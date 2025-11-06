Itt a MOHU bejelentése, nagy változás kezdődik a palackvisszaváltó automatáknál, rengetegen várták már

Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében. Ez évente csaknem 3 milliárd italcsomagolást jelent, amelyek így nem a kukában vagy az árokparton végzik, hanem újrahasznosításra kerülnek.

A MOHU most új szintre emeli a visszaváltást. Budapest III. kerületében, egy új Príma üzletben bemutatták az R2 nevű, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát - közölte a cég. A norvég TOMRA által gyártott gép egyszerre képes kezelni a műanyag, fém és üveg italos csomagolásokat. A technológia lényege, hogy a palackokat nem kell egyesével betenni, hanem akár több tucatot is egyszerre beönthetsz. Az automata felismeri és feldolgozza azokat, ezzel gyorsítja a folyamatot és csökkenti a várakozási időt.

A fejlesztést először Pilisvörösváron tesztelték. Az ottani tapasztalatok kedvezőek, a vásárlók gyorsan megszerették a „zsákos beöntéses” rendszert. Sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat, mert így kényelmesebb és gyorsabb a visszaváltás. Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is képes feldolgozni, ami sokszorosa a hagyományos gépek teljesítményének.

A sikeres teszt után a MOHU további 6–8 ömlesztős automata telepítését tervezi, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen ez a megoldás.

Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltási vezetője szerint a fejlesztés segíti a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány elérését. „A rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A gyors felfutás és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy jó úton haladunk” – mondta.

A kiskereskedelmi partnerek is támogatják az új rendszert

„Fontos, hogy vásárlóink kényelmesen, gyorsan tudják leadni a palackokat. A környezetvédelem közös ügyünk, ezért szeretnénk minél több üzletünkbe telepíteni ezeket az automatákat” – mondta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Breier Péter, a Breier Csoport tulajdonosa hozzátette: „Az innováció és a környezetvédelem nálunk kéz a kézben jár. Ez nem kampány, hanem valódi együttműködés a fenntarthatóságért.”