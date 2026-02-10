Veszélyes akkutöltőket rendel vissza a hatóság: nézz körül otthon, neked is lehet ilyened

A fogyasztóvédelmi hatóság újabb ellenőrzéssorozatot indított az USB-töltők piacán, miután tavaly a vizsgált eszközök 87 százaléka kifogásolhatónak bizonyult. A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.

Az univerzális akkumulátortöltők gyakorlatilag minden magyar háztartásban megtalálhatók, sokszor több példányban is. A kereskedelemben azonban jelentős mennyiségben vannak jelen olyan eszközök, amelyek használata biztonsági kockázatot jelent. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tavalyi mérései alapján a megvizsgált termékek 87 százaléka nem felelt meg az előírásoknak. Ez különösen aggasztó eredmény, és megalapozza az idén induló átfogó ellenőrzési programot.

Az online térben, illetve a távol-keleti tulajdonban lévő kiskereskedelmi egységekben értékesített mobiltöltők között kiugróan magas a problémás eszközök aránya. A hatóság korábbi tapasztalatai szerint az ezeken a helyeken forgalmazott termékek szinte mindegyike veszélyesnek minősül.

Az NKFH akkreditált laboratóriumában zajló vizsgálatok középpontjában a villamos szigetelés megfelelősége, a csatlakozódugók paraméterei, valamint az úti adapterként is használható modellek kialakítása áll. A leggyakrabban előforduló problémák áramütés kockázatát hordozzák: ilyen például a hálózati komponensek elégtelen szeparálása és a gyenge minőségű szigetelés. Kiemelt kockázatot jelent az elektromos vezető elemek túlzottan közeli elrendezése is.

A kormányhivatalok szakemberei az NKFH koordinációja mellett fix és cserélhető kábellel rendelkező töltőkből egyaránt vesznek mintát. A vizsgálat kiterjed a különféle csatlakozótípusokkal, így például USB-A, Micro-USB és USB-C csatlakozóval szerelt modellekre is. Az ellenőrzés lefedi az értékesítési csatornák teljes körét: érinti az internetes kereskedőket, a műszaki szaküzleteket, a távol-keleti üzemeltetésű üzleteket és a nagy bevásárlóközpontokat is.

Ha a mechanikai és villamos vizsgálatok azt mutatják, hogy egy termék nem felel meg az előírásoknak, és a kockázatelemzés szerint jelentős, nagy vagy mérsékelt veszélyt képvisel, a hatóság elrendeli az adott töltő eltávolítását a piacról. Így biztosítják, hogy a problémás eszközök ne juthassanak el a fogyasztókhoz.

A hatósági intézkedések mellett a vásárlók körültekintése is alapvető fontosságú. Mivel puszta szemrevételezéssel nehéz felismerni a veszélyes töltőket, az NKFH azt javasolja, hogy a fogyasztók megbízható beszerzési forrásokat, lehetőség szerint műszaki szaküzleteket részesítsenek előnyben. Érdemes tanúsítvánnyal ellátott készülékeket választani, és tartózkodni az ismeretlen gyártók termékeitől, valamint a bizonytalan eredetű vagy feltűnően olcsó töltőktől. Ez akkor is igaz, ha a készülék első ránézésre megfelelőnek tűnik.