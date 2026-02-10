2026. február 10. kedd Elvira
Chiba, Japán - 2019. március 24.: A Gucci, egy olasz luxus divat- és bőráru márka üzletének bejárata a Narita nemzetközi repülőtéren, Chibában, Japánban.
Vásárlás

Egyre nagyobb bajban a luxusipar óriásai: kőkemény összeomlás fenyeget?

Pénzcentrum
2026. február 10. 12:46

A francia Kering luxuskonszern a 2026-os évre már optimista várakozásokkal tekint előre, noha legutóbbi negyedéves jelentésében továbbra is visszaeső forgalomról számolt be. A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.

A világ egyik vezető luxusipari vállalatcsoportja, amelyhez többek között a Gucci, az Yves Saint Laurent, a Bottega Veneta és a Balenciaga tartozik, az idei negyedik negyedévben 3 százalékos bevételcsökkenést szenvedett el összehasonlítható alapon. A portfólió legfontosabb márkájának tartott Gucci forgalma 10 százalékkal esett vissza, miközben a csoport többi divatháza stagnáló vagy enyhén növekvő teljesítményt mutatott - írta a CNBC.

A vállalat első számú vezetője, Luca de Meo a befektetőknek tartott prezentáción nem rejtette véka alá csalódottságát. "2025 nem az az év volt, amelyet szerettünk volna" – fogalmazott a vezérigazgató. A teljes éves adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak: az értékesítés 10 százalékkal maradt el az előző évi szinttől, miközben a működési profit egyharmadával, 33 százalékkal zsugorodott.

A gyenge számok ellenére a tőzsde bizalommal fogadta a menedzsment üzeneteit. A Kering részvényei több mint 11 százalékos emelkedést értek el a bejelentést követő kereskedési napon. A pozitív befektetői hangulat más luxusipari szereplőkre is átterjedt: a Burberry, a Hermès és a Brunello Cucinelli papírjai szintén erősödni tudtak.

A Kering jelenlegi nehézségei nem egyedülállóak a szektorban. A koronavírus-járvány időszakában tapasztalt, robbanásszerű keresletnövekedést követően az egész luxusipar komoly kihívásokkal néz szembe. A pandémia alatti boomra válaszul végrehajtott, jelentős áremelések visszaütöttek, mivel a vásárlók egy részét eltávolították a márkáktól. A helyzetet tovább súlyosbítja a kínai luxuspiac gyengélkedése, valamint több, vállalati szinten meghozott stratégiai döntés kedvezőtlen következménye.

A megújulás jegyében a Kering vezetése radikális lépésekre szánta el magát. A Gucci élére a grúz származású Demna divattervezőt nevezték ki művészeti igazgatónak, aki már be is mutatta "La Famiglia" elnevezésű debütáló kollekcióját. Emellett a cég történetében először külső szakembert választottak vezérigazgatónak: De Meo korábban az autóiparban szerzett tapasztalatot, ahol sikerrel stabilizálta a francia Renault helyzetét.

Az új vezető szerint az év második felében már egyértelmű előrelépés történt a kitűzött célok felé, ugyanakkor elismerte, hogy még hosszú út áll a vállalat előtt. De Meo új üzleti irányokat is felvázolt: bejelentette, hogy a vállalat terjeszkedni kíván a wellness- és egészségtudatos életmód-szegmensben. Az ékszerüzletág jövőjéről szóló részletes stratégiát áprilisban mutatják be. A befektetők egy külön tőkepiaci napon kapnak majd teljes körű tájékoztatást a konszern hosszú távú elképzeléseiről.
Címlapkép: Getty Images
