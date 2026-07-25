Most közölték a magyar kórházakról: erre a hatalmas változásra kell készülni szeptembertől

Szeptember elejétől bárki számára hozzáférhetővé válnak a kórházi fertőzések legfrissebb adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) intézkedésének célja az egészségügyi rendszer átláthatóbbá tétele és a lakosság széles körű tájékoztatása, ám a közzétett adatok önmagukban nem lesznek alkalmasak az intézmények rangsorolására - számolt be a Portfolio.

A nyilvános adatközlés a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer éveken át felépített adatbázisára épül. A statisztikák egységes fogalomrendszeren és nemzetközi tapasztalatokon alapulnak, így a betegek a korábbinál lényegesen érthetőbb formában tájékozódhatnak az egészségügyi intézményekben előforduló fertőzésekről.

A szakmai egyeztetések során kidolgozott módszertan kulcsfontosságú alapelve, hogy a közzétett adatok önmagukban nem alkalmasak a kórházak összehasonlítására.

Egy-egy intézmény fertőzési mutatóit ugyanis jelentősen befolyásolja a kezelt betegek általános egészségi állapota, az ellátás összetettsége, valamint az is, hogy az adott kórházban mennyire szigorúan és alaposan derítik fel, illetve igazolják laboratóriumi vizsgálatokkal a megbetegedéseket.

A téves következtetések elkerülése és a valós helyzet bemutatása érdekében a közzétett adatbázis kiegészítő mutatókat is tartalmaz majd, amelyek segítik a számok pontos értelmezését.