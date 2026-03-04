2026. március 4. szerda Kázmér
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a gyönyörű nő sötét hosszú hajjal, ezüst trendi ékszereket visel. Különböző divatos ezüst divatos ékszerek - fülbevalók, karkötők, nyakláncok és gyűrűk.
Vásárlás

Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül

Pénzcentrum
2026. március 4. 19:15

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálata két, kelet-ázsiai online piactérről rendelt ékszerben a megengedett kadmiumhatárérték több ezerszeres túllépését mutatta ki, ezért a hatóság arra figyelmeztet, hogy ékszert csak megbízható, ellenőrzött forrásból érdemes vásárolni.

Egy korábbi interjúnkban, amely a Kínából rendelt ruhákról szólt, már bemutattuk, hogy több, online piactereken vásárolt textiltermékben is találtak egészségre ártalmas, akár tiltott vegyi anyagokat. Dobos Emese akkori nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós REACH-rendelet elvileg szigorúan szabályozza, milyen vegyi anyagok és milyen mennyiségben kerülhetnek a fogyasztókhoz, a felülvizsgálat lassúsága és a lobbinyomás miatt továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek az EU-n kívülről rendelt, ellenőrizetlen termékek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Úgy tűnik, ez nemcsak a Kínából rendelt ruhaipari termékeknél áll fenn.

Az NNGYK nemrég összesen tíz darab ékszer ólom- és kadmiumtartalmát vizsgálta. A mintákat bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzletekből, valamint jellemzően kelet-ázsiai webáruházakból szerezték be. Ólomszempontból valamennyi termék megfelelt az előírásoknak, kadmium esetében azonban két mintánál riasztó értékeket mértek: az egyikben a határérték 3900-szorosát, a másikban 5200-szorosát. Az érintett ékszerek tömegének csaknem egyharmadát kadmium alkotta.

A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat. Tartós viselés esetén daganatos megbetegedéseket és egyéb krónikus egészségkárosodást okozhat. Az Európai Unióban ezért szigorú szabályozás van érvényben: nem hozható forgalomba olyan ékszer, amelynek kadmiumtartalma meghaladja a 0,01 százalékot.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az NNGYK hangsúlyozta, hogy az ékszerek puszta külseje alapján nem lehet megállapítani, tartalmaznak-e veszélyes anyagokat. A feltűnően olcsó bizsuk esetében különösen indokolt a körültekintés, mert ezek nem feltétlenül felelnek meg az uniós követelményeknek.

A hatóság kiemelte: az ellenőrizetlen forrásból történő online vásárlás és a gyanúsan alacsony ár fokozott kockázatot jelent a fogyasztók számára. Bár a vizsgált minták többsége megfelelt az előírásoknak, a feltárt határérték-túllépések nagysága önmagában is komoly figyelmeztetésnek tekinthető.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vizsgálat #egészség #európai unió #veszély #ékszer #webáruház #fogyasztóvédelem #online kereskedelem #online vásárlás #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:02
19:32
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
2026. március 4.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
5 napja
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
4 napja
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
2 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
5
2 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 19:01
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 18:27
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
Agrárszektor  |  2026. március 4. 19:31
Egyre több magyar iszik ilyen sört: sokan átváltottak erre
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel