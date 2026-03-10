10 éve nem láttunk ilyet Magyarországon: a vártnál is alacsonyabb az infláció

2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak - közölte a KSH. Utoljára 2016 novemberében volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem.

12 hónap alatt, 2025. februárhoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent), ezen belül a sütőipari lisztesárué 12,6, a büféáruké 10,9, a friss hazai- és déligyümölcsé 10,3, a jégkrémé és a házon kívüli étkezésé 8,1-8,1%-kal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 32,3, a húskonzervé 26,9, a vaj, vajkrémé 19,8, a burgonyáé 19,7, a sertészsiradéké 19,5, a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, a tejé 17,0, míg a liszté 14,9%-kal mérséklődött. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 18,0, a belföldi üdülés 10,2, a testápolási szolgáltatás 8,5, a járműjavítás és -karbantartás 8,2, míg a sport, múzeumi belépők 8,1%-kal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,8%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5%-kal. A háztartási energiáért 4,2, ezen belül a vezetékes gázért 10,8, az elektromos energiáért 2,3%-kal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,6, a motorkerékpárok 6,6, a szobabútorok és a használt személygépkocsik 5,0-5,0%-kal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,4%-kal drágultak, a járműüzemanyagok ára 11,1%-kal mérséklődött.

1 hónap alatt, 2026. januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. Az élelmiszerek átlagosan 0,1%-kal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnáltak), ezen belül a friss zöldség 4,0, az étolaj 2,2, a párizsi, kolbász és a jégkrém 1,6-1,6, a tartósított gyümölcs 1,2%-kal többe, a sertéshús 3,3, a baromfihús 2,5, a csokoládé, kakaó 1,8, a tojás 1,5, a vaj, vajkrém 1,3, a tej 1,2%-kal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4%-kal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 1,7%-kal többe, a teherszállítás 4,2%-kal kevesebbe került. A háztartási energiáért átlagosan 1,7%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a távfűtésért 15,7%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,7%-kal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5%-kal. A járműüzemanyagok ára 0,6%-kal nőtt. A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 1,8%-kal kevesebbe kerültek.

A Portfolio által megkérdezett elemzők előzetesen 1,7%-os inflációt vártak, a legalacsonyabb előrejelzés 1,5% volt, vagyis még ezeket a prognózisokat is alulmúlta a most közölt adat. Utoljára 2016 novemberében volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem.