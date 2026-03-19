Sürgős riasztást adott ki a hatóság: veszélyes anyag került ebbe a mindennapi konyhai alapanyagba

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idegen anyag szennyezettség miatt visszahívta a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg kiszerelésű termék több gyártási tételét. A hatóság tájékoztatása szerint a sóban expandált polisztirol darabkák jelenhetnek meg, ezért a termék fogyasztása nem biztonságos.

A visszahívás hatósági elrendelés alapján történt, és kizárólag az alábbi csomagolási időpontokkal ellátott termékeket érinti:

2025.10.10.

2025.10.21.

2025.10.28.

2025.12.10.

2025.12.17.

A problémás termékek mind 1 kilogrammos kiszerelésben kerültek forgalomba, gyártójuk pedig a Salis-Fűszer Gyártó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket vásárolt, semmiképpen ne használja fel, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A kereskedők kötelesek a terméket visszavenni és a vételárat megtéríteni.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a felsorolt csomagolási időpontokkal ellátott tételekre vonatkozik; más gyártási időpontú termékek biztonságosan fogyaszthatók.

A Nébih folyamatosan vizsgálja az ügyet, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhet.