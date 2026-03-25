Lehullt a lepel a magyar boltokban árult italokról: komoly lépésekre kényszerült az ismert hazai cég

Komoly hatást gyakorolhat a PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások kommunikációjára a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) most lezárt eljárása. Az ásványvizeket palackozó Fonte Viva Kft. – illetve a céget 2018 óta tulajdonló MOL Nyrt. – komplex vállaláscsomagot ajánlottak fel a GVH Versenytanácsának. Ennek végrehajtása nem csak a vállalkozások belső megfelelését és jogszerű kommunikációját biztosítja majd a jövőben, hanem a fogyasztók általános tájékozottságát is támogatja a palackozott italtermékek környezeti hatásait illetően. Mindezekre tekintettel a GVH nem állapított meg jogsértést az ügyben.
A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben. A GVH eredeti gyanúja szerint a cég a Fonte Natura ásványvizeinek címkéin és a terméket népszerűsítő kereskedelmi kommunikációjában megfogalmazott állításaival (pl. a „100% újrahasznosított PET-palackban”, „100% rePET”, „100% rePET palackból palack”) megtéveszthette a fogyasztókat.
A vállalkozás – és anyavállalata, a MOL Nyrt. – az eljárás során igazolták, hogy a vizsgált időszakban az általuk forgalmazott palackok (a címke és a kupak kivételével) 100%-ban újrahasznosított PET alapanyagból készültek. Ugyanakkor a GVH részéről aggályok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a vizsgált kommunikációk akár azt a látszatot is kelthették, hogy a palack egésze, tehát a kupak és a címke is újrahasznosított alapanyagból készül.
A vállalkozások az eljárás során komplex kötelezettségvállalási csomagot nyújtottak be a GVH Versenytanácsa számára. A cégek vállalták:
- a kereskedelmi kommunikációjukkal kapcsolatos belső folyamataik fejlesztését,
- egy megfelelési (compliance) szakértő kijelölését,
- valamint egy részletes belső megfelelési szabályzat kialakítását a jövőbeni kereskedelmi kommunikációk tekintetében, mely a környezeti állításokra vonatkozó intézkedéseket is tartalmaz.
Ezen vállalásokon túlmenően a vállalkozások érdemi edukációs intézkedéseket is meghatároztak. A cégek vállalták, hogy olyan edukációs tartalmakat állítanak össze, melyek kiterjednek a palackozott termékek környezeti hatásaira és a palackvisszaváltási folyamat fontosságára is.
A GVH Versenytanácsa a kötelezettségvállalások értékelése során figyelembe vette, hogy azok érdemi és előremutató elemeket tartalmaznak, melyek hatékonyan kezelhetik a GVH eredeti aggályait. A Versenytanács figyelembe vette továbbá, hogy a vállalások jelentősen túlmutatnak az eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlatokon, ráadásul – az edukációs intézkedéseken keresztül – a fogyasztók általános tájékozottságát és az általános prevenciót is elősegítik.
Mindezekre tekintettel a GVH Versenytanácsa jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül lezárta az eljárást és kötelezően előírta a cégeknek a vállalások végrehajtását. Ezt a GVH utóvizsgálatban szigorúan ellenőrizni fogja.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A GVH az ügy kapcsán felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a zöld állításokat tartalmazó kereskedelmi kommunikációjuk kialakítása során mindig körültekintően járjanak el. A zöld állításoknak minden esetben világosan és tárgyilagosan igazolhatónak kell lenniük.
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelten foglalkozik az ún. „zöld állításokkal”. 2024 januárjában publikálta a kérdéskört vizsgáló piacelemzését, amely rávilágított többek között arra, hogy sok esetben nem egyértelműek, zavarosak a zöld reklámüzenetek, a fogyasztók jelentős része pedig nincs tisztában az egyes állítások és jelölések pontos tartalmával, illetve jelentésével. A GVH a vállalkozásokat segítő tanácsait Zöld marketing útmutatójában foglalta össze.
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.