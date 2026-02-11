Örülhetnek a vásárlók: több, mint 100 termék lett olcsóbb ezekben a voltokban

2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal, emellett közel 100, magyar gyártótól származó tejtermék is olcsóbb lett a SPAR üzleteiben.

A vállalat az elmúlt hónapokban is folyamatosan azon dolgozott, hogy vásárlóinak kedvezőbb árakat biztosítson a mindennapi bevásárlás során. Január végére a vállalat több alapvető élelmiszer-kategóriában hajtott végre árcsökkentést: a Spar üzleteiben összesen 27 csirkehús-termék és közel 100 tejtermék ára mérséklődött.

A csirkehúsok esetében a tavalyi év novemberéhez képest átlagosan 10,6 százalékkal csökkentek az árak. A változás 8 csomagolatlan, pultban kapható csirkehús-terméket, valamint 19 önkiszolgáló, S-BUDGET márkájú csirkehús-terméket érint, ezek közül pár példa:

S-BUDGET csirkemellfilé (belső filé), 500 g: -29% Lédig, pultban kapható csirke far-hát (hát- és mellcsonttal): -24% S-BUDGET csirkeszárny vákuumcsomagolásban, 1 kg: -23% Lédig, pultban kapható csirkeszárny: -23% S-BUDGET csirkecomb far-résszel 1 kg -15% S-BUDGET csirke far-hát 1 kg: -14% Lédig, pultban kapható csirke alsócomb: -13%

Egy másik jelentős termékterületen, a tejtermékeknél is árcsökkentést hajtott végre. Decemberről januárra közel 100 tejtermék ára lett alacsonyabb, összességében átlagosan 9,1 százalékkal. Ezek a termékek kivétel nélkül magyar gyártóktól származnak.

Az árcsökkentés eredményeként az

ESL- és UHT tejek átlagosan 3,9-5,2%-kal,

gyümölcs- és natúrjoghurtok átlagosan 2,3-4,7%-kal,

kefirek átlagosan 9%-kal,

farmfölök és tejfölök átlagosan 8,6-9,2%-kal,

túrók átlagosan 8,2%-kal,

vajak és vajkrémek átlagosan 6,3-14,5%-kal,

tejszínek átlagosan 9,1%-kal,

pultos, felezett, darabolt és szeletelt trappista sajtok ára pedig átlagosan 6%-kal csökkent.

A kiskereskedelmi lánc az elkövetkező időszakban is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és lehetőségeihez mérten további árcsökkentésekkel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a vásárlók kedvezőbb áron juthassanak hozzá a mindennapi bevásárlás során a legfontosabb termékekhez.