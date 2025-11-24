Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak.
Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?
Az ünnepi vásárlási szezont elindító, tengerentúli eredetű, kihagyhatatlan ajánlatokkal csábító Black Friday, vagyis fekete péntek – a nevével ellentétben – ma már messze nem az a kaotikus, egy napig vagy legfeljebb egy hétvégén át tartó akciós időszak, ami még néhány éve is volt. Magyarországon – és a környező régióban – a leárazások időszaka immár hetekig tart. A vásárlóknak így több idejük van tervezni, összehasonlítani az árakat, és átgondoltabb döntéseket hozni, a kereskedőknek több lehetőségük van az ajánlataik népszerűsítésére, és a futárcégek terhelése is jobban eloszlik.
És hogy mit vásárolunk ilyenkor? A legnagyobb európai hátterű online piactér, az Allegro régiós összehasonlító adatai szerint a magyar vevők idén is inkább a praktikus, családcentrikus termékeket keresik. A legjobban teljesítő kategóriáknak itthon így a gyerekeknek szóló árucikkek, az elektronikai termékek és a sport- és szabadidős eszközök számítanak.
Hasonló trend figyelhető meg Csehországban és Szlovákiában is, míg Lengyelországban az elektronikai termékek, a szupermarketes áruk, az otthoni dekorációs cikkek és irodai kiegészítők fogynak a legjobban az idén.
Ennél is érdekesebb különbségeket mutat, hogy az egyes országokban melyik termék az abszolút toplista-vezető. Az összesített forgalmi értéket tekintve Magyarországon ez egy, a hétköznapi háztartási munkát megkönnyítő, praktikus robotporszívó, konkrétan a Xiaomi Robot Vacuum X20+ modell.
A cseh és a szlovák piacon ezzel szemben a Lego elsősorban felnőtteket célzó, híres épületeket, klasszikus járműveket, történelmi tárgyakat, művészeti alkotásokat vagy különleges növényeket megformáló Icons készletei vezetik az eladási listát. Lengyelországban megint más a kép: ott az összesített forgalmi értéket nézve az Apple iPhone 17 Pro a legkeresettebb termék az Allegro felületén.
A változó vásárlói preferenciákat követve a Black Friday immár az Allegro esetében is egy teljes hónapon át, egészen december 1-ig tart. Mivel a vásárlók fő célja általában is a legjobb ajánlatok felkutatása, azaz a spórolás, a webáruház egy különleges ajánlatot is összeállított a bevásárlási szezonra időzítve.
Az új és regisztráló vásárlók első rendelésüket ingyenes kiszállítással kapják meg, a jogosult felhasználók pedig feliratkozhatnak egy díjmentes próbaidőszakra, amely 8 hónap alatt 8 további ingyenes kiszállítást biztosít. Emellett az Allegro 50% kedvezményt kínál az éves Smart! tagságra minden újonnan előfizető vagy megújító vásárló*** számára – így minden eddiginél könnyebbé téve a korlátlan számú ingyenes kiszállítás és visszaküldés igénybevételét a vásárlási szezonban.
Várhatóan nem emelnek a kereskedők a karácsonyfák árain. Mennyi lesz a három legnépszerűbb fenyőfajta ára 2025-ben?
Mivel a Black Friday igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat
A sok, első látásra kedvezményesnek tűnő ajánlat túlfogyasztásra is ösztönözhet - ez mostanában különösen érvényes.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a ljubljanai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Sokkal magasabb pénzromlást éreznek a középkorúak, mint amit a hivatalos számok tükröznek.
Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a prágai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Százra növekedett az árstopos termékek listája, a kormány szerint nagyon fontos volt megemelni a számukat.
A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte.
Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható
November 27-én kezdi el 2025-ös fenyőfa-akcióját az IKEA: idén 9990 forintba kerül a tűlevelű, mérettől függetlenül.
Immár 243 Penny üzlet várja országszerte a vásárlókat.
Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását.
A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval" jelentkezett.
Mikor lesz a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben? Itt vannak a pontos helyszínek, dátumok - Minden fontos tudnivaló
Nézzük meg mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben. Mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.
A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká.
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
