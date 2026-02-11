Közkedvelt sört vett le azonnal a polcokról az Auchan: meg ne idd, vidd vissza az áruházba!

Minőségi kifogás miatt visszahívják a Vidám Vadkan elnevezésű szűretlen minőségi barna sört – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az érintett termék az Auchan üzleteiben volt kapható, a vásárlók blokk nélkül is visszavihetik a terméket az áruházakba.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) minőségi kifogásról adott tájékoztatást a Vidám Vadkan Imperial Stout, szűretlen minőségi barna sör kapcsán. A 6,0% alkoholtartalmú (V/V) terméknél tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés miatt minőségi eltérést állapítottak meg.

A bejelentést az AUCHAN Magyarország Kft. és a K&H Trans Kft. tette. A visszahívás a 2026. 11. 14-i minőségmegőrzési idejű terméket érinti, amelyet a K&H Trans Kft. gyártott.

A hatóság hangsúlyozza: a termék fogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot, a visszahívás kizárólag minőségi eltérés miatt történt.

Az érintett sör bármelyik Auchan üzletbe visszavihető, a vásárlók a vételárat blokk bemutatása nélkül is visszakapják. Az áruházlánc saját honlapján is közzétette a visszahívással kapcsolatos tájékoztatást.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.