Egy vagyont bukhat, aki most rosszul dönt: kettészakadt a piac a legnépszerűbb részvények miatt

A globális részvénypiacok legfontosabb kérdése jelenleg az, hogy érdemes-e megtartani vagy megvásárolni a mesterségesintelligencia-láz által hajtott félvezetőgyártók részvényeit. Az iparági papírok tavaszi duplázódását egy 20 százalékos korrekció követte, ami élesen megosztja a befektetőket. Egyesek kiváló beszállási lehetőséget látnak a visszaesésben, míg mások szerint a szektor már elérte a csúcsát. A fókusz közben az Nvidia helyett az alkatrészhiány miatt felértékelődő memóriachip-gyártókra, különösen az amerikai tőzsdén frissen debütáló dél-koreai SK Hynixre terelődött.

Suli Zsen, a Bloomberg elemzője szerint a félvezetőgyártók részvényeinek sorsa a legmeghatározóbb befektetői dilemma idén, amelyhez képest minden más kérdés eltörpül. A mesterséges intelligencia körüli felhajtás szélsőséges kilengéseket hozott, a szektor árfolyamait követő Philadelphia Semiconductor Index például április és június között megduplázta az értékét, azóta viszont folyamatosan csökken.

A Telex összegzése szerint befektetői figyelem a technológiai értéklánc mélyebb rétegei felé fordult. Míg a szoftvereket fejlesztő óriások, mint a Google, a Microsoft vagy a Meta a népszerű szolgáltatásokat – például a ChatGPT-t vagy a Geminit – működtetik, a számítási háttér biztosításához az Nvidia gyorsítóchipjeire van szükségük. Maga az Nvidia azonban ezekbe az eszközökbe más vállalatoktól származó memóriachipeket szerel be.

Mivel az Nvidia árfolyama 2022 és 2025 között megtízszereződött, és a világ egyik legértékesebb cégévé vált, az exponenciális növekedés és a gyors tőkegyarapítás lehetősége itt már korlátozott. Az ugrásszerű hozamokat kereső befektetők ezért a memóriachip-gyártókat találták meg. A gyorsítóchipek tömeges gyártása ugyanis hiányt idézett elő a speciális memóriachipek piacán, amelynek 90 százalékát mindössze három vállalat, az amerikai Micron Technology, valamint a dél-koreai Samsung Electronics és az SK Hynix uralja. A kialakult hiány felverte az árakat, ami jelentősen növelte ezen cégek nyereségességét.

Míg a Micron részvényeihez az amerikai Nasdaq tőzsdén könnyen hozzá lehetett férni, a dél-koreai vállalatok papírjaival sokáig csak a szöuli tőzsdén lehetett kereskedni. Ezt a nyugati befektetők számára az időeltolódás, a devizakockázat és a kereskedési platformok korlátozásai is nehezítették. Ráadásul a bonyolult dél-koreai vállalatcsoportok, az úgynevezett csebolok átláthatatlannak tartott működése miatt a nemzetközi piac hagyományosan alulértékelte ezeket a cégeket.

Ezt a korlátot törte át július 10-én az SK Hynix, amikor 17,8 millió új részvényt bocsátott ki az amerikai Nasdaq tőzsdén, elérhetővé téve azokat a globális kereskedési platformokon. A lépés hatalmas érdeklődést váltott ki, a Reuters információi szerint a 149 dolláros kibocsátási árra rögtön hétszeres túljelentkezés mutatkozott. Bár az árfolyam az első napon 13 százalékkal megugrott, és átmenetileg megközelítette a 200 dollárt, mostanra visszatért a 150 dollár körüli szintre, így a kezdeti kilengéseket leszámítva stabilizálódott.

A félvezetőszektor elmúlt két hónapban tapasztalt 20 százalékos visszaesése után a profi befektetők tábora kettészakadt. Az optimisták szerint az áresés remek alkalom a bevásárlásra, mivel a mesterséges intelligencia terjedésével a memóriachipek iránti kereslet garantáltan nőni fog. A pesszimisták viszont úgy vélik, hogy az iparág tavasszal túlárazottá vált, ráadásul a memóriachip-gyártás történelmileg rendkívül ciklikus, így a jövőben fennáll a túltermelés és a profit drasztikus visszaesésének kockázata.

A Bloomberg kiemeli, hogy a piaci mozgásokat egyre inkább a lakossági befektetők hangulata és várakozásai is alakítják. A következő hónapokban is az marad a legfőbb kérdés a piacokon, hogy érdemes-e a jelenlegi helyzetben félvezetőgyártó részvényeket vásárolni, vagy elérkezett az idő a profit realizálására és az eladásra.