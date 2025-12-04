Gémerek, figyelem: hatalmas akciót hirdetett a Sony, most durván leakciózták ezt a kontrollert

A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.

Nem sokkal a Black Friday után a Sony még mindig rajta maradt az akciózáson: mint a Gizmodo írja, továbbra is 25 százalék kedvezménnyel, a szokásos 75 dollár helyett 50-55 dollárért (ami átszámítva nagyjából 18 ezer forint) lehet megvásárolni a PS5-höz elengedhetetlenül szükséges kontrollert, a DualShock-ot.

A cég természetesen mindig igyekszik akciózni karácsony előtt, arra azonban mindeddig nem volt példa, hogy az öt évvel ezelőtt kiadott konzol kontrollerét ilyen alacsony áron lehessen megvenni. Mint a Gizmodo emlékeztet, ez az ár történelmi "mélység", amire magyarázat lehet, hogy a Sony szeretne megszabadulni a készlet nagy részétől.

Fontos megjegyezni, hogy ezt az akciót a Gizmodo kizárólag a legnagyobb online piactéren, az Amazonon találta: lehetséges, hogy néhány más helyen ennél is olcsóbban juthatsz hozzá - különösen a karácsonyi előtti brutális akciók közepette.