A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Örülhetnek a vásárlók: több, mint 100 termék lett olcsóbb ezekben a voltokban
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal, emellett közel 100, magyar gyártótól származó tejtermék is olcsóbb lett a SPAR üzleteiben.
A vállalat az elmúlt hónapokban is folyamatosan azon dolgozott, hogy vásárlóinak kedvezőbb árakat biztosítson a mindennapi bevásárlás során. Január végére a vállalat több alapvető élelmiszer-kategóriában hajtott végre árcsökkentést: a Spar üzleteiben összesen 27 csirkehús-termék és közel 100 tejtermék ára mérséklődött.
A csirkehúsok esetében a tavalyi év novemberéhez képest átlagosan 10,6 százalékkal csökkentek az árak. A változás 8 csomagolatlan, pultban kapható csirkehús-terméket, valamint 19 önkiszolgáló, S-BUDGET márkájú csirkehús-terméket érint, ezek közül pár példa:
- S-BUDGET csirkemellfilé (belső filé), 500 g: -29%
- Lédig, pultban kapható csirke far-hát (hát- és mellcsonttal): -24%
- S-BUDGET csirkeszárny vákuumcsomagolásban, 1 kg: -23%
- Lédig, pultban kapható csirkeszárny: -23%
- S-BUDGET csirkecomb far-résszel 1 kg -15%
- S-BUDGET csirke far-hát 1 kg: -14%
- Lédig, pultban kapható csirke alsócomb: -13%
Egy másik jelentős termékterületen, a tejtermékeknél is árcsökkentést hajtott végre. Decemberről januárra közel 100 tejtermék ára lett alacsonyabb, összességében átlagosan 9,1 százalékkal. Ezek a termékek kivétel nélkül magyar gyártóktól származnak.
Az árcsökkentés eredményeként az
- ESL- és UHT tejek átlagosan 3,9-5,2%-kal,
- gyümölcs- és natúrjoghurtok átlagosan 2,3-4,7%-kal,
- kefirek átlagosan 9%-kal,
- farmfölök és tejfölök átlagosan 8,6-9,2%-kal,
- túrók átlagosan 8,2%-kal,
- vajak és vajkrémek átlagosan 6,3-14,5%-kal,
- tejszínek átlagosan 9,1%-kal,
- pultos, felezett, darabolt és szeletelt trappista sajtok ára pedig átlagosan 6%-kal csökkent.
A kiskereskedelmi lánc az elkövetkező időszakban is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és lehetőségeihez mérten további árcsökkentésekkel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a vásárlók kedvezőbb áron juthassanak hozzá a mindennapi bevásárlás során a legfontosabb termékekhez.
