2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás

Pénzcentrum
2026. február 9. 14:27

A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira: csütörtöktől duplaoldalas akcióban jelennek meg a közösségi médiában trendivé vált termékek, a savanyú cukorkáktól a különleges üdítőkig.

A Lidl ezen a héten a TikTokon felkapott édességekre és üdítőkre épít egy látványosabb akciót. Csütörtöktől ugyanis duplaoldalas kínálattal érkeznek a közösségi médiában trendivé vált termékekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A válogatás főként amerikai és nemzetközi édességmárkákból áll, amelyek az elmúlt időszakban rendszeresen felbukkantak kóstolós, illetve reakcióvideós tartalmakban.

Forrás: Lidl akciós újságForrás: Lidl akciós újság

A kínálatban többek között Nerds, Warheads és Toxic Waste cukorkák szerepelnek, jellemzően 589 és 1389 forint közötti árakon, de a polcokra kerülnek TikTokon gyakran látott üdítők is, például különböző ízű Fanta- és Dr Pepper-variánsok 689 forintért.

De az akciók között szerepel bio matcha gyömbér shot, de rozmaring hajpakolás is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #élelmiszer #lidl #szupermarket #bevásárlás #édesség #akciók #üdítőital #tiktok #lidl áruházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:29
15:15
15:03
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
2026. február 9.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
2026. február 9.
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2
2 hónapja
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
3
3 hete
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
4
1 hónapja
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
1 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 13:33
Nagyon rég nem volt ilyen erős a forint: döbbenet, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 13:03
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Agrárszektor  |  2026. február 9. 14:29
Sokkoló hír: rendkívüli a helyzet Zala megyében