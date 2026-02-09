Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás

A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira: csütörtöktől duplaoldalas akcióban jelennek meg a közösségi médiában trendivé vált termékek, a savanyú cukorkáktól a különleges üdítőkig.

A Lidl ezen a héten a TikTokon felkapott édességekre és üdítőkre épít egy látványosabb akciót. Csütörtöktől ugyanis duplaoldalas kínálattal érkeznek a közösségi médiában trendivé vált termékekkel.

A válogatás főként amerikai és nemzetközi édességmárkákból áll, amelyek az elmúlt időszakban rendszeresen felbukkantak kóstolós, illetve reakcióvideós tartalmakban.

Forrás: Lidl akciós újság

A kínálatban többek között Nerds, Warheads és Toxic Waste cukorkák szerepelnek, jellemzően 589 és 1389 forint közötti árakon, de a polcokra kerülnek TikTokon gyakran látott üdítők is, például különböző ízű Fanta- és Dr Pepper-variánsok 689 forintért.

De az akciók között szerepel bio matcha gyömbér shot, de rozmaring hajpakolás is.