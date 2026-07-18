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Bezáratta a Nébih a díjnyertes cukrászdát: pár éve még az ország tortáját készítették - most súlyos problémákat találtak
Lejárt szavatosságú és bizonytalan eredetű élelmiszerek miatt függesztette fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda működését, amely a 2020-as Ország Tortáját is készítette - szúrta ki a 24.hu.
A hatóság július 9-i ellenőrzése során összesen negyven problémás élelmiszertételt talált a Hisztéria Cukrászdában. Ezek közül huszonkilenc termék származása bizonyult nyomon követhetetlennek, további tizenegynek pedig már lejárt a minőségmegőrzési ideje.
Az ellenőrök az érintett élelmiszereket azonnal kivonták a forgalomból, és hatósági zár alá vették, megtiltva azok további felhasználását és értékesítését. A Nébih emellett a még érvényes fogyaszthatósági idejű termékek visszahívását is elrendelte.
A tápiószecsői cukrászda 2020-ban a Curiositas nevű mandulás édességével nyerte el az Ország Tortája címet. A vállalkozás a közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint július 17-ig, péntekig "technikai okokra" hivatkozva tart zárva.
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