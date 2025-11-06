2025. november 6. csütörtök Lénárd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mohu ömlesztett visszaváltó pont. Kép: MOHU
Vásárlás

Itt a MOHU bejelentése, nagy változás kezdődik a palackvisszaváltó automatáknál, rengetegen várták már

Pénzcentrum
2025. november 6. 14:01

Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében. Ez évente csaknem 3 milliárd italcsomagolást jelent, amelyek így nem a kukában vagy az árokparton végzik, hanem újrahasznosításra kerülnek.

A MOHU most új szintre emeli a visszaváltást. Budapest III. kerületében, egy új Príma üzletben bemutatták az R2 nevű, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát - közölte a cég. A norvég TOMRA által gyártott gép egyszerre képes kezelni a műanyag, fém és üveg italos csomagolásokat. A technológia lényege, hogy a palackokat nem kell egyesével betenni, hanem akár több tucatot is egyszerre beönthetsz. Az automata felismeri és feldolgozza azokat, ezzel gyorsítja a folyamatot és csökkenti a várakozási időt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fejlesztést először Pilisvörösváron tesztelték. Az ottani tapasztalatok kedvezőek, a vásárlók gyorsan megszerették a „zsákos beöntéses” rendszert. Sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat, mert így kényelmesebb és gyorsabb a visszaváltás. Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is képes feldolgozni, ami sokszorosa a hagyományos gépek teljesítményének.

Kapcsolódó cikkeink:

A sikeres teszt után a MOHU további 6–8 ömlesztős automata telepítését tervezi, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen ez a megoldás.

Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltási vezetője szerint a fejlesztés segíti a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány elérését. „A rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A gyors felfutás és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy jó úton haladunk” – mondta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kiskereskedelmi partnerek is támogatják az új rendszert

„Fontos, hogy vásárlóink kényelmesen, gyorsan tudják leadni a palackokat. A környezetvédelem közös ügyünk, ezért szeretnénk minél több üzletünkbe telepíteni ezeket az automatákat” – mondta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Breier Péter, a Breier Csoport tulajdonosa hozzátette: „Az innováció és a környezetvédelem nálunk kéz a kézben jár. Ez nem kampány, hanem valódi együttműködés a fenntarthatóságért.”
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #automata #környezetvédelem #fenntarthatóság #visszaváltás #technológia #innováció #újrahasznosítás #műanyag #üveg #palack #üvegvisszaváltás #üvegvisszaváltó #mohu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:45
13:39
13:31
13:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
3 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
3
6 napja
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
2 napja
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
3 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
PÉNZÜGYI KISOKOS
Inkasszó
olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelő fél kezdeményez saját bankjánál és ennek hatására a számlatulajdonos számlája megterhelődik a kötelezettség összegével

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 13:31
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 13:01
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
Agrárszektor  |  2025. november 6. 13:32
Egyre több ilyen növény van Magyarországon: lassan mindent ellephetnek?