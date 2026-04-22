Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik

A Tisza Párt jelentősen csökkentené a minimálbérért, illetve a mediánbér alatt dolgozók személyi jövedelemadóját – jelentette be Kapitány István, a párt leendő gazdasági és energetikai minisztere a Facebookon. A tervezett intézkedésnek köszönhetően a legkisebb jövedelemmel rendelkezők zsebében évente akár 240 ezer forinttal is több maradhat.

Kilenc százalékra csökken a minimálbér utáni szja - mondta el a Tisza Párt gazdasági és energetikai miniszterjelöltje. Kapitány István hangsúlyozta továbbá, hogy a párt kiemelt célja az infláció letörése.

Ezt "hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával" érnék el, miközben az adórendszert is méltányosabbá tennék. Az átalakítás első lépéseként kilenc százalékra mérsékelnék a minimálbért terhelő személyi jövedelemadót.

Az adócsökkentés azonban nem kizárólag a minimálbérért dolgozókat érintené.

- hívta fel a figyelmet Kapitány István.

Az intézkedés mindenkire vonatkozna, akinek a jövedelme nem éri el a jelenleg nagyjából havi bruttó 625 ezer forintos mediánbért. A tervezet szerint a megtakarítás mértéke a fizetés nagyságától függően sávosan változna.

Egy havi bruttó 420 ezer forintos bér esetében ez évente 180 ezer forint pluszt jelentene. Az 500 ezer forintos bruttó fizetésnél körülbelül 120 ezer forint, míg a 625 ezer forintos jövedelemhatárnál évi 60 ezer forint többlet maradna a munkavállalóknál.