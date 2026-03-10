Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Itt a friss bejelentés: hamarabb érkezik a népszerű világmárka Magyarországra: itt az új, végleges időpont
Március 27-én nyitja meg első magyarországi üzletét a lululemon prémium sportruházati márka a budapesti Fashion Streeten, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt, franchise-partnere, az Arion Retail Group közreműködésével - közölte a vállalat.
A korábban közölt március 31-i időpontjától eltérően március 27-én nyitja meg a nyilvánosság előtt üzletét a LuluLemon sportbolt Magyarországon.
Az üzletben a magyar vásárlók először találkozhatnak személyesen a lululemon technikai sportruházatával és kiegészítőivel. A kínálatban női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók: jóga-, futó-, edzés-, tenisz- és golfruházat, valamint mindennapi viseletre tervezett funkcionális darabok is elérhetők lesznek.
A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek. A budapesti üzletnyitással egy időben a teljes termékkínálat online is elérhetővé válik a magyar piacon.
A budapesti bolt az amerikai tőzsdén jegyzett márka európai terjeszkedésének része. A lululemon 2026-ban franchise-modellben öt új piacra lép be a kontinensen. Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyílnak majd üzletek, valamennyi az Arion Retail Grouppal együttműködésben.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A lululemon a termékértékesítés mellett közösségi jelenlétet is szeretne kiépíteni Budapesten. Tervei között szerepel a helyi fitnesz- és jógastúdiókkal való együttműködés, márkanagyköveti program indítása helyi sportolókkal és oktatókkal, valamint mozgásközpontú közösségi események és futóklub-partnerségek szervezése.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka – Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 35 szárítógépét tesztelte.
Több százezer magyar örülhet: brutálisan bővített a népszerű online szupermarket, rengeteg új településre szállítanak mostantól
Az öt vármegyét érintő bővítéssel további 330 ezer ember számára vált elérhetővé az online élelmiszer-bevásárlás.
A magyar tejpiac összeomlása miatt drámai felhívást tett közzé a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
Élesen kettészakadt az ország az online rendeléseknél: meglepő, hogy mit csinálnak a vásárlók, ha drágább termékről van szó
Egy friss kutatás szerint míg a nők és az idősebbek inkább a házhoz szállítás kényelmét, addig a férfiak és a fiatalok a csomagautomaták rugalmasságát választják.
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt – megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Az élelmiszerárak világszerte továbbra is komoly nyomást jelentenek a háztartások számára, de a kép 2026-ban még kuszább lehet.
Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket
A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt.
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus gyorsan túlmutathat a térség határain. Hatásai a magyar üzletekben is megjelenhetnek.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Aki ma valóban meg akarja szólítani a jövő fogyasztóit, annak hitelesen, rugalmasan és a trendek csapdáit elkerülve kell kommunikálnia.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hatalmas átrendeződés a boltokban: bizonyos üzleteket megrohamoztak a magyarok, de egy eddig kedvelt árucikkből alig vesznek
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon.
Szétválik a divatpiac: a státusz és a fenntarthatóság egyszerre formálja át a vásárlói döntéseket.
Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül
A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
Brutális drágulás fojtogatja a magyar boltokat: kiderült, mi mentheti meg a kereskedőket az összeomlástól
Hogyan lehet megkülönböztetni a valóban értékes információkat a puszta zajtól? A siker kulcsa a jövőben egyre inkább az lesz, hogy képesek leszünk-e ezt kiszűrni.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
A tudatos spórolás ott kezdődik, hogy a kedvezmények mögötti gazdasági logikát is felismerjük.
A magyar sörpiac jól láthatóan olyan szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami a többi európai országban is tapasztalható.
Kiderült a hazai kiskereskedelem nagy titka: rengeteg vállalkozás bukik el ezen a láthatatlan problémán
A komplexitás gyorsabban nő, mint a vállalatok szervezeti érettsége, és a hazai kudarcok többsége nem technológiai, hanem működési eredetű.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.