Brutálisan kilőtt az olaj ára az amerikai támadás után: vége lehet az eddigi jó világnak, mindenki megfizeti az árát

A közel-keleti fegyveres konfliktus és az emiatt megugró energiaárak véget vethetnek a feltörekvő piacok elmúlt éveket jellemző felminősítési hullámának – derül ki az S&P Global Ratings legújabb figyelmeztetéséből. A háború okozta inflációs nyomás és a szigorodó finanszírozási feltételek új leminősítési ciklust indíthatnak el. Ez a folyamat az energiaimportőr és -exportőr országokat egyaránt nehéz helyzetbe hozza.

Az elmúlt három évben a feltörekvő piacok érezhető fellendülésen mentek keresztül. A világjárvány utáni költségvetési reformoknak és a javuló államháztartási mutatóknak köszönhetően ezekben az államokban csökkent a nemteljesítési arány. Ez a javulás sorozatos hitelminősítői felminősítéseket eredményezett, a kedvező folyamat azonban most megfordulni látszik - tudósított a Portfolio.

A feszültség akkor mérgesedett el, amikor Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul korlátozta a Hormuzi-szoros forgalmát. Ezen a tengeri útvonalon halad át a globális energiaexport mintegy ötöde. A lépés hatására a Brent nyersolaj hordónkénti ára a háború kitörése előtti 72 dolláros szintről hirtelen 115 dollárra ugrott.

Az ársokk elsősorban az olyan energiaimportőr államokat sújtja, mint India, Törökország vagy Kenya. A drágulás azonban a nettó exportőr országokat sem kíméli. A globálisan magasabb árszint ugyanis visszaveti a gazdasági növekedést, fokozza az inflációt és gyengíti a turizmust. Ravi Bhatia, a hitelminősítő igazgatója hangsúlyozta, hogy a drágább olaj elméletben ugyan növeli az exportőrök bevételeit. A konfliktus gerjesztette infláció és a dráguló hitelfelvétel azonban végül minden érintett térségre komoly terhet ró.

A kedvezőtlen fordulat a pénzpiacokon is érezteti a hatását. A feltörekvő piaci, dollárban denominált államkötvények korábbi lendülete megtört. Az átlagos hozamok és a kockázati felárak egyaránt meredeken emelkedtek. Ennek következtében a szegmens teljesítményét követő kötvényindex 2022 ősze óta a legnagyobb havi veszteségét könyvelte el.