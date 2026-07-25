2026. augusztus 12-én Európa egyik leglátványosabb természeti eseménye következik.
Rendkívüli bejelentést tett Vitézy Dávid: gyökeresen megváltozik a Budapest környéki közlekedés napokon belül
Augusztus 1-jétől jelentősen kibővül Budapest éjszakai agglomerációs közösségi közlekedése. A hálózatbővítésnek köszönhetően a fővárosból induló utolsó metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-járatokhoz csatlakozva számos Pest vármegyei település válik könnyebben elérhetővé a késő esti és a hajnali órákban
A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által bejelentett fejlesztés a júliusban megkezdett bővítés második üteme, amely a logikusabb átszállásokat és a jobb lefedettséget célozza meg. A módosításoknak köszönhetően a főváros környékén szinte minden irányban javul majd a közlekedés.
A nyugati és a délnyugati szektorban Kelenföldről közvetlen éjszakai autóbuszok indulnak Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Augusztus 11-étől a kínálat tovább bővül, így az M4-es metróhoz igazodva már Szigethalom, Halásztelek és Tököl is elérhetővé válik az éjszakai órákban.
Az északnyugati és az északi térségben a solymári vasútállomáson az éjszakai vonatokhoz csatlakozó járatok indulnak Pilisszentivánra és Pilisszántóra, míg a H5-ös HÉV pomázi megállójából Pilisszentkereszt és Csobánka felé biztosítják az eljutást. Újpest-városkaputól az M3-as metróhoz kapcsolódva egészen Visegrádig lehet majd utazni Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu és Dunabogdány érintésével.
A keleti szektorban a Stadionok autóbusz-pályaudvartól Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán és Csomád felé indulnak metrócsatlakozást biztosító járatok, míg az Örs vezér teréről a korábbinál sűrűbben lehet majd eljutni Csömörre és Nagytarcsára.
A déli agglomerációban a Népligetből egészen Dabasig közlekednek az éjszakai járatok Alsónémedi, Ócsa, Inárcs, Kakucs és Újhartyán érintésével, valamint közvetlen kapcsolat létesül a főváros és Kiskunlacháza térsége között is. Ez utóbbi járat a Budapest–Belgrád-vasútvonal átadásáig Dömsödig jár Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Délegyháza érintésével, a vasúti közlekedés elindulása után pedig módosított útvonalon, Bugyi érintésével közlekedik majd.
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A hálózatfejlesztés kifejezett célja, hogy az elővárosokban élők a késő esti órákban is a biztonságos és kiszámítható közösségi közlekedést válasszák a személyautó helyett. A több százezer ember mindennapjait megkönnyítő új járatok részletes menetrendje a MÁV-csoport hivatalos felületein érhető el.
Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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