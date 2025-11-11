2025. november 11. kedd Márton
5 °C Budapest
Eredeti karácsonyi édesség magyar neve szaloncukor, más néven szaloncukor. Karácsonyi édesség fondant színes fém csomagolásban az ünnepi piacon
Vásárlás

Működik a Tesco-trükk: így veszik az élelmes magyarok idén is nyomott áron a Szamos-szaloncukrot

Pénzcentrum
2025. november 11. 19:01

Idén is megérkeztek a Tesco kínálatába az eredeti Szamos recept alapján készült Tesco Finest szaloncukrok. Ahogy a korábbi években, a boltlánc sajátmárkás termékei 2025-ben is olcsóbbak, mint a Szamos által forgalmazott termékek. Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években, és nem is teljesen ugyanazokról a szaloncukor kiszerelésekről és ízekről beszélhetünk; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat. Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium édességet.

Ahogy a korábbi években, 2025-ben is árulja Tesco Finest szaloncukorait a Tesco, ezek már online is elérhetők. A csomagoláson idén is jól láthatóan feltüntetik, a termék Szamos receptúra alapján készült, azonban tavalyhoz képest jelentősen csökkent a kiszerelés és a drágulás is jelentős. A korábban 300 grammos csomagok 240-250 grammosra zsugorodtak, a doboz egységes lett és az egységárak 16,8-27,7 százalékkal nőttek (ahol volt lehetőség az összehasonlításra). A Finest szaloncukor annyira megdrágult 2025-re, hogy egyes Szamos-termékek még olcsóbbak is, ha a kilós árát nézzük.

Tesco Finest szaloncukrokból jelenleg 5 különböző ízvariáció van a kínálatban. A dobozok 240-250 grammosak, 3699-4999 forintba kerülnek (Clubcardal a 250 grammos válogatás 3499 forint, a két 240 grammos válogatás pedig 4299 forint).

Ehhez képest tavaly négyféle termék volt a kínálatban, mindegyik 300 g kiszerelésű és az áruk 3799 forinttól 4699 forintig terjedt. Clubcarddal akkor is lehetett akár 3499 forintért is lehet venni egy dobozzal, de mivel még ott volt az a +50 gramm, így a kilónkénti ár csak 11 663 forintra jött ki:

Olcsóbb lett a Szamos, mint a Finest?

A prémium szaloncukor infláció különös helyzetet eredményez 2025-ben: némelyik dobozos Szamos szaloncukor kilós ára olcsóbb, mint a sajátmárkás. Viszont ha az ízeket is figyelembe vesszük, akkor azért még mindig a Finest éri meg jobban. Nézzünk példákat a Tesco saját Szamos kínálatából az egységár szerint emelkedő sorrendben:

Szamos szaloncukrok (dobozos)  ár (egységár)
Szamos szilvás krémmel töltött marcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g (a feketeriblizlis és meggyes krémmel töltött változat ugyanígy) 3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
Szamos kókusz-mandulamarcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g 3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
Szamos csokoládékrémmel töltött marcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g 3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
Szamos marcipán szaloncukor csokoládéval mártva 250 g 3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
Szamos Zserbó diós sárgabarackos szaloncukor étcsokoládéval mártva 250 g 3 999 Ft (15 996 Ft/kg)
Szamos töltött marcipán szaloncukor válogatás 150 g 2 999 Ft (19 993 Ft/kg)
Szamos mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukor 225 g 4 999 Ft (22 218 Ft/kg)
Szamos málna gyümölcszselé szaloncukor csokoládéval mártva 180 g 4 499 Ft (24 994 Ft/kg)
Szamos pisztáciás fehércsokoládé krémmel töltött fehércsokoládé szaloncukor 160 g 4 499 Ft (28 119 Ft/kg)
Szamos praliné szaloncukor válogatás 140 g 3 999 Ft (28 564 Ft/kg)
Szamos töltött csokoládé szaloncukor válogatás sütemény ízekkel 140 g 3 999 Ft (28 564 Ft/kg)
Szamos szaloncukor válogatás Törley pezsgőkrémmel 150 g 4 299 Ft (28 660 Ft/kg)

Sose volt még ilyen drága a Szamos-szaloncukor?

Ahogy arról lapunk nemrég beszámolt, közzétette hivatalos weboldalán a 2025-ös szaloncukor-árakat a Szamos. E szerint a legtöbb ízt, 1,8 kg-os kiszerelésben 26 100 forintért kínálják idén (az 14 500 Ft/kg), de az extrább ízesítésű darabokért már 31 500 forintot (17 500 Ft/kg) kérnek ugyanebben a kiszerelésben. Továbbra is elérhetők a kisebb, 250 grammos díszdobozos termékek, ezeket íztől függően 2850-4490 forint közötti áron lehet idén megvenni a márkaboltokban. 

Aki ezek alapján a legjobban szeretne járni az egységárat tekintve, az nagy kiszerelésben vásárolbe a Szamostól. Aki viszont nem akar egy tonna szaloncukrot megvenni, és inkább több ízt kóstolna meg, az nyugodt szívvel választhatja a Tesco Finest dobozos válogatásait idén is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #Tesco #élelmiszer #diszkont #árak #drágulás #saját márka #márka #szaloncukor #áruházlánc #sajátmárka #édességek #szamos

