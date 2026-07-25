2026. július 25. szombat Kristóf, Jakab
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Utazás

Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: gyökeresen megváltozik a Budapest környéki közlekedés napokon belül

Pénzcentrum
2026. július 25. 14:42

Augusztus 1-jétől jelentősen kibővül Budapest éjszakai agglomerációs közösségi közlekedése. A hálózatbővítésnek köszönhetően a fővárosból induló utolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz csatlakozva számos Pest vármegyei település válik könnyebben elérhetővé a késő esti és a hajnali órákban

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bejelentett fejlesztés a júliusban megkezdett bővítés második üteme, amely a logikusabb átszállásokat és a jobb lefedettséget célozza meg. A módosításoknak köszönhetően a főváros környékén szinte minden irányban javul majd a közlekedés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyugati és a délnyugati szektorban Kelenföldről közvetlen éjszakai autóbuszok indulnak Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Augusztus 11-étől a kínálat tovább bővül, így az M4-es metróhoz igazodva már Szigethalom, Halásztelek és Tököl is elérhetővé válik az éjszakai órákban.

Az északnyugati és az északi térségben a solymári vasútállomáson az éjszakai vonatokhoz csatlakozó járatok indulnak Pilisszentivánra és Pilisszántóra, míg a H5-ös HÉV pomázi megállójából Pilisszentkereszt és Csobánka felé biztosítják az eljutást. Újpest-városkaputól az M3-as metróhoz kapcsolódva egészen Visegrádig lehet majd utazni Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu és Dunabogdány érintésével.

Kapcsolódó cikkeink:

A keleti szektorban a Stadionok autóbusz-pályaudvartól Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán és Csomád felé indulnak metrócsatlakozást biztosító járatok, míg az Örs vezér teréről a korábbinál sűrűbben lehet majd eljutni Csömörre és Nagytarcsára.

A déli agglomerációban a Népligetből egészen Dabasig közlekednek az éjszakai járatok Alsónémedi, Ócsa, Inárcs, Kakucs és Újhartyán érintésével, valamint közvetlen kapcsolat létesül a főváros és Kiskunlacháza térsége között is. Ez utóbbi járat a Budapest–Belgrád-vasútvonal átadásáig Dömsödig jár Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Délegyháza érintésével, a vasúti közlekedés elindulása után pedig módosított útvonalon, Bugyi érintésével közlekedik majd.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A hálózatfejlesztés kifejezett célja, hogy az elővárosokban élők a késő esti órákban is a biztonságos és kiszámítható közösségi közlekedést válasszák a személyautó helyett. A több százezer ember mindennapjait megkönnyítő új járatok részletes menetrendje a MÁV-csoport hivatalos felületein érhető el.

Címlapkép: MTI/Purger Tamás 
#utazás #hév #MÁV #Budapest #menetrend #vonat #közösségi közlekedés #autóbusz #agglomeráció #pest megye #vitézy dávid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:42
14:31
14:04
13:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 24.
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
2026. július 25.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
2026. július 24.
Legszebb tengerszemek Magyarországon, amiket látni kell: türkizkék víz, sziklafalak és bakancslistás túrák
NAPTÁR
Tovább
2026. július 25. szombat
Kristóf, Jakab
30. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
2
1 hete
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
3
2 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
4
1 napja
Újabb csapás a közlekedőknek: egy tollvonással törölték a gyorsforgalmi utat
5
1 hete
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
PÉNZÜGYI KISOKOS
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 13:03
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 11:04
Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?
Agrárszektor  |  2026. július 25. 14:02
Filléres trükk a kertbe: sokan már ezt használják a drága talajjavítók helyett