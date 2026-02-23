Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) laboratóriuma elemes játékbabákat, plüss játékokat, elektronikus játékokat és fülhallgatókat vizsgál, hogy a környezetre veszélyes kadmium és ólom tartalmú termékeket kiszűrje és kivonja a forgalomból. A termékek mintavételére bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

Az elmúlt években az Európai Unió riasztási rendszerén keresztül nagy számban voltak fellelhetőek olyan elektromos alkatrészt tartalmazó játékok, amelyek forrasztása nem elégítette ki a vonatkozó uniós normákban előírtakat. A tavalyi évben közel 300 esetben merült fel nem-megfelelőség, amelyek során elsősorban a forrasztások ólomtartalma, a vezetékek szigetelését képező PVC köpenyének ólom- és kadmiumtartalma jelentett kockázatot.

A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre. A hulladéklerakókban a veszélyes elemek a talajba és a vizekbe kerülhetnek. Az EU elektronikai hulladékokra vonatkozó előírása korlátozza az elektromos forrasztások nehézfém-tartalmát. A nem-megfelelőség többnyire harmadik országban gyártott termékeknél fordult elő. Ezért az NKFH kiemelten vizsgálja a népszerű elemes gyermekjátékok forrasztásainak és vezetékeinek kadmium- és ólomtartalmát.

Az NKFH Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma vizsgál többek között elemmel működő világító, beszélő, mozgó babákat, elemes plüss játékokat, játékkonzolokat és walkie-talkie-kat, valamint elemes játékkonzolokat, gyermek fülhallgatókat és fejhallgatókat egyaránt. A hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatott mintavételre széleskörűen, játékboltokból, bevásárlóközpontokból, nagyáruházakból, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből, valamint webáruházakból egyaránt sor kerül.

A harmadik országból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.