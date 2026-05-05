Lehullott a lepel a nagy áfavitáról: kiderült, mekkora dobás valójában a Tisza Párt ígérete

Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik. A vendéglátóipari és szálláshely-szolgáltatási adókedvezmények ezzel szemben hatalmas költségvetési bevételkiesést okoznak, miközben alig segítik az alacsony jövedelműeket. Az elemzés Magyarországon is különösen aktuális, és rávilágít arra, hogy a Tisza Párt által ígért 5 százalékos élelmiszer-áfa mekkora valós segítséget jelenthet a társadalomnak - írta meg a Portfolio.

Az általános forgalmi adó (áfa) természetéből fakadóan regresszív, így az alacsonyabb jövedelműeket arányaiban jobban terheli. Ők ugyanis a jövedelmük jóval nagyobb részét fordítják mindennapi fogyasztásra. A kedvezményes áfakulcsok ezt a terhet hivatottak enyhíteni. A brüsszeli elemzés azonban rámutat: a rendszer csak ott éri el a célját, ahol a szegényebb háztartások kiadásainak aránya az adott termékcsoportra ténylegesen magasabb, mint a tehetősebbeké. Az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek tipikusan ilyenek. Bár a magasabb jövedelműek is olcsóbban veszik a kenyeret vagy a tejet, az alacsony jövedelműek kasszájában arányaiban sokkal több pénz marad egy ilyen adócsökkentést követően.

Uniós szinten a kedvezményes áfakulcsok óriási, a GDP 1,3 százalékát kitevő adókiesést okoznak a tagállamoknak. Ennek nagyjából a fele, mintegy 90 milliárd euró az élelmiszerekre alkalmazott kedvezményekből fakad. Ez egy drága, de társadalmilag hasznos és jól célzott támogatás. Ezzel szemben a második legnagyobb tétel a vendéglátás és a szálláshelyek alacsonyabb áfája. Ez évi 45 milliárd eurójába kerül az európai országoknak, miközben a vagyoni egyenlőtlenségeket szinte egyáltalán nem csökkenti. Ennek oka egyszerű: az alsóbb jövedelmi tizedekbe tartozók ritkábban járnak étterembe vagy nyaralni. Ez a kedvezmény tehát leginkább azokat támogatja, akik eleve többet tudnak vendéglátásra és turizmusra költeni.

Bár Magyarországon a 27 százalékos normál áfakulcs világrekordernek számít, a rendszerbe épített kivételek miatt az átlagos fogyasztói kosárra vetített effektív áfateher valójában 14-15 százalék körül mozog. A hazai adatok alapján a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre biztosított kedvezmények működnek a leghatékonyabb szociális támaszként. Ez érthető is, hiszen ez a lépés leginkább az idősebb, rosszabb egészségi állapotú tagokból álló háztartásokat segíti. A rezsiköltségeknél és az energiahordozóknál azonban az áfa szintjén nem látszik érdemi társadalmi kiegyenlítő hatás. Ezt a magyar rezsicsökkentés általános, minden jövedelmi tizedre kiterjedő jellege is tompítja.

Az Európai Bizottság megállapításai közvetlenül rímelnek a hazai belpolitikai vitákra. Különösen igaz ez a Tisza Párt kampányígéretére, amely az egészséges élelmiszerek – például a zöldségek és gyümölcsök – áfáját a lengyel mintát követve 5 százalékra csökkentené. A tanulmány alapján egy ilyen célzott áfacsökkentés komoly költségvetési teherrel járna ugyan, de egyértelműen a "drága, de hatékony" kategóriába tartozna. Ez azt jelenti, hogy érdemben és mérhetően képes lenne javítani az alacsonyabb jövedelmű rétegek helyzetén.

Az uniós elemzés végső tanulsága, hogy a kedvezményes áfakulcsok alkalmazása egyáltalán nem olcsó szociálpolitikai eszköz. Sőt, a módszer sokszor pontatlan és pazarló is. Bár az élelmiszerek és az egészségügyi termékek esetében indokolt lehet a fenntartása, a gyengén célzott termékkategóriáknál érdemesebb lenne közvetlen, célzott jövedelemtranszferekkel segíteni a rászorulókat. Ugyanabból a költségvetési keretből ugyanis így sokkal nagyobb társadalmi hasznot lehetne elérni.