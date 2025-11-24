2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Teenage Boy Drinking Caffeine Energy Drink Gaming At Home Using Dual Computer Screens At Night
Sport

Új hóbort hódít Magyarorországon: egyre többen költenek rá szemmel látható összegeket

Pénzcentrum
2025. november 24. 15:05

November a kedvezmények hónapja: egymást érik a leárazások, akciók és a Black Friday-ajánlatok, amelyek ilyenkor sokakat vásárlásra csábítanak. A szórakoztató elektronikai cikkek különösen kelendőek, akár már a karácsonyra készülődve, de az sem ritka, hogy sajátmagunkat ajándékozzuk meg velük. Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: éves szinten egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre. A pénzintézet felmérése azt mutatja, hogy többtízezer forintot költünk évente játékfelszerelésekre és kiegészítőkre.

Egy 2024-es európai jelentés szerint a vásárlók 66%-a elektronikai termékeket, 35%-uk pedig játékokat és gaminghez kapcsolódó kiegészítőket vesz a Black Friday alkalmából. Ezekkel a trendekkel összhangban a K&H 2025-ös e-sportkutatása nemcsak a hazai e-sport népszerűségét vizsgálta, hanem azt is feltárta, hogyan alakulnak a gamerek éves átlagköltései Magyarországon.

Egyes felmérések szerint a magyar piacon az e-sporthoz köthető kiadások 2024-ben már megközelítették a 80 milliárd forintot. A növekedés mögött elsősorban a videojátékpiac stabilizálódása, valamint a gaming iránti kereslet folyamatos bővülése áll.

A K&H által megrendelt e-sportkutatásból, melyet az IPSOS végzett a 20-65 éves magyar lakosság körében 1000 fő bevonásával, egyértelműen kiderül, hogy az e-sport iránt aktívan érdeklődők előszeretettel költenek felszerelésekre. A válaszadók éves szinten átlagosan közel 40 000 forintért vesznek gamerszékeket, -állványokat, asztalokat, míg billentyűzetre, egérre, fejhallgatóra akár évi 30 000 forintot is szánnak.

A játékon belüli költések is izgalmasan alakulnak, hiszen az e-sportosok gyakran vásárolnak a karakternek egyedi kinézeteket vagy különleges képességeket, hogy kifejezzék egyéniségüket, amivel kitűnhetnek a közösségben. Ezek a ritka elemek presztízst és motivációt adnak, ami javíthatja a játékélményt és a teljesítményt is. A K&H kutatásából kiderül, hogy a válaszadók évi több mint 20 000 forintot fordítanak erre.

A gaming és az e-sport világa ma már nem csupán szórakozás, hanem egy tudatos befektetés is a közösségi élménybe és a technológiai fejlődésbe. A K&H azért végeztet e-sportkutatást, hogy jobban megértsük ezt a dinamikusan fejlődő sportágat, és feltárjuk, hogyan formálja a fiatalabb generációk digitális szokásait és pénzügyi döntéseit

– mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
