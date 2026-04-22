2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a párt országjárása keretében tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én.
Gazdaság

Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik

Pénzcentrum
2026. április 22. 18:40

A Tisza Párt jelentősen csökkentené a minimálbérért, illetve a mediánbér alatt dolgozók személyi jövedelemadóját – jelentette be Kapitány István, a párt leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebookon. A tervezett intézkedésnek köszönhetően a legkisebb jövedelemmel rendelkezők zsebében évente akár 240 ezer forinttal is több maradhat.

Kilenc százalékra csökken a minimálbér utáni szja - mondta el a Tisza Párt gazdasági és energetikai miniszterjelöltje. Kapitány István hangsúlyozta továbbá, hogy a párt kiemelt célja az infláció letörése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezt "hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával" érnék el, miközben az adórendszert is méltányosabbá tennék. Az átalakítás első lépéseként kilenc százalékra mérsékelnék a minimálbért terhelő személyi jövedelemadót.

Az adócsökkentés azonban nem kizárólag a minimálbérért dolgozókat érintené.

- hívta fel a figyelmet Kapitány István.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Az intézkedés mindenkire vonatkozna, akinek a jövedelme nem éri el a jelenleg nagyjából havi bruttó 625 ezer forintos mediánbért. A tervezet szerint a megtakarítás mértéke a fizetés nagyságától függően sávosan változna.

Egy havi bruttó 420 ezer forintos bér esetében ez évente 180 ezer forint pluszt jelentene. Az 500 ezer forintos bruttó fizetésnél körülbelül 120 ezer forint, míg a 625 ezer forintos jövedelemhatárnál évi 60 ezer forint többlet maradna a munkavállalóknál.
#szja #bér #minimálbér #adó #infláció #gazdaság #jövedelem #politika #mediánbér #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
19:00
18:40
18:34
18:14
18:08
NAPTÁR
Tovább
2026. április 22. szerda
Csilla, Noémi
17. hét
Április 22.
A Föld napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
