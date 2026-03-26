Téged is átverhetnek ezek a webáruházak a vásárlások során: nagyon durva, ami most kiderült

Kiterjedt, összehangolt európai vizsgálat mutatott rá arra, hogy a webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején. Bár a hazai online kereskedők az uniós átlagnál szabályosabban működnek, a magyar hatóságok így is találtak jogsértésgyanús eseteket. Ezek miatt már elindultak a szükséges eljárások.

Az Európai Bizottság koordinálásával 25 ország fogyasztóvédelmi hatóságai vettek részt egy célzott ellenőrzésben. A vizsgálat a Black Friday és a Cyber Monday időszakának akcióit térképezte fel: a górcső alá vett 314 webáruház legalább 30 százalékánál bizonyult jogellenesnek vagy megtévesztőnek a kedvezmények feltüntetése.

A felmérésből kiderült, hogy a kereskedők több mint harmada zavaros ár-összehasonlításokat alkalmazott. Emellett közel ötödük sürgető üzenetekkel próbálta azonnali vásárlásra bírni a fogyasztókat, mintegy tíz százalékuk pedig rejtett költségekkel, úgynevezett csepegtetett árazással trükközött.

Magyarországot a vizsgálatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) képviselte. Hazánkban szigorú szabályok vonatkoznak az árfeltüntetésre. A kereskedőknek egyértelműen jelezniük kell a leárazást megelőző harminc nap legalacsonyabb árát, és a kedvezmény mértékét is ehhez kell viszonyítaniuk. A két hatóság egy speciális informatikai eszköz segítségével tíz népszerű hazai online bolt kínálatát és árváltozásait követte nyomon az akciózási időszakban.

A magyarországi ellenőrzés során két kereskedőnél azonosítottak problémás gyakorlatot. Előfordult, hogy a webshop egyáltalán nem tüntette fel a megelőző harminc nap ténylegesen legalacsonyabb árát, vagy nem azt használta viszonyítási alapként. Egy másik weboldalon pedig a visszaszámlálóval meghirdetett akció a határidő lejárta után azonnal, automatikusan újraindult.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bár ez a típusú európai gyorsvizsgálat önmagában nem minősül hivatalos eljárásnak, az észlelt hiányosságok alapján az NKFH lépett az ügyben. A hatóság az illetékes kormányhivatalokkal együttműködve már megindította a szükséges eljárásokat a megtévesztő kereskedőkkel szemben.