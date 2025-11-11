Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Működik a Tesco-trükk: így veszik az élelmes magyarok idén is nyomott áron a Szamos-szaloncukrot
Idén is megérkeztek a Tesco kínálatába az eredeti Szamos recept alapján készült Tesco Finest szaloncukrok. Ahogy a korábbi években, a boltlánc sajátmárkás termékei 2025-ben is olcsóbbak, mint a Szamos által forgalmazott termékek. Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években, és nem is teljesen ugyanazokról a szaloncukor kiszerelésekről és ízekről beszélhetünk; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat. Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium édességet.
Ahogy a korábbi években, 2025-ben is árulja Tesco Finest szaloncukorait a Tesco, ezek már online is elérhetők. A csomagoláson idén is jól láthatóan feltüntetik, a termék Szamos receptúra alapján készült, azonban tavalyhoz képest jelentősen csökkent a kiszerelés és a drágulás is jelentős. A korábban 300 grammos csomagok 240-250 grammosra zsugorodtak, a doboz egységes lett és az egységárak 16,8-27,7 százalékkal nőttek (ahol volt lehetőség az összehasonlításra). A Finest szaloncukor annyira megdrágult 2025-re, hogy egyes Szamos-termékek még olcsóbbak is, ha a kilós árát nézzük.
Tesco Finest szaloncukrokból jelenleg 5 különböző ízvariáció van a kínálatban. A dobozok 240-250 grammosak, 3699-4999 forintba kerülnek (Clubcardal a 250 grammos válogatás 3499 forint, a két 240 grammos válogatás pedig 4299 forint).
Ehhez képest tavaly négyféle termék volt a kínálatban, mindegyik 300 g kiszerelésű és az áruk 3799 forinttól 4699 forintig terjedt. Clubcarddal akkor is lehetett akár 3499 forintért is lehet venni egy dobozzal, de mivel még ott volt az a +50 gramm, így a kilónkénti ár csak 11 663 forintra jött ki:
Olcsóbb lett a Szamos, mint a Finest?
A prémium szaloncukor infláció különös helyzetet eredményez 2025-ben: némelyik dobozos Szamos szaloncukor kilós ára olcsóbb, mint a sajátmárkás. Viszont ha az ízeket is figyelembe vesszük, akkor azért még mindig a Finest éri meg jobban. Nézzünk példákat a Tesco saját Szamos kínálatából az egységár szerint emelkedő sorrendben:
|Szamos szaloncukrok (dobozos)
|ár (egységár)
|Szamos szilvás krémmel töltött marcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g (a feketeriblizlis és meggyes krémmel töltött változat ugyanígy)
|3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
|Szamos kókusz-mandulamarcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g
|3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
|Szamos csokoládékrémmel töltött marcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g
|3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
|Szamos marcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g
|3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
|Szamos Zserbó diós sárgabarackos szaloncukor étcsokoládéval mártva 250 g
|3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
|Szamos töltött marcipán szaloncukor válogatás 150 g
|2 999 Ft (19 993 Ft/kg)
|Szamos mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukor 225 g
|4 999 Ft (22 218 Ft/kg)
|Szamos málna gyümölcszselé szaloncukor csokoládéval mártva 180 g
|4 499 Ft (24 994 Ft/kg)
|Szamos pisztáciás fehércsokoládé krémmel töltött fehércsokoládé szaloncukor 160 g
|4 499 Ft (28 119 Ft/kg)
|Szamos praliné szaloncukor válogatás 140 g
|3 999 Ft (28 564 Ft/kg)
|Szamos töltött csokoládé szaloncukor válogatás sütemény ízekkel 140 g
|3 999 Ft (28 564 Ft/kg)
|Szamos szaloncukor válogatás Törley pezsgőkrémmel 150 g
|4 299 Ft (28 660 Ft/kg)
Sose volt még ilyen drága a Szamos-szaloncukor?
Ahogy arról lapunk nemrég beszámolt, közzétette hivatalos weboldalán a 2025-ös szaloncukor-árakat a Szamos. E szerint a legtöbb ízt, 1,8 kg-os kiszerelésben 26 100 forintért kínálják idén (az 14 500 Ft/kg), de az extrább ízesítésű darabokért már 31 500 forintot (17 500 Ft/kg) kérnek ugyanebben a kiszerelésben. Továbbra is elérhetők a kisebb, 250 grammos díszdobozos termékek, ezeket íztől függően 2850-4490 forint közötti áron lehet idén megvenni a márkaboltokban.
Aki ezek alapján a legjobban szeretne járni az egységárat tekintve, az nagy kiszerelésben vásárolbe a Szamostól. Aki viszont nem akar egy tonna szaloncukrot megvenni, és inkább több ízt kóstolna meg, az nyugodt szívvel választhatja a Tesco Finest dobozos válogatásait idén is.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
