerül megállapodni a kereskedelmi egyensúlytalanságok jelentős csökkentéséről – figyelmeztetett Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az Euronews Europe Today című műsorában - közölte az euronews.
Maroš Šefčovič, az Európai Unió kereskedelmi biztosa szerint Brüsszel legkésőbb októberig szeretne egyezségre jutni Pekinggel a kereskedelmi egyensúlytalanságok rendezéséről. A háttérben az az egyre súlyosbodó aggodalom áll, hogy a kínai ipari túlkapacitás teljesen aláássa a már amúgy is nehéz helyzetben lévő európai iparágakat. Brüsszel ezért kézzelfogható eredményeket vár, és ezzel párhuzamosan új piacvédelmi eszközök bevetését készíti elő.
Alapvetően meg kell változtatnunk a Kínával kapcsolatos hozzáállásunkat – mutatott rá Manfred Weber. Hozzátette, hogy olyan új, egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni, amelyek egyértelművé teszik, hogy a különféle állami támogatások nem férnek össze a piacgazdaság alapelveivel.
Európában egyre inkább tartanak egy úgynevezett második kínai sokktól, vagyis attól, hogy Peking ipari túlkapacitása – az olcsó fogyasztási cikkektől kezdve egészen az elektromos autókig – a tisztességtelen verseny révén kiszorítja a piacról az európai gyártókat, ami tömeges munkahelyvesztéssel járhat. Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha októberig nem sikerül rendezni ezeket a feszültségeket, Weber úgy felelt, hogy az Európai Unió ebben az esetben a konfliktusos szakaszba lép Kínával.
Az Európai Unió jelenleg rendkívül keskeny ösvényen egyensúlyoz a nyílt kereskedelmi háború elkerülése és a határozottabb, védekező jellegű kereskedelempolitika között. A belső piac hatékonyabb védelme érdekében az uniós vezetők arra kérték Ursula von der Leyent, hogy vizsgálja felül a meglévő piacvédelmi eszközöket, és fontoljon meg újak bevezetését.
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A tagállamok véleménye azonban megosztott a kérdésben. Spanyolország inkább partnerként tekint Kínára, Franciaország ugyanakkor határozottabb európai preferenciát sürget a stratégiai fontosságú iparágakban. A döntő tényező végül Németország, az unió legnagyobb gazdasága és ipari központja lehet abban, hogy a közösség mennyire keményen lép fel Pekinggel szemben.
A jelenleg mérlegelt intézkedések között szerepel egy diverzifikációs mechanizmus, amely arra ösztönözné az uniós vállalatokat, hogy csökkentsék függőségüket a kínai beszállítóktól. Az Európai Bizottság emellett egy szolidaritási mechanizmus létrehozását is tervezi, amely azokat a tagállamokat és iparágakat támogatná, amelyeket a leginkább sújt a kínai verseny, vagy amelyek leginkább ki vannak téve a pekingi válaszlépéseknek.
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