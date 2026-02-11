2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
3 °C Budapest
csokoládé, csokidrágulás, infláció, kakaóbab
Végre olcsóbbak lehetnek a magyarok kedvencei: brutális árzuhanást látunk, vajon meddig tart?

Pénzcentrum
2026. február 11. 09:13

A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza. A korrekció hátterében a nyugat-afrikai terméskiesés normalizálódása és a spekulatív pozíciók leépülése áll - írja a G7.

A kakaó árutőzsdei jegyzése az elmúlt időszakban jelentős korrekciót kapott, amely a korábbi rendkívüli áremelkedést követte. Egyéves időtávon nézve az árfolyam a 12–13 ezer dolláros csúcsról nagyjából a harmadára mérséklődött.

2024 tavaszán, majd az év végén a kakaó tonnánkénti jegyzése elérte a 12 ezer dolláros szintet. Ez az ár meghaladta a 46 évvel korábbi csúcs kétszeresét, és körülbelül négyszerese volt a két évvel azelőtti árszintnek.

Az áremelkedés mögött elsősorban termelési problémák álltak, amelyeket spekulatív hatások tovább erősítettek. A globális kakaótermelés mintegy 75 százalékát adó nyugat-afrikai térségben elöregedett ültetvények, kedvezőtlen időjárási körülmények és terjedő növényi kórokozók okoztak jelentős terméskiesést. A Nemzetközi Kakaó Szervezet (ICCO) számításai szerint a 2023/24-es betakarítási időszak rekordméretű hiánnyal zárult, ami már a harmadik egymást követő deficites évet jelentette.

A csökkenő készletek felfelé hajtották az árakat, miközben a határidős piacok sajátos mechanizmusai tovább erősítették az ármozgásokat. Az áremelkedés során a piaci szereplők határidős short pozícióin jelentős papírveszteségek halmozódtak fel. Ez tömeges fedezetpótlási kényszert váltott ki, és rákényszerítette a befektetőket short ügyleteik lezárására, ami újabb felfelé irányuló árnyomást okozott.

Az elmúlt két évben a magasra szökő árak érzékelhetően visszafogták a fogyasztást. Az európai és ázsiai piacokon csökkent a kakaóbab-feldolgozás volumene, részben azért, mert a gyártók mennyiségi korrekciókkal reagáltak az árváltozásokra. Sok gyártó az áremelés helyett inkább a termékek méretét, tömegét csökkentette; ennek egyik példája, hogy a Milka táblás csokoládé súlya mintegy 10 százalékkal lett kevesebb.

A termelési viszonyok normalizálódása a spekulatív befektetők fokozatos kivonulásához vezetett. A pozíciók leépítése nyomán a kakaó világpiaci jegyzése kétéves mélypontra esett.

A kakaó árdinamikája több ponton emlékeztet a búza világpiaci árának alakulására az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása után. Akkor is termelési zavarok idéztek elő hasonló mértékű volatilitást, amelyet később az árak visszarendeződése követett a megszokott tartományba. A kakaó esetében is hasonló forgatókönyv körvonalazódik, ugyanakkor a termelés erős földrajzi koncentrációja miatt az árvolatilitás várhatóan tartósan magasabb maradhat, mint a búza esetében.

Az árfolyamok konszolidációját a határidős piacok görbéje is alátámasztja. A 2024 előtti időszakhoz képest azonban továbbra is nagyjából 1500–2000 dollárral magasabb egyensúlyi tartomány látszik kialakulni, tonnánként 4200–4400 dolláros sávban. Ez az árszint a kisebb feldolgozók számára továbbra is komoly kihívást jelenthet. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a legkritikusabb időszak már lezárult, hiszen az elmúlt hónapban a különböző futamidejű határidős ügyletek ára 1700–2000 dollárral csökkent.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #árfolyam #árak #piac #csokoládé #tőzsde #globális #mezőgazdaság #élelmiszerárak

