Áramütésveszélyesek az IKEA lámpái: ezeket hívták vissza, nagyon veszélyesek

Pénzcentrum
2026. február 10. 09:25

Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.

A svéd bútoráruház arra kéri az érintett vásárlókat, hogy a lámpákat ne használják tovább, és vigyék vissza bármelyik IKEA áruházba, ahol a teljes vételárat visszakapják. A visszatérítéshez nincs szükség nyugtára vagy számlára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A visszahívás három NYMÅNE falilámpa-változatra vonatkozik:

  • a fehér és az antracit színű fali- és olvasólámpára (cikkszám: 203.569.09, illetve 504.152.24),
  • valamint a fehér dupla falilámpára (cikkszám: 204.286.47).

Nem minden darab érintett, csak azok, amelyeken a dátumbélyegző 2217 és 2550 közé esik, és a beszállító száma 23241. A dátumbélyegző és a beszállító száma a fali- és olvasólámpák esetében a búrában található matricán olvasható, az izzó eltávolítása után. A dupla falilámpánál ezek az adatok a készülék hátoldalán szerepelnek.

A vállalat arra is kéri a vásárlókat, hogy értesítsék azokat, akiknek továbbadták, kölcsönadták vagy eladták az érintett termékeket, hogy ők is tudomást szerezzenek a visszahívásról. További információ az IKEA.hu oldalon, illetve a +36 1 80 89 230-as telefonszámon érhető el.

címlapkép: Branstetter Sándor, MTI/MTVA 
