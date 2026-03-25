Lehullt a lepel a magyar boltokban árult italokról: komoly lépésekre kényszerült az ismert hazai cég

Komoly hatást gyakorolhat a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások kommunikációjára a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) most lezárt eljárása. Az ásványvizeket palackozó Fonte Viva Kft. – illetve a céget 2018 óta tulajdonló MOL Nyrt. – komplex vállaláscsomagot ajánlottak fel a GVH Versenytanácsának. Ennek végrehajtása nem csak a vállalkozások belső megfelelését és jogszerű kommunikációját biztosítja majd a jövőben, hanem a fogyasztók általános tájékozottságát is támogatja a palackozott italtermékek környezeti hatásait illetően. Mindezekre tekintettel a GVH nem állapított meg jogsértést az ügyben.

A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben. A GVH eredeti gyanúja szerint a cég a Fonte Natura ásványvizeinek címkéin és a terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival (pl. a „100% újrahasznosított PET-palackban”, „100% rePET”, „100% rePET palackból palack”) megtéveszthette a fogyasztókat.

A vállalkozás – és anyavállalata, a MOL Nyrt. – az eljárás során igazolták, hogy a vizsgált időszakban az általuk forgalmazott palackok (a címke és a kupak kivételével) 100%-ban újrahasznosított PET alapanyagból készültek. Ugyanakkor a GVH részéről aggályok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált kommunikációk akár azt a látszatot is kelthették, hogy a palack egésze, tehát a kupak és a címke is újrahasznosított alapanyagból készül.

A vállalkozások az eljárás során komplex kötelezettségvállalási csomagot nyújtottak be a GVH Versenytanácsa számára. A cégek vállalták:

a kereskedelmi kommunikációjukkal kapcsolatos belső folyamataik fejlesztését,

egy megfelelési (compliance) szakértő kijelölését,

valamint egy részletes belső megfelelési szabályzat kialakítását a jövőbeni kereskedelmi kommunikációk tekintetében, mely a környezeti állításokra vonatkozó intézkedéseket is tartalmaz.

Ezen vállalásokon túlmenően a vállalkozások érdemi edukációs intézkedéseket is meghatároztak. A cégek vállalták, hogy olyan edukációs tartalmakat állítanak össze, melyek kiterjednek a palackozott termékek környezeti hatásaira és a palackvisszaváltási folyamat fontosságára is.

A GVH Versenytanácsa a kötelezettségvállalások értékelése során figyelembe vette, hogy azok érdemi és előremutató elemeket tartalmaznak, melyek hatékonyan kezelhetik a GVH eredeti aggályait. A Versenytanács figyelembe vette továbbá, hogy a vállalások jelentősen túlmutatnak az eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlatokon, ráadásul – az edukációs intézkedéseken keresztül – a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik.

Mindezekre tekintettel a GVH Versenytanácsa jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül lezárta az eljárást és kötelezően előírta a cégeknek a vállalások végrehajtását. Ezt a GVH utóvizsgálatban szigorúan ellenőrizni fogja.

A GVH az ügy kapcsán felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a zöld állításokat tartalmazó kereskedelmi kommunikációjuk kialakítása során mindig körültekintően járjanak el. A zöld állításoknak minden esetben világosan és tárgyilagosan igazolhatónak kell lenniük.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelten foglalkozik az ún. „zöld állításokkal”. 2024 januárjában publikálta a kérdéskört vizsgáló piacelemzését, amely rávilágított többek között arra, hogy sok esetben nem egyértelműek, zavarosak a zöld reklámüzenetek, a fogyasztók jelentős része pedig nincs tisztában az egyes állítások és jelölések pontos tartalmával, illetve jelentésével. A GVH a vállalkozásokat segítő tanácsait Zöld marketing útmutatójában foglalta össze.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.