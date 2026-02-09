Nagy bejelentés a Wolttól: így alakítják át a magyar kiszállítási piacot

A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait. A cég szigorítja az alkohol- és energiaital‑kiszállítás szabályait, digitális életkor‑ellenőrzést vezetne be, és több tucat vidéki településen csökkenti a díjakat. A lépések mögött egyszerre áll a kiskorúak védelmének erősítése, a hatósági nyomás kezelése és a vidéki terjeszkedés felgyorsítása. Hartyányi Orsolya, Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója is részt vesz a vezetői kerejasztalbeszélgetésen március 4-én a RETAIL DAY 2026 konferencián, jegyek és részletek itt!

A vállalat az elmúlt hónapokban intenzív szakmai munkát folytatva dolgozta ki átfogó akciótervét, amely a helyi kereskedelmi működés több kulcsterületét érinti. A folyamat során a Wolt szorosan együttműködött a releváns hatóságokkal (különösen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal) és célzott intézkedéseket hozott a hazai ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében.

Az akcióterv az alábbi elemeket tartalmazza:

az alkoholos italok és energiaitalok kiszállítására vonatkozó belső szabályzatok szigorítása;

egy digitális életkor-ellenőrzési rendszer fejlesztése;

a kiskorúak védelmét szolgáló megfelelő eszközök bevezetése érdekében a kormányzati hatóságokkal közös megoldások feltérképezése;

a regionális közösségek és a helyi gazdaságok fejlődésének támogatása érdekében a kiszállítási díjak csökkentése Magyarország közel 50 településén, a gyors és megfizethető szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségének elősegítésével a fővároson túl is;

a felhasználói kompenzációs keretrendszer felülvizsgálata és átalakítása annak érdekében, hogy az továbbra is méltányos, átlátható és a változó piaci környezethez igazodó maradjon, különös figyelemmel a felhasználók védelmére és támogatására.

A Wolt az akcióterv kidolgozásával párhuzamosan konstruktív tárgyalásokat folytatott és folytat a releváns hatóságokkal, mind az élelmiszerbiztonság, mind a fogyasztóvédelem területén. A vállalat célja a folyamatos párbeszéd és az együttműködés erősítése annak érdekében, hogy a szabályozási környezet és a piaci gyakorlat hosszú távon is összhangban legyen egymással.

A Wolt 2018 óta van jelen Magyarországon, és azóta meghatározó szereplővé vált a helyi közösségek mindennapjaiban azzal, hogy összekapcsolja a vásárlókat a környezetükben működő éttermekkel, üzletekkel és szolgáltatásokkal. Platformján keresztül a Wolt a digitális kereskedelem fejlődését támogatja, rugalmas jövedelemszerzési lehetőségeket teremt, valamint hozzájárul a helyi vállalkozások növekedéséhez és a mindennapi kényelmet szolgáló megoldások elterjedéséhez.

A Wolt 2025-ös Helyi kereskedelmi jelentése szerint a válaszadó magyar éttermek és üzletek 38%-a úgy nyilatkozott, hogy a Wolt segítette digitális működésük kialakítását, míg 27%-uk számára a platform nélkül nem is lenne online jelenlét. A kereskedőpartnerek 77%-a fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja a Wolt-platformon való jelenlétet üzleti szempontból, és több mint felük (55%) szerint az együttműködés növelte eladásaikat. A csatlakozást követően a partnerek 86%-a forgalomnövekedést vagy stabil működést tapasztalt.

A helyi üzleti tevékenységen túl Magyarország fontos nemzetközi központként is szolgál a Wolt számára: itt működik a megosztott ügyféltámogatási szolgáltatás, valamint a globális pénzügyi, HR- és kommunikációs csapatok egyes területei is.

A helyi kereskedelmi szektor Magyarországon is rendkívül dinamikusan fejlődik. A Wolt meggyőződése, hogy a piac egyik vezető szereplőjeként felelőssége van abban, hogy szakmai tudását és erőforrásait megosztva aktívan részt vegyen az iparági sztenderdek kialakításában, és ezzel egy fenntarthatóbb, átláthatóbb működési környezet létrejöttét segítse elő.

„Az akcióterv kidolgozása során abból indultunk ki, hogy a gyors növekedés és a felelős működés kéz a kézben kell, hogy járjon. Célunk egy olyan iparági környezet formálása, amely hosszú távon is kiszámítható és biztonságos minden érintett számára” – közölte a vállalat.