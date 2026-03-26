Téged is átverhetnek ezek a webáruházak a vásárlások során: nagyon durva, ami most kiderült

2026. március 26. 17:00

Kiterjedt, összehangolt európai vizsgálat mutatott rá arra, hogy a webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején. Bár a hazai online kereskedők az uniós átlagnál szabályosabban működnek, a magyar hatóságok így is találtak jogsértésgyanús eseteket. Ezek miatt már elindultak a szükséges eljárások.

Az Európai Bizottság koordinálásával 25 ország fogyasztóvédelmi hatóságai vettek részt egy célzott ellenőrzésben. A vizsgálat a Black Friday és a Cyber Monday időszakának akcióit térképezte fel: a górcső alá vett 314 webáruház legalább 30 százalékánál bizonyult jogellenesnek vagy megtévesztőnek a kedvezmények feltüntetése.

A felmérésből kiderült, hogy a kereskedők több mint harmada zavaros ár-összehasonlításokat alkalmazott. Emellett közel ötödük sürgető üzenetekkel próbálta azonnali vásárlásra bírni a fogyasztókat, mintegy tíz százalékuk pedig rejtett költségekkel, úgynevezett csepegtetett árazással trükközött.

Magyarországot a vizsgálatban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) képviselte. Hazánkban szigorú szabályok vonatkoznak az árfeltüntetésre. A kereskedőknek egyértelműen jelezniük kell a leárazást megelőző harminc nap legalacsonyabb árát, és a kedvezmény mértékét is ehhez kell viszonyítaniuk. A két hatóság egy speciális informatikai eszköz segítségével tíz népszerű hazai online bolt kínálatát és árváltozásait követte nyomon az akciózási időszakban.

A magyarországi ellenőrzés során két kereskedőnél azonosítottak problémás gyakorlatot. Előfordult, hogy a webshop egyáltalán nem tüntette fel a megelőző harminc nap ténylegesen legalacsonyabb árát, vagy nem azt használta viszonyítási alapként. Egy másik weboldalon pedig a visszaszámlálóval meghirdetett akció a határidő lejárta után azonnal, automatikusan újraindult.

Bár ez a típusú európai gyorsvizsgálat önmagában nem minősül hivatalos eljárásnak, az észlelt hiányosságok alapján az NKFH lépett az ügyben. A hatóság az illetékes kormányhivatalokkal együttműködve már megindította a szükséges eljárásokat a megtévesztő kereskedőkkel szemben.
