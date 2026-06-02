A kormány a következő hetekben tűzi napirendre a közlekedési szabályrendszer átalakítását.
Kiderült, ezt kérik az önkormányzatok a Tisza-kormánytól: egyhamar nem lesz egyetértés?
A szolidaritási hozzájárulás kivezetését, a gépjárműadó visszaadását, a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának visszaállítását és a korábban elvett hatáskörök visszatelepítését sürgeti a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ). A szervezet egy 23 pontos, azonnali intézkedéseket és hosszú távú célokat tartalmazó javaslatcsomaggal érkezik a kormánnyal folytatott szerdai egyeztetésre a települések pénzügyi ellehetetlenülésének megelőzése érdekében - írta meg a Portfolio.
Gémesi György, a MÖSZ elnöke rámutatott arra, hogy az elmúlt tizenhat évben hiányzott a valódi, garanciákkal bíró párbeszéd a kormány és a helyhatóságok között, így a meglévő fórumok inkább csak a tájékoztatást szolgálták. Mivel működőképes önkormányzatok nélkül a kormányzati programok sem lehetnek sikeresek, a szövetség partneri együttműködés kialakítását várja. Karácsony Gergely főpolgármester a helyzetet úgy összegezte, hogy a legfőbb kérésük a partnerség.
A javaslatcsomag azonnali finanszírozási és jogszabályi beavatkozásokat sürget, mivel több település már idén év végére komoly működési gondokkal nézhet szembe. Karácsony Gergely külön kiemelte a szolidaritási hozzájárulás ügyét, amely véleménye szerint fenntarthatatlanná vált, és valóságos büntetőadóként sújtja a jelentősebb saját bevétellel rendelkező településeket. A MÖSZ az elvonás néhány éven belüli teljes kivezetését szorgalmazza, addig is első lépésként azt javasolva, hogy jövőre a hozzájárulás mértékét maximalizálják az előző évi helyi iparűzési adóbevétel tizenöt százalékában.
A pénzügyi kérdések mellett az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás újragondolását is elengedhetetlennek tartják. A szövetség álláspontja szerint vissza kell adni a településeknek minden olyan feladatkört, amelyet helyi szinten hatékonyabban tudnak ellátni, így többek között az építéshatósági és építésfelügyeleti ügyeket, a gyámügyi igazgatást, valamint a védőnői hálózatot.
Hosszabb távon az alap- és középfokú oktatás önkormányzati fenntartását is újra lehetővé tennék. Eszes Béla, Jánoshida polgármestere tisztázta, hogy a kisebb települések számára az iskolafenntartás nem kötelező teher, hanem választható lehetőség lenne. Kiemelte továbbá, hogy a finanszírozásnak nem a fenntartó típusától – legyen az állami, önkormányzati vagy egyházi –, hanem kizárólag a gyermekek tényleges ellátási igényeitől kellene függnie.
A források hasznosítására azonnali tervek is léteznek. Karácsony Gergely jelezte, hogy Budapest számos kész projekttel, például villamos- és trolibusz-beszerzésekkel, köztér-megújításokkal, a Nagykörút és a pesti alsó rakpart fejlesztésével várja a források megnyitását, amelyeket a főváros gyorsan és hatékonyan fel is tudna használni.
