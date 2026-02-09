2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, 2025. január 22: Wolt kézbesítő Vilniusban, Litvániában. A Wolt egy ételkiszállítási alkalmazás.
Vásárlás

Nagy bejelentés a Wolttól: így alakítják át a magyar kiszállítási piacot

Pénzcentrum
2026. február 9. 16:07

A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait. A cég szigorítja az alkohol- és energiaital‑kiszállítás szabályait, digitális életkor‑ellenőrzést vezetne be, és több tucat vidéki településen csökkenti a díjakat. A lépések mögött egyszerre áll a kiskorúak védelmének erősítése, a hatósági nyomás kezelése és a vidéki terjeszkedés felgyorsítása. Hartyányi Orsolya, Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója is részt vesz a vezetői kerejasztalbeszélgetésen március 4-én a RETAIL DAY 2026 konferencián, jegyek és részletek itt!

A vállalat az elmúlt hónapokban intenzív szakmai munkát folytatva dolgozta ki átfogó akciótervét, amely a helyi kereskedelmi működés több kulcsterületét érinti. A folyamat során a Wolt szorosan együttműködött a releváns hatóságokkal (különösen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal) és célzott intézkedéseket hozott a hazai ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az akcióterv az alábbi elemeket tartalmazza:

  • az alkoholos italok és energiaitalok kiszállítására vonatkozó belső szabályzatok szigorítása;
  • egy digitális életkor-ellenőrzési rendszer fejlesztése;
  • a kiskorúak védelmét szolgáló megfelelő eszközök bevezetése érdekében a kormányzati hatóságokkal közös megoldások feltérképezése;
  • a regionális közösségek és a helyi gazdaságok fejlődésének támogatása érdekében a kiszállítási díjak csökkentése Magyarország közel 50 településén, a gyors és megfizethető szolgáltatások szélesebb körű elérhetőségének elősegítésével a fővároson túl is;
  •  a felhasználói kompenzációs keretrendszer felülvizsgálata és átalakítása annak érdekében, hogy az továbbra is méltányos, átlátható és a változó piaci környezethez igazodó maradjon, különös figyelemmel a felhasználók védelmére és támogatására.

A Wolt az akcióterv kidolgozásával párhuzamosan konstruktív tárgyalásokat folytatott és folytat a releváns hatóságokkal, mind az élelmiszerbiztonság, mind a fogyasztóvédelem területén. A vállalat célja a folyamatos párbeszéd és az együttműködés erősítése annak érdekében, hogy a szabályozási környezet és a piaci gyakorlat hosszú távon is összhangban legyen egymással.

A Wolt 2018 óta van jelen Magyarországon, és azóta meghatározó szereplővé vált a helyi közösségek mindennapjaiban azzal, hogy összekapcsolja a vásárlókat a környezetükben működő éttermekkel, üzletekkel és szolgáltatásokkal. Platformján keresztül a Wolt a digitális kereskedelem fejlődését támogatja, rugalmas jövedelemszerzési lehetőségeket teremt, valamint hozzájárul a helyi vállalkozások növekedéséhez és a mindennapi kényelmet szolgáló megoldások elterjedéséhez.

A Wolt 2025-ös Helyi kereskedelmi jelentése szerint a válaszadó magyar éttermek és üzletek 38%-a úgy nyilatkozott, hogy a Wolt segítette digitális működésük kialakítását, míg 27%-uk számára a platform nélkül nem is lenne online jelenlét. A kereskedőpartnerek 77%-a fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja a Wolt-platformon való jelenlétet üzleti szempontból, és több mint felük (55%) szerint az együttműködés növelte eladásaikat. A csatlakozást követően a partnerek 86%-a forgalomnövekedést vagy stabil működést tapasztalt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A helyi üzleti tevékenységen túl Magyarország fontos nemzetközi központként is szolgál a Wolt számára: itt működik a megosztott ügyféltámogatási szolgáltatás, valamint a globális pénzügyi, HR- és kommunikációs csapatok egyes területei is.

A helyi kereskedelmi szektor Magyarországon is rendkívül dinamikusan fejlődik. A Wolt meggyőződése, hogy a piac egyik vezető szereplőjeként felelőssége van abban, hogy szakmai tudását és erőforrásait megosztva aktívan részt vegyen az iparági sztenderdek kialakításában, és ezzel egy fenntarthatóbb, átláthatóbb működési környezet létrejöttét segítse elő.

Az akcióterv kidolgozása során abból indultunk ki, hogy a gyors növekedés és a felelős működés kéz a kézben kell, hogy járjon. Célunk egy olyan iparági környezet formálása, amely hosszú távon is kiszámítható és biztonságos minden érintett számára” – közölte a vállalat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #digitális #alkohol #kiskereskedelem #fogyasztóvédelem #konferencia #energiaital #online kereskedelem #hatóság #szabályozás #portfolio konferencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:44
16:31
16:23
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
2026. február 9.
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2026. február 9.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
2 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
1 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 16:44
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 16:03
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
Agrárszektor  |  2026. február 9. 16:29
Riasztó felvételek jelentek meg arról, milyen kárt okoztak a magyar földeken