A katasztrófavédelem közleményében arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről.
Brutális élelmiszerdrágulás közeleg a közel-keleti háború miatt: ezek az országok lehetnek a legnagyobb vesztesei
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása súlyos zavarokat okoz a globális műtrágya- és energiapiacon. A termelés leállása és az emelkedő energiaköltségek olyan láncreakciót indítanak el, amely világszerte akár kétszámjegyű élelmiszer-inflációhoz is vezethet. Ez a folyamat a legkiszolgáltatottabb helyzetbe a fejlődő országokat sodorja - tudósított a Portfolio.
A modern mezőgazdaság és a globális élelmiszertermelés mintegy fele függ a műtrágyák használatától. Ennek hiányában az olyan alapvető haszonnövények, mint a búza, a kukorica vagy a rizs terméshozama drasztikusan visszaesne. Ez az állapot az állattenyésztésre és az élelmezésbiztonságra is súlyosan kihatna. A közel-keleti konfliktus azonban épp ennek a kulcsfontosságú inputanyagnak a gyártását és elosztását bénította meg.
A térségben – többek között Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben és Iránban – számos meghatározó üzem megsérült vagy leállt a támadások miatt. A Hormuzi-szoros lezárásával a világ műtrágyakereskedelmének harmada befagyott. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) adatai szerint így havonta 3-4 millió tonna áru nem jut el a piacokra.
A termeléskiesés ráadásul egy eleve szűkös kínálatú piacot érintett. Az európai termelés már a 2022-es energiaválság idején megcsappant a magas földgázárak miatt. Eközben a legnagyobb exportőrök, mint például Kína vagy Oroszország, egyre szigorúbban korlátozzák a kivitelüket. A hiány hatására az árak drasztikusan megemelkedtek.
A közel-keleti karbamid tonnánkénti ára hetek alatt 24 százalékkal, 620 dollár fölé ugrott, Egyiptomban pedig napok alatt 28 százalékos drágulást mértek. A FAO becslései szerint, ha a válság elhúzódik, a globális műtrágyaárak 2026 első feléig tartósan 15-20 százalékkal magasabbak maradnak a korábbinál.
Ez a drágulás hamarosan a boltok polcain is érezhetővé válik. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tapasztalatai szerint a műtrágyák áremelkedésének jelentős része nagyjából egy éven belül beépül a globális élelmiszerárakba. A helyzetet tovább rontja az energiahordozók drágulása. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára a háború kitörése óta 70 dollárról 100 dollárra ugrott.
Az UBS elemzése rávilágít arra, hogy a műtrágyák áremelkedését felerészben éppen az energia drágulása okozza. Becslésük szerint az eddigi folyamatok alapján a globális műtrágya-infláció akár évi 48 százalékra is felgyorsulhat. Ez a dinamika önmagában 12 százalékkal növelheti a világpiaci élelmiszerárakat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Míg a 2022-es ukrajnai háború két jelentős gabonaexportőr kiesésével azonnali áruhiányt okozott, a mostani konfliktus sokkal inkább egy termelési sokkot jelent. A Közel-Kelet nem számít nagy élelmiszerexportőrnek, így közvetlenül nem tűnik el késztermék a piacról. A megugró termelési költségek azonban elkerülhetetlenül globális áremelkedést generálnak. Ez a folyamat az általános inflációt a fejlett gazdaságokban fél százalékponttal, a feltörekvő piacokon viszont akár 2,4 százalékponttal is megemelheti.
A fejlődő országok jóval sebezhetőbbek, mivel a lakosság fogyasztói kosarában sokkal nagyobb arányt képvisel az élelmiszer, a helyi gazdák pénzügyi tartalékai pedig szűkösebbek. Ha a háború elhúzódik, és az energiaárak magasan maradnak, a világnak egy újabb, tartós élelmiszer-inflációs hullámmal kell szembenéznie.
Magyarországon is lesznek érezhető hatások
Nemrégi cikkében az Agrárszektor jegyezte meg, hogy az európai takarmányipar is erősen kitett a globális beszállítói láncoknak, különösen a távol-keleti importnak. A legfontosabb takarmány-adalékanyagok – köztük vitaminok, mikroelemek és aminosavak – döntő része ugyanis Ázsiából, elsősorban Kínából érkezik, ami a piaci bizonytalanság idején komoly kockázatokat hordoz.
-
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.