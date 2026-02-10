Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben

Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon: miközben a hazai boltokban 2100-2800 forintot kérnek egy kilóért, a szomszédos országokban ennek a fele-harmada az átlagos ár. A különbség tehát európai összevetésben is rendkívül kirívó.

Az elmúlt hetekben szokatlanul nagy áremelkedés ment végbe a friss zöldségek piacán Magyarországon: a cukkini kilónkénti ára bő egy hónap alatt 1000 forint körüli szintről 2000-2800 forintra ugrott, ami több mint 150 százalékos drágulást jelent. A Vakmajom blog által összegyűjtött adatok szerint jelenleg kb. 2499 forintba kerül egy kilogramm cukkini, ami euróra átszámítva nagyjából 6,6 eurós kilónkénti árat jelent.

Ez az árszint nemcsak a hazai fogyasztók számára sokkoló, hanem európai összevetésben is kirívó. A szomszédos országokban ugyanis a cukkini ára ennek töredéke: Szlovákia esetében például 695 forint körül alakul kilónként, ami kevesebb mint a magyar ár harmada. Lengyelország és Románia boltjaiban 900 forint alatti árakat mértek, míg Szlovénia, Horvátország és Ausztria esetében is 1000-1100 forint körüli összegek szerepelnek az üzletek szórólapjaiban.

A különbség nemcsak a régióban látványos: a Vakmajom bejegyzése szerint Spanyolországban, amely Európa egyik legnagyobb zöldségtermelője, a bolti cukkiniár jellemzően 2,5–3 euró/kg között mozog, vagyis ott sem éri el a magyarországi árszint felét sem. A blog által gyűjtött adatok alapján így Magyarországon jelenleg az egyik (ha nem a) legdrágább cukkinit árulják Európában.

Forrás: Pénzcentrum gyűjtés; Ezek alapján 2100 és 2840 forintos ár között mozog a cukkini ára több boltban.

Mi áll a brutális hazai cukkiniár-drágulás mögött?

A Spanyolországban, Marokkóban, valamint Egyiptomban tapasztalt kedvezőtlen időjárás miatt az elmúlt hetekben egész Európában drágultak a különböző, nem télálló zöldségfélék, így jelentős áremelkedés tapasztalható a paradicsom, a kígyóuborka, a padlizsán, valamint a cukkini esetében is. A hazai drágulás azonban valóban nagyobb mértékű, mint az általános európai áremelkedés

- mondta el a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Hozzátette: ennek hátterében mindenekelőtt a kirívóan magas áfa áll, hiszen Magyarországon rekordmértékű, 27 százalékos áfaterhelés érvényes a zöldségekre és gyümölcsökre. További árfelhajtó tényező lehet az árrésstop alkalmazása, amely a kereskedőket piacidegen árképzésre kényszeríti.

A szakértő szerint a hazai élelmiszerárak alakulásában az egyik döntő tényező a nemzetközi összehasonlításban is kiugró áfaterhelés. Bár bizonyos termékkörök esetében - így például a sertés- és baromfihús, a tej - már kedvezményes, 5 százalékos áfa van érvényben, egy sor másik termékpályán továbbra is a 27 százalékos áfa az irányadó. Ez lényegesen magasabb, mint Európában bárhol.

Az egyik ilyen termékkör éppen a zöldség-gyümölcs, amely esetében a termelők és feldolgozók régóta követelik a kedvezményes áfa érvényesítését - mindeddig hiába. A napokban egyébként az Agrárszektor Alapvetés podcast adása is foglakozott a kérdéssel, amelyből kiderül az is, hogy miért nem lehetséges most az árcsökkentő intézkedés megvalósítása.