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Megtakarítás

Egy vagyont bukhat, aki most rosszul dönt: kettészakadt a piac a legnépszerűbb részvények miatt

Pénzcentrum
2026. július 25. 19:00

A globális részvénypiacok legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy érdemes-e megtartani vagy megvásárolni a mesterségesintelligencia-láz által hajtott félvezetőgyártók részvényeit. Az iparági papírok tavaszi duplázódását egy 20 százalékos korrekció követte, ami élesen megosztja a befektetőket. Egyesek kiváló beszállási lehetőséget látnak a visszaesésben, míg mások szerint a szektor már elérte a csúcsát. A fókusz közben az Nvidia helyett az alkatrészhiány miatt felértékelődő memóriachip-gyártókra, különösen az amerikai tőzsdén frissen debütáló dél-koreai SK Hynixre terelődött.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Suli Zsen, a Bloomberg elemzője szerint a félvezetőgyártók részvényeinek sorsa a legmeghatározóbb befektetői dilemma idén, amelyhez képest minden más kérdés eltörpül. A mesterséges intelligencia körüli felhajtás szélsőséges kilengéseket hozott, a szektor árfolyamait követő Philadelphia Semiconductor Index például április és június között megduplázta az értékét, azóta viszont folyamatosan csökken.

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A Telex összegzése szerint befektetői figyelem a technológiai értéklánc mélyebb rétegei felé fordult. Míg a szoftvereket fejlesztő óriások, mint a Google, a Microsoft vagy a Meta a népszerű szolgáltatásokat – például a ChatGPT-t vagy a Geminit – működtetik, a számítási háttér biztosításához az Nvidia gyorsítóchipjeire van szükségük. Maga az Nvidia azonban ezekbe az eszközökbe más vállalatoktól származó memóriachipeket szerel be.

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Mivel az Nvidia árfolyama 2022 és 2025 között megtízszereződött, és a világ egyik legértékesebb cégévé vált, az exponenciális növekedés és a gyors tőkegyarapítás lehetősége itt már korlátozott. Az ugrásszerű hozamokat kereső befektetők ezért a memóriachip-gyártókat találták meg. A gyorsítóchipek tömeges gyártása ugyanis hiányt idézett elő a speciális memóriachipek piacán, amelynek 90 százalékát mindössze három vállalat, az amerikai Micron Technology, valamint a dél-koreai Samsung Electronics és az SK Hynix uralja. A kialakult hiány felverte az árakat, ami jelentősen növelte ezen cégek nyereségességét.

Míg a Micron részvényeihez az amerikai Nasdaq tőzsdén könnyen hozzá lehetett férni, a dél-koreai vállalatok papírjaival sokáig csak a szöuli tőzsdén lehetett kereskedni. Ezt a nyugati befektetők számára az időeltolódás, a devizakockázat és a kereskedési platformok korlátozásai is nehezítették. Ráadásul a bonyolult dél-koreai vállalatcsoportok, az úgynevezett csebolok átláthatatlannak tartott működése miatt a nemzetközi piac hagyományosan alulértékelte ezeket a cégeket.

Ezt a korlátot törte át július 10-én az SK Hynix, amikor 17,8 millió új részvényt bocsátott ki az amerikai Nasdaq tőzsdén, elérhetővé téve azokat a globális kereskedési platformokon. A lépés hatalmas érdeklődést váltott ki, a Reuters információi szerint a 149 dolláros kibocsátási árra rögtön hétszeres túljelentkezés mutatkozott. Bár az árfolyam az első napon 13 százalékkal megugrott, és átmenetileg megközelítette a 200 dollárt, mostanra visszatért a 150 dollár körüli szintre, így a kezdeti kilengéseket leszámítva stabilizálódott.

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A félvezetőszektor elmúlt két hónapban tapasztalt 20 százalékos visszaesése után a profi befektetők tábora kettészakadt. Az optimisták szerint az áresés remek alkalom a bevásárlásra, mivel a mesterséges intelligencia terjedésével a memóriachipek iránti kereslet garantáltan nőni fog. A pesszimisták viszont úgy vélik, hogy az iparág tavasszal túlárazottá vált, ráadásul a memóriachip-gyártás történelmileg rendkívül ciklikus, így a jövőben fennáll a túltermelés és a profit drasztikus visszaesésének kockázata.

A Bloomberg kiemeli, hogy a piaci mozgásokat egyre inkább a lakossági befektetők hangulata és várakozásai is alakítják. A következő hónapokban is az marad a legfőbb kérdés a piacokon, hogy érdemes-e a jelenlegi helyzetben félvezetőgyártó részvényeket vásárolni, vagy elérkezett az idő a profit realizálására és az eladásra.
Címlapkép: Getty Images
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