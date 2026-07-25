Beütött a krach a kiszáradó Dunán: nem jutnak el Budapestig a szállodahajók, buszokkal kell hordani a turistákat

Az extrém alacsony dunai vízállás miatt jelentős fennakadások alakultak ki a hajózásban, így a nemzetközi szállodahajók nem tudnak eljutni Budapestre, az utasokat pedig már Komáromból autóbuszokkal szállítják a fővárosba. A kialakult helyzet az árufuvarozást és a belföldi személyszállítást egyaránt súlyosan érinti, ráadásul a következő napokban várható csapadék sem hoz majd érdemi javulást.

A tartós alacsony vízállás következtében Komáromban egy ideiglenes utascsere-központot kellett kialakítani a fővárosba tartó turisták számára - derült ki az RTL Híradó riportjából. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a városnál jelenleg is hét hajó vesztegel. A folyón emellett több olyan szakasz is található, ahol a rendkívül alacsony vízszint miatt sem az áru-, sem a személyszállító hajók nem képesek továbbhaladni.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság délutáni adatai jól mutatják a helyzet súlyosságát, hiszen a komáromi mérőponton mindössze 10 centiméteres, míg Budapesten 47 centiméteres vízállást rögzítettek. Siklós Gabriella szóvivő tájékoztatása szerint bár a vízgyűjtő területeken a következő napokban számítani lehet némi esőre, ez a csapadékmennyiség messze nem lesz elegendő ahhoz, hogy a vízszint érdemben megemelkedjen.

A rendkívüli körülmények a belföldi turisztikai hajózást is megakasztották. A Mahart-PassNave Kft. kénytelen volt módosítani bizonyos útvonalakat, több népszerű járatot pedig átmenetileg teljesen leállított. Jelenleg nem közlekednek a Budapest–Szentendre, a Budapest–Visegrád, valamint a Visegrád–Esztergom vonalon járó hajók, de szintén szünetel a visegrádi hop-on járat, az esztergomi sétahajózás, és a szárnyashajók sem indulnak útnak.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA