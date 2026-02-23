2026. február 23. hétfő Alfréd
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Little girl taking a nap while riding a pink unicorn toy at the shopping center
Vásárlás

Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!

Pénzcentrum
2026. február 23. 11:32

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) laboratóriuma elemes játékbabákat, plüss játékokat, elektronikus játékokat és fülhallgatókat vizsgál, hogy a környezetre veszélyes kadmium és ólom tartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A termékek mintavételére bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

Az elmúlt években az Európai Unió riasztási rendszerén keresztül nagy számban voltak fellelhetőek olyan elektromos alkatrészt tartalmazó játékok, amelyek forrasztása nem elégítette ki a vonatkozó uniós normákban előírtakat. A tavalyi évben közel 300 esetben merült fel nem-megfelelőség, amelyek során elsősorban a forrasztások ólomtartalma, a vezetékek szigetelését képező PVC köpenyének ólom- és kadmiumtartalma jelentett kockázatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre. A hulladéklerakókban a veszélyes elemek a talajba és a vizekbe kerülhetnek. Az EU elektronikai hulladékokra vonatkozó előírása korlátozza az elektromos forrasztások nehézfém-tartalmát. A nem-megfelelőség többnyire harmadik országban gyártott termékeknél fordult elő. Ezért az NKFH kiemelten vizsgálja a népszerű elemes gyermekjátékok forrasztásainak és vezetékeinek kadmium- és ólomtartalmát.

Az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma vizsgál többek között elemmel működő világító, beszélő, mozgó babákat, elemes plüss játékokat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat, valamint elemes játékkonzolokat, gyermek fülhallgatókat és fejhallgatókat egyaránt. A hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatott mintavételre széleskörűen, játékboltokból, bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

A harmadik országból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vizsgálat #hulladék #webáruház #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #környezetvédelem #környezetszennyezés #játékok #fogyasztóvédelmi hatóság #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:36
12:29
12:14
12:03
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
5
1 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 12:14
Háború vagy megállapodás? Irán és az USA a szakadék szélén tárgyal tovább
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 10:02
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
Agrárszektor  |  2026. február 23. 11:32
Fontos programsorozat indul itthon: ez sok mindenre hatással lehet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel