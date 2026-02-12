A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.
Kemény üzenet a boltosoktól: akár boltbezárások is jöhetnek, ha ez így marad?
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint a kormány szakmai egyeztetés nélkül, május végéig meghosszabbította az árréscsökkentést, vagyis az árrésstop rendelet hatályát. A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.
Mint ismert, a KSH legfrissebb adatai szerint a fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Az OKSZ közleménye szerint az árréskorlátozás csak rövid távú, felületi beavatkozás. Nem számol a beszállítói oldalról érkező áremelési nyomással, a piaci környezet adottságaival, az ellátási lánc hatékonysági problémáival, valamint a választások előtti jövedelemnövekedés kereslet- és árfelhajtó hatásával. Az OKSZ álláspontja szerint az árrésstop így nem alkalmas az áremelkedés kezelésére, erre a verseny erősödése jelenthet megoldást.
A szervezet szerint az intézkedés következtében tovább romlik az élelmiszer- és napi cikkeket értékesítő kiskereskedők jövedelmezősége, elmaradhatnak a beruházások, és folytatódhatnak a boltbezárások, ami végső soron a fogyasztókat érinti hátrányosan. Az OKSZ azt is hangsúlyozta, hogy az árrésstop kivezetésének a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott feltételei már teljesültek, mivel a KSH legfrissebb adatai szerint az élelmiszer-infláció mínusz 2 százalék volt.
Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.
A gyártó szerint nincs egészségügyi kockázat, a terméket blokk nélkül is visszaveszik az áruházak.
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket
A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
