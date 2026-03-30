VB selejtezők (Európa)
Olajfinomító a horvátországi Rijeka közelében. Nyári táj és ipari panoráma
Gazdaság

Brutálisan kilőtt az olaj ára az amerikai támadás után: vége lehet az eddigi jó világnak, mindenki megfizeti az árát

Pénzcentrum
2026. március 30. 20:01

A közel-keleti fegyveres konfliktus és az emiatt megugró energiaárak véget vethetnek a feltörekvő piacok elmúlt éveket jellemző felminősítési hullámának – derül ki az S&P Global Ratings legújabb figyelmeztetéséből. A háború okozta inflációs nyomás és a szigorodó finanszírozási feltételek új leminősítési ciklust indíthatnak el. Ez a folyamat az energiaimportőr és -exportőr országokat egyaránt nehéz helyzetbe hozza.

Az elmúlt három évben a feltörekvő piacok érezhető fellendülésen mentek keresztül. A világjárvány utáni költségvetési reformoknak és a javuló államháztartási mutatóknak köszönhetően ezekben az államokban csökkent a nemteljesítési arány. Ez a javulás sorozatos hitelminősítői felminősítéseket eredményezett, a kedvező folyamat azonban most megfordulni látszik  - tudósított a Portfolio.

A feszültség akkor mérgesedett el, amikor Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul korlátozta a Hormuzi-szoros forgalmát. Ezen a tengeri útvonalon halad át a globális energiaexport mintegy ötöde. A lépés hatására a Brent nyersolaj hordónkénti ára a háború kitörése előtti 72 dolláros szintről hirtelen 115 dollárra ugrott.

Az ársokk elsősorban az olyan energiaimportőr államokat sújtja, mint India, Törökország vagy Kenya. A drágulás azonban a nettó exportőr országokat sem kíméli. A globálisan magasabb árszint ugyanis visszaveti a gazdasági növekedést, fokozza az inflációt és gyengíti a turizmust. Ravi Bhatia, a hitelminősítő igazgatója hangsúlyozta, hogy a drágább olaj elméletben ugyan növeli az exportőrök bevételeit. A konfliktus gerjesztette infláció és a dráguló hitelfelvétel azonban végül minden érintett térségre komoly terhet ró.

A kedvezőtlen fordulat a pénzpiacokon is érezteti a hatását. A feltörekvő piaci, dollárban denominált államkötvények korábbi lendülete megtört. Az átlagos hozamok és a kockázati felárak egyaránt meredeken emelkedtek. Ennek következtében a szegmens teljesítményét követő kötvényindex 2022 ősze óta a legnagyobb havi veszteségét könyvelte el.

Brutális élelmiszerdrágulás közeleg a közel-keleti háború miatt: ezek az országok lehetnek a legnagyobb vesztesei
Az európai termelés már a 2022-es energiaválság idején megcsappant a magas földgázárak miatt,
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #világgazdaság #olajár #piacok #hitelminősítő #háború #Közel-Kelet #állampapír hozamok #energiaárak

NEKED AJÁNLJUK
2026. március 30. 16:50
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 30. 17:56
A felszín alatt: ismert párok kapcsolatát teszi próbára a VIASAT3 új műsora
A VIASAT3 néhány hét múlva debütáló új műsorában ismert párok beszélnek kapcsolatuk legnehezebb kérd...
iO Charts  |  2026. március 30. 15:04
BUX index árfolyam: a BÉT kialakulása, összetétele
Miről szól ez a cikk? Bár a magyar befektetők többségét a BUX index árfolyam változásánál semmi nem...
Holdblog  |  2026. március 30. 09:29
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magy...
Összkép  |  2026. március 28. 16:48
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az á...
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
2026. március 30.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
1
2 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
2
2 hete
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
3
5 napja
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
4
1 hete
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
1 hete
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 19:43
Csúnyán ráfarag, aki idén is a megszokott boltokba indul húsvétkor: mutatjuk a Lidl, Aldi, Tesco, Penny tavaszi rendkívüli nyitvatartását
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 19:00
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Agrárszektor  |  2026. március 30. 19:29
Ilyen zöldségekkel vannak tele a magyar boltok: jobb, ha tudod, mit veszel