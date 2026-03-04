Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriumi vizsgálata két, kelet-ázsiai online piactérről rendelt ékszerben a megengedett kadmiumhatárérték több ezerszeres túllépését mutatta ki, ezért a hatóság arra figyelmeztet, hogy ékszert csak megbízható, ellenőrzött forrásból érdemes vásárolni.

Egy korábbi interjúnkban, amely a Kínából rendelt ruhákról szólt, már bemutattuk, hogy több, online piactereken vásárolt textiltermékben is találtak egészségre ártalmas, akár tiltott vegyi anyagokat. Dobos Emese akkori nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az uniós REACH-rendelet elvileg szigorúan szabályozza, milyen vegyi anyagok és milyen mennyiségben kerülhetnek a fogyasztókhoz, a felülvizsgálat lassúsága és a lobbinyomás miatt továbbra is komoly kockázatot jelenthetnek az EU-n kívülről rendelt, ellenőrizetlen termékek.

Úgy tűnik, ez nemcsak a Kínából rendelt ruhaipari termékeknél áll fenn.

Az NNGYK nemrég összesen tíz darab ékszer ólom- és kadmiumtartalmát vizsgálta. A mintákat bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzletekből, valamint jellemzően kelet-ázsiai webáruházakból szerezték be. Ólomszempontból valamennyi termék megfelelt az előírásoknak, kadmium esetében azonban két mintánál riasztó értékeket mértek: az egyikben a határérték 3900-szorosát, a másikban 5200-szorosát. Az érintett ékszerek tömegének csaknem egyharmadát kadmium alkotta.

A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat. Tartós viselés esetén daganatos megbetegedéseket és egyéb krónikus egészségkárosodást okozhat. Az Európai Unióban ezért szigorú szabályozás van érvényben: nem hozható forgalomba olyan ékszer, amelynek kadmiumtartalma meghaladja a 0,01 százalékot.

Az NNGYK hangsúlyozta, hogy az ékszerek puszta külseje alapján nem lehet megállapítani, tartalmaznak-e veszélyes anyagokat. A feltűnően olcsó bizsuk esetében különösen indokolt a körültekintés, mert ezek nem feltétlenül felelnek meg az uniós követelményeknek.

A hatóság kiemelte: az ellenőrizetlen forrásból történő online vásárlás és a gyanúsan alacsony ár fokozott kockázatot jelent a fogyasztók számára. Bár a vizsgált minták többsége megfelelt az előírásoknak, a feltárt határérték-túllépések nagysága önmagában is komoly figyelmeztetésnek tekinthető.