2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az okostelefon töltése, töltő, usb, töltés
Vásárlás

Veszélyes akkutöltőket rendel vissza a hatóság: nézz körül otthon, neked is lehet ilyened

Pénzcentrum
2026. február 10. 10:33

A fogyasztóvédelmi hatóság újabb ellenőrzéssorozatot indított az USB-töltők piacán, miután tavaly a vizsgált eszközök 87 százaléka kifogásolhatónak bizonyult. A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.

Az univerzális akkumulátortöltők gyakorlatilag minden magyar háztartásban megtalálhatók, sokszor több példányban is. A kereskedelemben azonban jelentős mennyiségben vannak jelen olyan eszközök, amelyek használata biztonsági kockázatot jelent. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tavalyi mérései alapján a megvizsgált termékek 87 százaléka nem felelt meg az előírásoknak. Ez különösen aggasztó eredmény, és megalapozza az idén induló átfogó ellenőrzési programot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az online térben, illetve a távol-keleti tulajdonban lévő kiskereskedelmi egységekben értékesített mobiltöltők között kiugróan magas a problémás eszközök aránya. A hatóság korábbi tapasztalatai szerint az ezeken a helyeken forgalmazott termékek szinte mindegyike veszélyesnek minősül.

Az NKFH akkreditált laboratóriumában zajló vizsgálatok középpontjában a villamos szigetelés megfelelősége, a csatlakozódugók paraméterei, valamint az úti adapterként is használható modellek kialakítása áll. A leggyakrabban előforduló problémák áramütés kockázatát hordozzák: ilyen például a hálózati komponensek elégtelen szeparálása és a gyenge minőségű szigetelés. Kiemelt kockázatot jelent az elektromos vezető elemek túlzottan közeli elrendezése is.

A kormányhivatalok szakemberei az NKFH koordinációja mellett fix és cserélhető kábellel rendelkező töltőkből egyaránt vesznek mintát. A vizsgálat kiterjed a különféle csatlakozótípusokkal, így például USB-A, Micro-USB és USB-C csatlakozóval szerelt modellekre is. Az ellenőrzés lefedi az értékesítési csatornák teljes körét: érinti az internetes kereskedőket, a műszaki szaküzleteket, a távol-keleti üzemeltetésű üzleteket és a nagy bevásárlóközpontokat is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ha a mechanikai és villamos vizsgálatok azt mutatják, hogy egy termék nem felel meg az előírásoknak, és a kockázatelemzés szerint jelentős, nagy vagy mérsékelt veszélyt képvisel, a hatóság elrendeli az adott töltő eltávolítását a piacról. Így biztosítják, hogy a problémás eszközök ne juthassanak el a fogyasztókhoz.

A hatósági intézkedések mellett a vásárlók körültekintése is alapvető fontosságú. Mivel puszta szemrevételezéssel nehéz felismerni a veszélyes töltőket, az NKFH azt javasolja, hogy a fogyasztók megbízható beszerzési forrásokat, lehetőség szerint műszaki szaküzleteket részesítsenek előnyben. Érdemes tanúsítvánnyal ellátott készülékeket választani, és tartózkodni az ismeretlen gyártók termékeitől, valamint a bizonytalan eredetű vagy feltűnően olcsó töltőktől. Ez akkor is igaz, ha a készülék első ránézésre megfelelőnek tűnik.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #internetes kereskedelem #biztonság #akkumulátor #veszély #webáruház #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hatóság #termékek #fogyasztóvédelmi hatóság #töltő #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:32
11:17
11:03
10:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
2 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
1 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 10:02
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 09:25
Áramütésveszélyesek az IKEA lámpái: ezeket hívták vissza, nagyon veszélyesek
Agrárszektor  |  2026. február 10. 11:33
Több ezer gazdát érintő válság robbant itthon: mentenék, amit lehet