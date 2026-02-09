A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A bolti árindex, amely a szupermarketekben és diszkontokban tapasztalható áremelkedést mutatja, 2023-ban 3,7 százalékot tett ki, ami alacsonyabb az élelmiszerinfláció 5,3 százalékos értékénél - írja elemzésében a Portfolio.
Miközben a hivatalos infláció Magyarországon decemberben 3,3 százalék volt, 2023 egészében pedig 4,4 százalék, a vásárlók árérzékelését leginkább befolyásoló bolti árindex ennél kedvezőbben alakult.
"A KSH által külön nem számolt, de a fogyasztói tapasztalatot jól tükröző mutató úgy számítható ki, hogy a folyó áron mért bolti forgalmat elosztjuk a volumenváltozással. Ez megmutatja, hogy a forgalomnövekedés mekkora része származik az árak emelkedéséből." - magyarázza a Portfolio.
Az "élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes" boltok kategóriájában - amely a szupermarketeket, diszkontokat és kisebb üzleteket foglalja magába - a bolti árindex decemberben mindössze 1,2 százalék, éves átlagban pedig 3,7 százalék volt.
Ez jelentősen alacsonyabb, mint a tisztán élelmiszerekre vonatkozó 5,3 százalékos éves infláció. A különbséget az magyarázza, hogy ezekben az üzletekben a forgalom egy részét háztartási termékek, tisztálkodószerek és egyéb non-food árucikkek adják, amelyek árváltozása mérsékeltebb volt.
A termékcsoportok között jelentős eltérések mutatkoztak: míg a ruházati termékek ára 2,1 százalékkal nőtt, a háztartási fogyóeszközök 2,3 százalékkal olcsóbbak lettek. A szeszes italok 4,7 százalékkal drágultak, a dohánytermékek pedig 7,4 százalékkal.
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét, ami magyarázza, hogy a fogyasztók miért érzékelhetik kedvezőbbnek a bolti árakat a teljes inflációhoz képest.
A kormányzat különböző ártorzító intézkedésekkel, mint az árrésstop, valamint az online árfigyelő rendszerrel és ágazati vizsgálatokkal igyekszik befolyásolni az áralakulást. Egyelőre nem látható, hogy a kereskedők a nem alapvető élelmiszereknél vagy a non-food termékeknél átárazással próbálnák kompenzálni az árrésstop hatásait.
