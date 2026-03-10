Ezek a legjobb szárítógépek a piacon 2026-ban: tényleg megéri megvenni a méregdrága termékeket?

Azokban a háztartásokban, ahol hetente több adag mosás gyűlik össze, vagy éppen kicsi a lakás, nincs erkély, és a teregetés állandó akadálypályává válik, egy jól megválasztott szárítógép valódi segítség lehet. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 10 márka – Beko, Bosch, Candy, Gorenje, Haier, Hisense, LG, Miele, Samsung, Whirlpool – 35 szárítógépét tesztelte, így egyszerűen össze tudjuk hasonlítani, melyiknek mi az erőssége vagy éppen a gyengesége.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi szervezetekkel együttműködve vizsgálta, hogy mennyire szárazak a ruhák a program végén (pamut és szintetikus programon is tesztelve), milyen a gépek kondenzációs hatékonysága, vagyis mennyi nedvesség kerül a légtérbe, mennyire gyűrődnek a ruhák, a hétköznapi felhasználó számára egyszerű-e a készülék kezelése, mennyi áramot fogyasztanak, milyen hangosak, milyen hosszú a ciklusidejük a vizsgált programokra vonatkozóan.

Mennyiért vehetünk egy jól szárító szárítógépet?

A pamut és szintetikus programok tesztelése alapján a teszt publikálásakor 200 000 Ft-os átlagáron beszerezhető Candy CSOE H9A2DE-S érte el a leggyengébb eredményt (42%) a mezőnyben szárítási hatékonyság tekintetében.

A jó hír, hogy ennyi pénzért találunk olyan készüléket is, amely minden szempontból a legjobbak között van. Ami viszont még izgalmasabb a Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint, hogy ugyanezen márka 160 000 Ft átlagárú terméke is jobb eredményt ért el, tulajdonképpen minden tesztelt szempont szerint.

Hogy érzékelhető legyen a különbség: szárítási hatékonyság vizsgálata során 72%-ot ért el a Candy GDL 8N2B-S.

A termékadatlapokból sajnos nem derülnek ki ezek a gyakorlati részletek. Mi azért dolgozunk, hogy könnyen elérhetővé és összehasonlíthatóvá tegyünk olyan információkat, melyek a magyar piacon elérhető termékek zömének valós teljesítményéről tájékoztatják a vásárlókat

- mondta Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Mi az a kondenzációs hatékonyság és miért fontos egy szárítógép esetében?

Ezt különösen a magasabb páratartalommal vagy akár penészesedéssel küzdő felhasználók értékelhetik nagyra. A kondenzációs hatékonyság ugyanis azt mutatja meg, hogy a ruhákból eltávolított nedvesség mekkora része kerül vízként a kondenzációs tartályba a program végére. Ami nem oda kerül, az értelemszerűen a lakásunk légterét gazdagítja, amire nem biztos, hogy szükségünk van. A teszteredmények alapján a termékek zöme jól vizsgázott. Ha számunkra ez különösen fontos szempont, érdemes biztosra menni. Ennek a kategóriának 3 Miele termék lett a bajnoka a tesztelt termékek közül.

Ha a gyorsaság a cél

Nagy a szórás a tesztelt termékek átlagos ciklusideje között. A mért adatok alapján az alábbi időtartamok között mozogtak az értékek:

Pamut program: 119 – 197 perc

Szintetikus program: 81 – 142 perc

Minden tesztelt termék minimum jó energiahatékonysági mutatókkal végezte a munkáját. Más kérdés, hogy el nem mindegyik végezte, ahogy arról a szárítási hatékonyság esetében szó is volt.

Muszáj, hogy hangos legyen?

Némasági fogadalmat ne várjunk tőlük. A mért értékek 53 – 64,5 dB között mozogtak. Előbbit egy Whirlpool szárítógép esetében mérték, utóbbit egy Candy termék produkálta. Jó hír, hogy az előbbi összességében jobban is teljesít, tehát nem kell zajos szárítógépet választanunk, ha jól teljesítő darabot szeretnénk.

A tesztelt termékek átlagára 160 000 Ft és 986 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Az átlagos teszteredmény 67%-os a mezőnyt tekintve. Ennél jobb eredményt a Beko, Bosch, Hisense, LG és Miele egyes modelljei értek el. Közülük a legkedvezőbb átlagáron elérhető termék 195 000 Ft.