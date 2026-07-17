Új gazdája van a népszerű magyar ételfutárnak, elképesztő összeget fizetett az amerikai óriás

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Az amerikai Uber felvásárolja a német Delivery Herót, amivel a Kínán kívüli világ legnagyobb ételkiszállítási vállalatcsoportja jön létre. A 14,8 milliárd dolláros tranzakció révén a magyarországi Foodora is az Uber tulajdonába kerül, így a vállalat olyan globális versenytársakkal veheti fel a harcot, mint a Prosus és a Woltot birtokló DoorDash - közölte a Telex.
A felvásárlás során az Uber részvényenként 41,5 eurós készpénzes ajánlatot tett, amelyet a Delivery Hero vezetősége egyhangúlag támogat. Egy másfél hónappal ezelőtti, alacsonyabb összegű kísérlet még kudarcba fulladt, a mostani ajánlat azonban már 34 százalékos prémiumot jelent az elmúlt időszak átlagos részvényárfolyamához képest. Az eddig is közel 20 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Uber ezzel a megállapodással jelentősen kiterjeszti hálózatát, így 50 helyett immár 99 országban lesz jelen.
A versenyhatósági aggályok és a piaci erőfölény kialakulásának elkerülése érdekében az Uber 1,6 milliárd dollárért tizennégy országban működő üzletágát azonnal továbbértékesíti a New York-i SSW Partners befektetési társaságnak. A leválasztás többek között olyan európai és dél-amerikai államokat érint, mint Ausztria, Lengyelország, Spanyolország, Görögország, valamint Chile. Magyarország azonban nem szerepel a listán, így a hazai Foodora az Uber-csoport tagjává válik.
A 2011-ben alapított, sokáig mintaértékű startupnak tekintett Delivery Hero intenzív terjeszkedése és folyamatos felvásárlásai révén vált globális piaci szereplővé. A magyar piacra 2016-ban léptek be a korábban Netpincérként ismert platform akvizíciójával, amelyből később Foodpanda, majd Foodora lett. Különös egybeesés, hogy az Uber fuvarmegosztó szolgáltatása éppen 2016-ban szűnt meg Magyarországon a jogszabályi változások miatt. Idén azonban taxitársaságként visszatértek a budapesti piacra, a mostani üzlettel pedig a hazai ételkiszállítási szektorban is meghatározó szereplővé válnak.
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