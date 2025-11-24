A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Új hóbort hódít Magyarorországon: egyre többen költenek rá szemmel látható összegeket
November a kedvezmények hónapja: egymást érik a leárazások, akciók és a Black Friday-ajánlatok, amelyek ilyenkor sokakat vásárlásra csábítanak. A szórakoztató elektronikai cikkek különösen kelendőek, akár már a karácsonyra készülődve, de az sem ritka, hogy sajátmagunkat ajándékozzuk meg velük. Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: éves szinten egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre. A pénzintézet felmérése azt mutatja, hogy többtízezer forintot költünk évente játékfelszerelésekre és kiegészítőkre.
Egy 2024-es európai jelentés szerint a vásárlók 66%-a elektronikai termékeket, 35%-uk pedig játékokat és gaminghez kapcsolódó kiegészítőket vesz a Black Friday alkalmából. Ezekkel a trendekkel összhangban a K&H 2025-ös e-sportkutatása nemcsak a hazai e-sport népszerűségét vizsgálta, hanem azt is feltárta, hogyan alakulnak a gamerek éves átlagköltései Magyarországon.
Egyes felmérések szerint a magyar piacon az e-sporthoz köthető kiadások 2024-ben már megközelítették a 80 milliárd forintot. A növekedés mögött elsősorban a videojátékpiac stabilizálódása, valamint a gaming iránti kereslet folyamatos bővülése áll.
A K&H által megrendelt e-sportkutatásból, melyet az IPSOS végzett a 20-65 éves magyar lakosság körében 1000 fő bevonásával, egyértelműen kiderül, hogy az e-sport iránt aktívan érdeklődők előszeretettel költenek felszerelésekre. A válaszadók éves szinten átlagosan közel 40 000 forintért vesznek gamerszékeket, -állványokat, asztalokat, míg billentyűzetre, egérre, fejhallgatóra akár évi 30 000 forintot is szánnak.
A játékon belüli költések is izgalmasan alakulnak, hiszen az e-sportosok gyakran vásárolnak a karakternek egyedi kinézeteket vagy különleges képességeket, hogy kifejezzék egyéniségüket, amivel kitűnhetnek a közösségben. Ezek a ritka elemek presztízst és motivációt adnak, ami javíthatja a játékélményt és a teljesítményt is. A K&H kutatásából kiderül, hogy a válaszadók évi több mint 20 000 forintot fordítanak erre.
A gaming és az e-sport világa ma már nem csupán szórakozás, hanem egy tudatos befektetés is a közösségi élménybe és a technológiai fejlődésbe. A K&H azért végeztet e-sportkutatást, hogy jobban megértsük ezt a dinamikusan fejlődő sportágat, és feltárjuk, hogyan formálja a fiatalabb generációk digitális szokásait és pénzügyi döntéseit
– mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
