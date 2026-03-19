Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Sürgős riasztást adott ki a hatóság: veszélyes anyag került ebbe a mindennapi konyhai alapanyagba

Pénzcentrum
2026. március 19. 17:50

A Nébih idegen anyag szennyezettség miatt több gyártási tételt is visszahívott a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kilós kiszereléséből, miután a termékben expandált polisztirol darabkák jelenhetnek meg. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott csomagolási időpontokkal megegyező sót semmiképpen ne használják fel, és vigyék vissza a vásárlás helyére.  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idegen anyag szennyezettség miatt visszahívta a Tassi Jódozott Erdélyi Vákuum Só 1 kg kiszerelésű termék több gyártási tételét. A hatóság tájékoztatása szerint a sóban expandált polisztirol darabkák jelenhetnek meg, ezért a termék fogyasztása nem biztonságos.

A visszahívás hatósági elrendelés alapján történt, és kizárólag az alábbi csomagolási időpontokkal ellátott termékeket érinti:

  • 2025.10.10.
  • 2025.10.21.
  • 2025.10.28.
  • 2025.12.10.
  • 2025.12.17.

A problémás termékek mind 1 kilogrammos kiszerelésben kerültek forgalomba, gyártójuk pedig a Salis-Fűszer Gyártó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy aki a fenti azonosító adatokkal megegyező terméket vásárolt, semmiképpen ne használja fel, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A kereskedők kötelesek a terméket visszavenni és a vételárat megtéríteni.

A hatóság hangsúlyozza, hogy a visszahívás kizárólag a felsorolt csomagolási időpontokkal ellátott tételekre vonatkozik; más gyártási időpontú termékek biztonságosan fogyaszthatók.

A Nébih folyamatosan vizsgálja az ügyet, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhet.
