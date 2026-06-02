Rendkívüli újítást vezettek be a Revolutnál: ezzel az apró beállítással örökre elfelejtheted a bonyolult kódokat

A magyarországi fióktelephez tartozó Revolut-felhasználók számára már elérhető a másodlagos azonosító beállítása. Ennek köszönhetően a hosszú bankszámlaszámok helyett már mobiltelefonszám, e-mail-cím vagy adóazonosító jel megadásával is egyszerűen fogadhatnak utalásokat - írta meg a Revb.hu.

Május végén fokozatosan megkezdődött a hazai ügyfelek átirányítása a Revolut magyarországi fióktelepéhez. Azok a felhasználók, akiknél ez a migráció már lezajlott, a hagyományos számlaszámukat kiválthatják egy jóval könnyebben megjegyezhető azonosítóval.

Magánszemélyek a mobiltelefonszámukat, e-mail-címüket vagy az adóazonosító jelüket, míg a cégek az adószámukat kapcsolhatják a számlájukhoz. A funkció legnagyobb előnye, hogy jelentősen leegyszerűsíti a pénzküldést. A feleknek nem kell bonyolult, 16 vagy 24 számjegyből álló számsorokat keresgélniük és megosztaniuk egymással. Elegendő egy olyan adatot megadniuk, amelyet jellemzően fejből is tudnak.

Fontos szabály azonban, hogy egy másodlagos azonosító egy időben kizárólag egyetlen bankszámlához kapcsolható. Ha valaki a telefonszámát vagy az e-mail-címét már hozzárendelte egy másik hazai pénzintézetnél vezetett számlájához, ugyanazt az adatot nem állíthatja be a magyar Revolut-számlájához is.