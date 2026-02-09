A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira: csütörtöktől duplaoldalas akcióban jelennek meg a közösségi médiában trendivé vált termékek, a savanyú cukorkáktól a különleges üdítőkig.
A Lidl ezen a héten a TikTokon felkapott édességekre és üdítőkre épít egy látványosabb akciót. Csütörtöktől ugyanis duplaoldalas kínálattal érkeznek a közösségi médiában trendivé vált termékekkel.
A válogatás főként amerikai és nemzetközi édességmárkákból áll, amelyek az elmúlt időszakban rendszeresen felbukkantak kóstolós, illetve reakcióvideós tartalmakban.
A kínálatban többek között Nerds, Warheads és Toxic Waste cukorkák szerepelnek, jellemzően 589 és 1389 forint közötti árakon, de a polcokra kerülnek TikTokon gyakran látott üdítők is, például különböző ízű Fanta- és Dr Pepper-variánsok 689 forintért.
De az akciók között szerepel bio matcha gyömbér shot, de rozmaring hajpakolás is.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:
Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin.
Egy évtized alatt látványosan megdrágult a sör az Egyesült Államokban, de Magyarországon sem jobb a helyzet.
Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller.
Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!
A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll.
Pesti árak a téli olimpia helyszínén?! Döbbenet, mennyibe kerül a pizza, hamburger a hivatalos büfékben
Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
A hazai csomagautomata-piac továbbra is erős növekedési pályán mozog: az elmúlt egy évben több szolgáltató is jelentősen bővítette hálózatát.
Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak
A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
