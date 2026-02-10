Nagyot robbant februárban a Rossmann: mit lép erre a DM, Müller?

A Rossmann drogérialánc 2026 februárjában piacra dobja első, saját kuponfüzetét, amely az egészséges életmód jegyében 46 kedvezményes ajánlatot kínál. A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.

A Rossmann februárban elindítja első saját kuponfüzetét. A vállalat saját értékesítési hálózatán – az üzleteken, az Online Drogérián és a mobilalkalmazáson – keresztül teszi elérhetővé és beválthatóvá a kedvezményeket.

Az Egészséges életmód című kiadvány február 2. és 22. között lesz elérhető, a benne szereplő ajánlatok pedig február 16. és 22. között használhatók fel. A füzet 46 kupont tartalmaz, köztük két kiemelt ajánlatot az Alpro termékcsalád 750 és 1000 milliliteres kiszerelésű termékeire. A kínálatban különböző étrend-kiegészítők, egészségtudatos nassolnivalók és szépségápolási termékek is szerepelnek.

Az üzletekben és az online felületeken a füzet 100 forintért vásárolható meg, a Rossmann+ törzsvásárlói program tagjai azonban térítésmentesen juthatnak hozzá. A hűségprogram résztvevői számára további előnyt jelent, hogy a kuponok automatikusan megjelennek a Kuponközpontban, és a vásárlási folyamat során önműködően hozzáadódnak a kosár tartalmához.

A kuponok a megadott időszakban korlátlan számban felhasználhatók, akár az üzletekben, akár online. A hagyományos boltokban nincs szükség a papíralapú kuponok leadására, az online térben pedig az egyszer már igénybe vett kedvezmények sem tűnnek el az akcióidőszak végéig.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA