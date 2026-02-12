2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Budapest
Bevásárlókocsit toló fiatal nő kivágott felvétele, élelmiszervásárlás a szupermarketben. Kezében egy konzervdobozt tart, és a tápanyagcímkét olvassa. Rutin élelmiszer bevásárlás. Élelmiszer bevásárlás. Egészségesebb élelmiszer-választá
Vásárlás

Kemény üzenet a boltosoktól: akár boltbezárások is jöhetnek, ha ez így marad?

Pénzcentrum
2026. február 12. 16:10

Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint a kormány szakmai egyeztetés nélkül, május végéig meghosszabbította az árréscsökkentést, vagyis az árrésstop rendelet hatályát. A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.

Mint ismert, a KSH legfrissebb adatai szerint a fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.

Az OKSZ közleménye szerint az árréskorlátozás csak rövid távú, felületi beavatkozás. Nem számol a beszállítói oldalról érkező áremelési nyomással, a piaci környezet adottságaival, az ellátási lánc hatékonysági problémáival, valamint a választások előtti jövedelemnövekedés kereslet- és árfelhajtó hatásával. Az OKSZ álláspontja szerint az árrésstop így nem alkalmas az áremelkedés kezelésére, erre a verseny erősödése jelenthet megoldást.

A szervezet szerint az intézkedés következtében tovább romlik az élelmiszer- és napi cikkeket értékesítő kiskereskedők jövedelmezősége, elmaradhatnak a beruházások, és folytatódhatnak a boltbezárások, ami végső soron a fogyasztókat érinti hátrányosan. Az OKSZ azt is hangsúlyozta, hogy az árrésstop kivezetésének a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott feltételei már teljesültek, mivel a KSH legfrissebb adatai szerint az élelmiszer-infláció mínusz 2 százalék volt.
Címlapkép: Getty Images
