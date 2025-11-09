Megtudtuk, mennyi lesz a Szamos szaloncukor ára 2025-ben: mutatjuk a Sulyán szaloncukor árát is

Bár a karácsony még messze van, a pénztárcáknak már most fájhat az ünnepi hangulat: a szaloncukrok ára idén is megugrott. A kakaó- és cukorárak, a gyenge forint és a dráguló csomagolóanyagok miatt 2025-ben a kézműves édességekért is mélyebbre kell nyúlni. A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.

Bár még csak november elején járunk, a boltok polcain már felvonult a karácsony teljes ízvilága – köztük az ünnep legikonikusabb édessége, a szaloncukor. Az idei szezon azonban ismét a drágulásról szól: mint arról beszámoltunk, a csomagok kisebbek lettek, az árak pedig tovább emelkedtek. A gyártók a kakaó és a cukor világpiaci árának növekedésével, a gyenge forinttal és a megugró csomagolóanyag-költségekkel magyarázzák az újabb árhullámot.

A jelenség nemcsak a tömegtermékeket érinti: a kézműves, prémium kategóriában is érezhető a nyersanyagárak és adóterhek nyomása. A Szamos és a Sulyán szaloncukrok – a magyar karácsony két legismertebb kézműves márkája – 2025-ben is széles ízpalettával debütáltak, de a vásárlók idén mélyebben nyúlhatnak a pénztárcájukba, ha ezekből szeretnének tenni a fa alá. Cikkünkben megnéztük, hogyan alakult a két márka árazása, milyen kiszerelésekkel és ízekkel készülnek az idei szezonra, és mennyibe kerül ma a minőség ígérete a szaloncukorpiacon.

Szamos szaloncukor ára 2025-ben

Nemrég tette közzé hivatalos weboldalán a 2025-ös szaloncukor-árakat a Szamos. E szerint a legtöbb ízt, 1,8 kg-os kiszerelésben 26 100 forintért kínálják 2025-ben, de az extrább ízesítésű darabokért már 31 500 forintot kérnek ugyanebben a kiszerelésben. Akinek sok lenne a közel 2 kilogrammos verzió, annak továbbra is elérhető a szortimentben a 250 grammos díszdobozos verzió, amelyeket, íztől függően 2850-4490 forint közötti áron lehet idén hazavinni. Alábbi galériánkban mutatjuk az idei évben elérhető Szamos szaloncukrokat, és azok árait.

Sulyán szaloncukor ára 2025-ben:

A Sulyán is közzétette már a 2025-ös szaloncukrok árazását - szúrta ki a Pénzcentrum. Az idei évben a 250 grammos kiszerelések ára 3650 forintról indul, ezek jellemzően a klasszikusabb ízvílágú termékek a szortimentben. Akad ugyanakkor a kínálatban olyan tétel is, amelynek negyed kilója több mint 6 ezer forintot kóstál: ilyen például a Kuwait Lotus kekszes szaloncukor (6 550 Ft/250 g), a Dubai csokoládé pisztáciás szaloncukor (6 000 Ft/250 g) és a Pisztáciás liofilizált málnás szaloncukor (6 000 Ft/250 g). Alábbi galériánkban mutatjuk a Sulyán szaloncukrok árát és az elérhető ízeket 2025-ben.

Aki nem akar lemaradni, annak fontos információ, hogy a lakossági vásárlók részére szaloncukor és karácsonyi sütemények futáros kiszállítással rendelhetőek 2025. november 2-tól 2025. december 17-ig. Személyes átvétellel karácsonyi termékre 2025. december 20-ig lehet rendelést leadni - hívja fel a fogyasztók figyelmét a Sulyán.