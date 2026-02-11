A Pénzcentrum 2026. február 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Végre olcsóbbak lehetnek a magyarok kedvencei: brutális árzuhanást látunk, vajon meddig tart?
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza. A korrekció hátterében a nyugat-afrikai terméskiesés normalizálódása és a spekulatív pozíciók leépülése áll - írja a G7.
A kakaó árutőzsdei jegyzése az elmúlt időszakban jelentős korrekciót kapott, amely a korábbi rendkívüli áremelkedést követte. Egyéves időtávon nézve az árfolyam a 12–13 ezer dolláros csúcsról nagyjából a harmadára mérséklődött.
2024 tavaszán, majd az év végén a kakaó tonnánkénti jegyzése elérte a 12 ezer dolláros szintet. Ez az ár meghaladta a 46 évvel korábbi csúcs kétszeresét, és körülbelül négyszerese volt a két évvel azelőtti árszintnek.
Az áremelkedés mögött elsősorban termelési problémák álltak, amelyeket spekulatív hatások tovább erősítettek. A globális kakaótermelés mintegy 75 százalékát adó nyugat-afrikai térségben elöregedett ültetvények, kedvezőtlen időjárási körülmények és terjedő növényi kórokozók okoztak jelentős terméskiesést. A Nemzetközi Kakaó Szervezet (ICCO) számításai szerint a 2023/24-es betakarítási időszak rekordméretű hiánnyal zárult, ami már a harmadik egymást követő deficites évet jelentette.
A csökkenő készletek felfelé hajtották az árakat, miközben a határidős piacok sajátos mechanizmusai tovább erősítették az ármozgásokat. Az áremelkedés során a piaci szereplők határidős short pozícióin jelentős papírveszteségek halmozódtak fel. Ez tömeges fedezetpótlási kényszert váltott ki, és rákényszerítette a befektetőket short ügyleteik lezárására, ami újabb felfelé irányuló árnyomást okozott.
Az elmúlt két évben a magasra szökő árak érzékelhetően visszafogták a fogyasztást. Az európai és ázsiai piacokon csökkent a kakaóbab-feldolgozás volumene, részben azért, mert a gyártók mennyiségi korrekciókkal reagáltak az árváltozásokra. Sok gyártó az áremelés helyett inkább a termékek méretét, tömegét csökkentette; ennek egyik példája, hogy a Milka táblás csokoládé súlya mintegy 10 százalékkal lett kevesebb.
A termelési viszonyok normalizálódása a spekulatív befektetők fokozatos kivonulásához vezetett. A pozíciók leépítése nyomán a kakaó világpiaci jegyzése kétéves mélypontra esett.
A kakaó árdinamikája több ponton emlékeztet a búza világpiaci árának alakulására az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása után. Akkor is termelési zavarok idéztek elő hasonló mértékű volatilitást, amelyet később az árak visszarendeződése követett a megszokott tartományba. A kakaó esetében is hasonló forgatókönyv körvonalazódik, ugyanakkor a termelés erős földrajzi koncentrációja miatt az árvolatilitás várhatóan tartósan magasabb maradhat, mint a búza esetében.
Az árfolyamok konszolidációját a határidős piacok görbéje is alátámasztja. A 2024 előtti időszakhoz képest azonban továbbra is nagyjából 1500–2000 dollárral magasabb egyensúlyi tartomány látszik kialakulni, tonnánként 4200–4400 dolláros sávban. Ez az árszint a kisebb feldolgozók számára továbbra is komoly kihívást jelenthet. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a legkritikusabb időszak már lezárult, hiszen az elmúlt hónapban a különböző futamidejű határidős ügyletek ára 1700–2000 dollárral csökkent.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket
A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról.
Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:
Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin.
Egy évtized alatt látványosan megdrágult a sör az Egyesült Államokban, de Magyarországon sem jobb a helyzet.
Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller.
