2026. február 11. szerda
8 °C Budapest
Egy nő tolja a bevásárlókocsit, hogy termékeket válasszon egy szupermarketben.
Vásárlás

Örülhetnek a vásárlók: több, mint 100 termék lett olcsóbb ezekben a voltokban

Pénzcentrum
2026. február 11. 14:02

2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal, emellett közel 100, magyar gyártótól származó tejtermék is olcsóbb lett a SPAR üzleteiben.

A vállalat az elmúlt hónapokban is folyamatosan azon dolgozott, hogy vásárlóinak kedvezőbb árakat biztosítson a mindennapi bevásárlás során. Január végére a vállalat több alapvető élelmiszer-kategóriában hajtott végre árcsökkentést: a Spar üzleteiben összesen 27 csirkehús-termék és közel 100 tejtermék ára mérséklődött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csirkehúsok esetében a tavalyi év novemberéhez képest átlagosan 10,6 százalékkal csökkentek az árak. A változás 8 csomagolatlan, pultban kapható csirkehús-terméket, valamint 19 önkiszolgáló, S-BUDGET márkájú csirkehús-terméket érint, ezek közül pár példa:

  1. S-BUDGET csirkemellfilé (belső filé), 500 g: -29%
  2. Lédig, pultban kapható csirke far-hát (hát- és mellcsonttal): -24%
  3. S-BUDGET csirkeszárny vákuumcsomagolásban, 1 kg: -23%
  4. Lédig, pultban kapható csirkeszárny: -23%
  5. S-BUDGET csirkecomb far-résszel 1 kg -15%
  6. S-BUDGET csirke far-hát 1 kg: -14%
  7. Lédig, pultban kapható csirke alsócomb: -13%

 

Egy másik jelentős termékterületen, a tejtermékeknél is árcsökkentést hajtott végre. Decemberről januárra közel 100 tejtermék ára lett alacsonyabb, összességében átlagosan 9,1 százalékkal. Ezek a termékek kivétel nélkül magyar gyártóktól származnak.

Az árcsökkentés eredményeként az

  • ESL- és UHT tejek átlagosan 3,9-5,2%-kal,
  • gyümölcs- és natúrjoghurtok átlagosan 2,3-4,7%-kal,
  • kefirek átlagosan 9%-kal,
  • farmfölök és tejfölök átlagosan 8,6-9,2%-kal,
  • túrók átlagosan 8,2%-kal,
  • vajak és vajkrémek átlagosan 6,3-14,5%-kal,
  • tejszínek átlagosan 9,1%-kal,
  • pultos, felezett, darabolt és szeletelt trappista sajtok ára pedig átlagosan 6%-kal csökkent.

A kiskereskedelmi lánc az elkövetkező időszakban is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat, és lehetőségeihez mérten további árcsökkentésekkel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a vásárlók kedvezőbb áron juthassanak hozzá a mindennapi bevásárlás során a legfontosabb termékekhez.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #szupermarket #spar #bevásárlás #árcsökkenés #tejtermékek #spar magyarország #élelmiszerárak #alapélelmiszer #árcsökkentés

Pénzcentrum  |  2026. február 11. 13:01
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 11:50
Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben
Agrárszektor  |  2026. február 11. 13:31
Agrárium Konferencia: megnyílik-e a hazai földpiac?