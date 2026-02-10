A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
Nagyot robbant februárban a Rossmann: mit lép erre a DM, Müller?
A Rossmann drogérialánc 2026 februárjában piacra dobja első, saját kuponfüzetét, amely az egészséges életmód jegyében 46 kedvezményes ajánlatot kínál. A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A Rossmann februárban elindítja első saját kuponfüzetét. A vállalat saját értékesítési hálózatán – az üzleteken, az Online Drogérián és a mobilalkalmazáson – keresztül teszi elérhetővé és beválthatóvá a kedvezményeket.
Az Egészséges életmód című kiadvány február 2. és 22. között lesz elérhető, a benne szereplő ajánlatok pedig február 16. és 22. között használhatók fel. A füzet 46 kupont tartalmaz, köztük két kiemelt ajánlatot az Alpro termékcsalád 750 és 1000 milliliteres kiszerelésű termékeire. A kínálatban különböző étrend-kiegészítők, egészségtudatos nassolnivalók és szépségápolási termékek is szerepelnek.
Az üzletekben és az online felületeken a füzet 100 forintért vásárolható meg, a Rossmann+ törzsvásárlói program tagjai azonban térítésmentesen juthatnak hozzá. A hűségprogram résztvevői számára további előnyt jelent, hogy a kuponok automatikusan megjelennek a Kuponközpontban, és a vásárlási folyamat során önműködően hozzáadódnak a kosár tartalmához.
A kuponok a megadott időszakban korlátlan számban felhasználhatók, akár az üzletekben, akár online. A hagyományos boltokban nincs szükség a papíralapú kuponok leadására, az online térben pedig az egyszer már igénybe vett kedvezmények sem tűnnek el az akcióidőszak végéig.
címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
