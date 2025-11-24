Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?

Az ünnepi vásárlási szezont elindító, tengerentúli eredetű, kihagyhatatlan ajánlatokkal csábító Black Friday, vagyis fekete péntek – a nevével ellentétben – ma már messze nem az a kaotikus, egy napig vagy legfeljebb egy hétvégén át tartó akciós időszak, ami még néhány éve is volt. Magyarországon – és a környező régióban – a leárazások időszaka immár hetekig tart. A vásárlóknak így több idejük van tervezni, összehasonlítani az árakat, és átgondoltabb döntéseket hozni, a kereskedőknek több lehetőségük van az ajánlataik népszerűsítésére, és a futárcégek terhelése is jobban eloszlik.

És hogy mit vásárolunk ilyenkor? A legnagyobb európai hátterű online piactér, az Allegro régiós összehasonlító adatai szerint a magyar vevők idén is inkább a praktikus, családcentrikus termékeket keresik. A legjobban teljesítő kategóriáknak itthon így a gyerekeknek szóló árucikkek, az elektronikai termékek és a sport- és szabadidős eszközök számítanak.

Hasonló trend figyelhető meg Csehországban és Szlovákiában is, míg Lengyelországban az elektronikai termékek, a szupermarketes áruk, az otthoni dekorációs cikkek és irodai kiegészítők fogynak a legjobban az idén.

Ennél is érdekesebb különbségeket mutat, hogy az egyes országokban melyik termék az abszolút toplista-vezető. Az összesített forgalmi értéket tekintve Magyarországon ez egy, a hétköznapi háztartási munkát megkönnyítő, praktikus robotporszívó, konkrétan a Xiaomi Robot Vacuum X20+ modell.

A cseh és a szlovák piacon ezzel szemben a Lego elsősorban felnőtteket célzó, híres épületeket, klasszikus járműveket, történelmi tárgyakat, művészeti alkotásokat vagy különleges növényeket megformáló Icons készletei vezetik az eladási listát. Lengyelországban megint más a kép: ott az összesített forgalmi értéket nézve az Apple iPhone 17 Pro a legkeresettebb termék az Allegro felületén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A változó vásárlói preferenciákat követve a Black Friday immár az Allegro esetében is egy teljes hónapon át, egészen december 1-ig tart. Mivel a vásárlók fő célja általában is a legjobb ajánlatok felkutatása, azaz a spórolás, a webáruház egy különleges ajánlatot is összeállított a bevásárlási szezonra időzítve.

Az új és regisztráló vásárlók első rendelésüket ingyenes kiszállítással kapják meg, a jogosult felhasználók pedig feliratkozhatnak egy díjmentes próbaidőszakra, amely 8 hónap alatt 8 további ingyenes kiszállítást biztosít. Emellett az Allegro 50% kedvezményt kínál az éves Smart! tagságra minden újonnan előfizető vagy megújító vásárló*** számára – így minden eddiginél könnyebbé téve a korlátlan számú ingyenes kiszállítás és visszaküldés igénybevételét a vásárlási szezonban.