2026. március 10. kedd Ildikó
7 °C Budapest
Shanghai,China-April 12th 2025: Lululemon clothing store with people
Vásárlás

Itt a friss bejelentés: hamarabb érkezik a népszerű világmárka Magyarországra: itt az új, végleges időpont

Pénzcentrum
2026. március 10. 20:28

Március 27-én nyitja meg első magyarországi üzletét a lululemon prémium sportruházati márka a budapesti Fashion Streeten, a Deák Ferenc utca 19. szám alatt, franchise-partnere, az Arion Retail Group közreműködésével - közölte a vállalat.

A korábban közölt március 31-i időpontjától eltérően március 27-én nyitja meg a nyilvánosság előtt üzletét a LuluLemon sportbolt Magyarországon.

Az üzletben a magyar vásárlók először találkozhatnak személyesen a lululemon technikai sportruházatával és kiegészítőivel. A kínálatban női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók: jóga-, futó-, edzés-, tenisz- és golfruházat, valamint mindennapi viseletre tervezett funkcionális darabok is elérhetők lesznek.

A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek. A budapesti üzletnyitással egy időben a teljes termékkínálat online is elérhetővé válik a magyar piacon.

A budapesti bolt az amerikai tőzsdén jegyzett márka európai terjeszkedésének része. A lululemon 2026-ban franchise-modellben öt új piacra lép be a kontinensen. Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyílnak majd üzletek, valamennyi az Arion Retail Grouppal együttműködésben.

A lululemon a termékértékesítés mellett közösségi jelenlétet is szeretne kiépíteni Budapesten. Tervei között szerepel a helyi fitnesz- és jógastúdiókkal való együttműködés, márkanagyköveti program indítása helyi sportolókkal és oktatókkal, valamint mozgásközpontú közösségi események és futóklub-partnerségek szervezése.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #bolt #magyarország #sport #webáruház #ruha #online vásárlás #divat #franchise #üzlet

PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

