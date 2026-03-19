Sürgős riasztást adott ki a hatóság: veszélyes anyag került ebbe a mindennapi konyhai alapanyagba

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idegen anyag szennyezettség miatt visszahívta a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg kiszerelésű termék több gyártási tételét. A hatóság tájékoztatása szerint a sóban expandált polisztirol darabkák jelenhetnek meg, ezért a termék fogyasztása nem biztonságos.
A visszahívás hatósági elrendelés alapján történt, és kizárólag az alábbi csomagolási időpontokkal ellátott termékeket érinti:
- 2025.10.10.
- 2025.10.21.
- 2025.10.28.
- 2025.12.10.
- 2025.12.17.
A problémás termékek mind 1 kilogrammos kiszerelésben kerültek forgalomba, gyártójuk pedig a Salis-Fűszer Gyártó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet.
A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket vásárolt, semmiképpen ne használja fel, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A kereskedők kötelesek a terméket visszavenni és a vételárat megtéríteni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A hatóság hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a felsorolt csomagolási időpontokkal ellátott tételekre vonatkozik; más gyártási időpontú termékek biztonságosan fogyaszthatók.
A Nébih folyamatosan vizsgálja az ügyet, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhet.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
