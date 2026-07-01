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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Gazdaság

Komoly figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: újabb konfliktusba sodródhat az Európai Unió Kínával, ha nem lép időben

Pénzcentrum
2026. július 1. 20:17

Az Európai Unió a konfliktus fázisába lép Kínával, ha az ősz folyamán nem sikerül megállapodni a kereskedelmi egyensúlytalanságok jelentős csökkentéséről – figyelmeztetett Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az Euronews Europe Today című műsorában - közölte az euronews.

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Maroš Šefčovič, az Európai Unió kereskedelmi biztosa szerint Brüsszel legkésőbb októberig szeretne egyezségre jutni Pekinggel a kereskedelmi egyensúlytalanságok rendezéséről. A háttérben az az egyre súlyosbodó aggodalom áll, hogy a kínai ipari túlkapacitás teljesen aláássa a már amúgy is nehéz helyzetben lévő európai iparágakat. Brüsszel ezért kézzelfogható eredményeket vár, és ezzel párhuzamosan új piacvédelmi eszközök bevetését készíti elő.

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Alapvetően meg kell változtatnunk a Kínával kapcsolatos hozzáállásunkat – mutatott rá Manfred Weber. Hozzátette, hogy olyan új, egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni, amelyek egyértelművé teszik, hogy a különféle állami támogatások nem férnek össze a piacgazdaság alapelveivel.

Európában egyre inkább tartanak egy úgynevezett második kínai sokktól, vagyis attól, hogy Peking ipari túlkapacitása – az olcsó fogyasztási cikkektől kezdve egészen az elektromos autókig – a tisztességtelen verseny révén kiszorítja a piacról az európai gyártókat, ami tömeges munkahelyvesztéssel járhat. Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha októberig nem sikerül rendezni ezeket a feszültségeket, Weber úgy felelt, hogy az Európai Unió ebben az esetben a konfliktusos szakaszba lép Kínával.

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A tagállamok véleménye azonban megosztott a kérdésben. Spanyolország inkább partnerként tekint Kínára, Franciaország ugyanakkor határozottabb európai preferenciát sürget a stratégiai fontosságú iparágakban. A döntő tényező végül Németország, az unió legnagyobb gazdasága és ipari központja lehet abban, hogy a közösség mennyire keményen lép fel Pekinggel szemben.

A jelenleg mérlegelt intézkedések között szerepel egy diverzifikációs mechanizmus, amely arra ösztönözné az uniós vállalatokat, hogy csökkentsék függőségüket a kínai beszállítóktól. Az Európai Bizottság emellett egy szolidaritási mechanizmus létrehozását is tervezi, amely azokat a tagállamokat és iparágakat támogatná, amelyeket a leginkább sújt a kínai verseny, vagy amelyek leginkább ki vannak téve a pekingi válaszlépéseknek.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
27 perce
A kereskedelmi egyensúlytalanságokat csak úgy lehetne megszüntetni ha az európai fogyasztókat leszoktatnák a konzumidiotizmusról, a mániákus gagyifogyasztásról. Vagy ha mi is elkezdenénk mindent rabszolgamunkával, totális környezetszennyezéssel és a munkavédelem magasról letojásával gyártani, ahogy a jó kínai elvtársak teszik pl a magyarországi akkugyáraikban is.
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