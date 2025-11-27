2025. november 27. csütörtök Virgil
Az ügyfél az íróasztalánál ülve összehasonlítja a fekete pénteki ajánlatokat a laptopján és az okostelefonján.
Vásárlás

Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?

Pénzcentrum
2025. november 27. 16:02

A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át. A rituális „vásárlási ünnepet” ennek ellenére sokan károsnak tartják, amellyel szemben ellenmozgalom is formálódott.

Az ünnepi vásárlási szezont elindító, tengerentúli eredetű, kihagyhatatlan ajánlatokkal csábító Black Friday, vagyis fekete péntek, a nevével ellentétben ma már messze nem az a kaotikus, egy napig vagy legfeljebb egy hétvégén át tartó akciós időszak, ami még néhány éve is volt. Magyarországon és a környező régióban a leárazások időszaka immár hetekig tart. A vásárlóknak így több idejük van tervezni, összehasonlítani az árakat, és átgondoltabb döntéseket hozni, a kereskedőknek több lehetőségük van az ajánlataik népszerűsítésére, és a futárcégek terhelése is jobban eloszlik.

Az Allegro online piactér régiós összehasonlító adatai szerint a magyar vevők idén inkább a praktikus, családcentrikus termékeket keresik. A legjobban teljesítő kategóriáknak itthon így a gyerekeknek szóló árucikkek, az elektronikai termékek és a sport- és szabadidős eszközök számítanak. Egy 2024-es európai jelentés szerint pedig a vásárlók 66%-a elektronikai termékeket, 35%-uk pedig játékokat és gaminghez kapcsolódó kiegészítőket vesz a Black Friday alkalmából. 

De vajon hogyan viszonyulnak a vásárlók a heteken át tartó marketingdömpinghez? A vásárlási kedvnek valóban köze van az árcsökkenéshez, vagy egyszerűen csak beletörődtünk, hogy van egy olyan időszak az évben, amikor olyan dolgokra is beruházunk, amikre máskor sajnálnánk a pénzt?

Nos, az Experian és a Reward friss elemzése több mint 1,4 milliárd anonim tranzakciót vizsgált több mint négyezer márkánál. A kép egyértelmű: maga a konkrét Black Friday nap valóban veszít a jelentőségéből. Ugyanakkor Nagy-Britanniában például a teljes kereskedelmi időszak több mint tíz százalékkal nőtt 2023-hoz képest. A 2024-es évben az októberi és decemberi hónap még a novemberi eladásokat is felülmúlta. Ez arra utal, hogy a fogyasztók a 2025-ös évben is a hosszabb, kevésbé rohamtempójú költekezési ritmust részesítik előnyben.

A felmérés szerint az idei évben a fitnesz és edzőtermi előfizetések közel tíz százalékkal bővültek, a szépségápolás is két százalék feletti növekedést mutat. A táplálkozási termékek eladásai több mint öt százalékkal nőttek, ami jól jelzi, hogy a wellness és az önmagunkba való befektetés már nem szezonális trend, hanem tartós elvárás.

Ezzel párhuzamosan a pénztárcabarát kereskedelem 42 százalékos éves növekedést ért el. A használtcikk platformok és a közösségi vásárlási csatornák is felfelé ívelnek. A 65 év felettiek különösen erősen vannak jelen, már a teljes online költés 14 százalékát adják, ami jól mutatja, hogy az idősebb korosztály egyre otthonosabban mozog a digitális térben, és tudatosan keresi az értéket, a kényelmet és a fenntartható megoldásokat.

A 2024-es Fekete Péntek időszakban a legaktívabb vásárlói csoportok között voltak az idősebb háztulajdonosok, a kertvárosi családok, a fiatal bérlők és az árérzékeny fogyasztók. 

A magyar Black Friday két arca

A hazai vásárlók döntő része idén is részt vesz a Black Friday akciókban, de közben egyre többen kérdőjelezik meg a jelenség valódi értelmét. A két tendencia egyszerre formálja a magyar piacot: a kereskedők minden eddiginél nagyobb készletekkel készülnek, miközben a vásárlói oldalról erősödik a fenntarthatósági szemlélet és az impulzív költekezéssel szembeni ellenállást.

A Kantar felmérése szerint a magyar fogyasztók közel nyolcvan százaléka tervez online vásárlást az idei Black Friday alatt. A várható átlagos költés 130 ezer forint körül alakul, a legkeresettebb kategóriák pedig a háztartási kisgépek, a divatcikkek, a kozmetikumok, a televíziók és a játékok.

A kereskedők ehhez igazodva jelentős készletet mozgatnak meg. Az eMAG nemrég azt közölte: saját partnereik, valamint a Marketplace partnerei több millió darabos felhozatalt készítettek elő.

Majd konkrét adatokat is közöltek:

Az idei szezonban csak ruházati termékből és kiegészítőből tizenhatmillió darab várta a vásárlókat. Sportcikkből közel ötmillió, szépségápolásból négy és félmillió, lakásfelszerelésből több mint három és félmillió, játékból pedig hárommillió termék kerül az akciós felületekre. Az elektronikai szegmens is erős: kétszázezer háztartási kisgép, százharmicezer okoseszköz és telefon, hetvenötezer laptop és IT-termék szerepel a kínálatban.

Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
EZ IS ÉRDEKELHET
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát.

Sok a kritikus

A túlkínálat és a vásárlási láz azonban egyre több kritikát vált ki. A Black Friday hosszú éveken át az impulzív vásárlás klasszikus terepe volt, ahol az időkorlát gyors döntésekre ösztönzött.

Az elmúlt években ráadásul a magyar piacon az akció időtartama és kiszámíthatósága teljesen felpuhult. Vannak kereskedők, akik már november elején „Black Friday” ajánlatokat hirdetnek, mások többször is megtartják a saját fekete pénteküket.

Ez ahhoz vezetett, hogy a fogyasztók egy része elveszítette bizalmát. Sokan úgy érzik, a nagy leárazások mögött gyakran nem valós kedvezmények állnak.

A probléma nem a vásárlás ténye, hanem a felesleges vásárlási kényszer. „A legfrissebb adatok szerint a Black Friday idején vásárolt termékek akár nyolcvan százaléka a szemétben végez” – hívta fel a figyelmet a Jófogás.

 Ezzel párhuzamosan a környezetterhelés is nő. Egy friss tanulmány szerint 2023-ban a légszennyezés közel duplájára emelkedett ebben az időszakban Európában a megnövekedett futárforgalom, gyártás és csomagolási hulladék miatt.

Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg
EZ IS ÉRDEKELHET
Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg
Parndorf outlet nyitvatartás: így lesz nyitva a Parndorf Designer Outlet, mutatjuk, mikor lesznek a Pandorf Black Friday Napok 2025 évében. Hogyan juthatunk el Parndorfba?

Erősödik a tudatos vásárlás

A magyar fogyasztók között érezhetően nő a fenntartható alternatívák iránti igény. A Jófogás adatai szerint a magánszemélyek közötti árucsere stabilan erősödik, és egyre többen adnak új életet tárgyaiknak. A platform idei zöld kampánya is azt hangsúlyozza, hogy a tudatos fogyasztás nem jár lemondással. Mint kiemelték:

Nemcsak pénzt spórolhatunk, hanem a környezetet is óvhatjuk. A körforgásos gazdaság alapja, hogy a tárgyak új esélyt kapnak.

Így kerüld el a lehúzást karácsony előtt, a Fekete Pénteken is: nem minden akció olyan jó!
EZ IS ÉRDEKELHET
Így kerüld el a lehúzást karácsony előtt, a Fekete Pénteken is: nem minden akció olyan jó!
Mivel a Black Friday igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat

Ellenmozgalom is született a Black Friday-jal szemben

A fenntarthatóság terjedésével párhuzamosan a „Ne vegyél semmit nap” hazai ismertsége is nő. Ez a nemzetközi ellenmozgalom arra hívja fel a figyelmet, hogy a vásárlás megtagadása is lehet tudatos döntés.

Az üzenet lényege, hogy az ünnepi időszakban különösen könnyű rossz döntést hozni, ezért fontos megállni, átgondolni, mire van valóban szükségünk.

„Törekedjünk arra, hogy ne vásároljunk felesleges tárgyakat. Ha mégis megtettük, adjuk tovább, ami másnak még értéket jelenthet.” – zárta gondolatait az online piactér ezzel a jó tanáccsal.

Sok csaló kihasználja ezt az időszakot

A Black Friday időszakában különösen fontos a tudatos és felelős vásárlás: a látványos kedvezmények könnyen túlköltekezéshez vezethetnek, miközben a kibercsalók is ilyenkor a legaktívabbak. Érdemes előre megtervezni a költési keretet, összehasonlítani az árakat, és kizárólag megbízható webshopokból rendelni. Használjuk a bankunk biztonsági szolgáltatásait – például a limitek beállítását, az sms- és push-értesítéseket vagy a virtuális kártyát, és soha ne adjuk ki banki adatainkat senkinek.

Az MNB legfrissebb számai is figyelmeztetnek: 2025 második negyedévében több mint 53 ezer kibercsalás történt, közel 8 milliárd forintos kárt okozva. A csalók ilyenkor gyakran hamis csomagkövetési üzenetekkel, gyanúsan olcsó termékekkel vagy álwebshopokkal próbálkoznak, illetve telefonon is megtéveszthetik az ügyfeleket.

Kapcsolódó cikkünk:

A CIB Bank információbiztonsági vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig ellenőrizzük a linkeket, legyünk gyanakvók a túl jó ajánlatokkal szemben, vizsgáljuk meg a webáruházak hitelességét, és egyetlen hívásnak se dőljünk be, amely „biztonsági számlára” vagy programtelepítésre próbál rávenni.

Ha mégis baj történik, azonnal jelezzük a bankunknak, majd tegyünk feljelentést – a gyors reakció növelheti az esélyt a károk csökkentésére!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #akció #fogyasztó #kereskedelem #black friday #online vásárlás #környezetvédelem #fenntarthatóság #fogyasztók #tudatos vásárlás

