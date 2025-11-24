2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Férfi kezében hitelkártya és laptopot használ otthon, Üzletember vagy vállalkozó dolgozik, Online vásárlás, e-kereskedelem, internet banki, pénzköltés koncepció.
Vásárlás

Néhány nap, és kitör az online vásárlási őrület: mit vásárolnak szívesen a magyarok?

Pénzcentrum
2025. november 24. 18:34

Az ünnepi vásárlási szezont elindító, tengerentúli eredetű, kihagyhatatlan ajánlatokkal csábító Black Friday, vagyis fekete péntek – a nevével ellentétben – ma már messze nem az a kaotikus, egy napig vagy legfeljebb egy hétvégén át tartó akciós időszak, ami még néhány éve is volt. Magyarországon – és a környező régióban – a leárazások időszaka immár hetekig tart. A vásárlóknak így több idejük van tervezni, összehasonlítani az árakat, és átgondoltabb döntéseket hozni, a kereskedőknek több lehetőségük van az ajánlataik népszerűsítésére, és a futárcégek terhelése is jobban eloszlik.

És hogy mit vásárolunk ilyenkor? A legnagyobb európai hátterű online piactér, az Allegro régiós összehasonlító adatai szerint a magyar vevők idén is inkább a praktikus, családcentrikus termékeket keresik. A legjobban teljesítő kategóriáknak itthon így a gyerekeknek szóló árucikkek, az elektronikai termékek és a sport- és szabadidős eszközök számítanak.

Hasonló trend figyelhető meg Csehországban és Szlovákiában is, míg Lengyelországban az elektronikai termékek, a szupermarketes áruk, az otthoni dekorációs cikkek és irodai kiegészítők fogynak a legjobban az idén.

Ennél is érdekesebb különbségeket mutat, hogy az egyes országokban melyik termék az abszolút toplista-vezető. Az összesített forgalmi értéket tekintve Magyarországon ez egy, a hétköznapi háztartási munkát megkönnyítő, praktikus robotporszívó, konkrétan a Xiaomi Robot Vacuum X20+ modell.

A cseh és a szlovák piacon ezzel szemben a Lego elsősorban felnőtteket célzó, híres épületeket, klasszikus járműveket, történelmi tárgyakat, művészeti alkotásokat vagy különleges növényeket megformáló Icons készletei vezetik az eladási listát. Lengyelországban megint más a kép: ott az összesített forgalmi értéket nézve az Apple iPhone 17 Pro a legkeresettebb termék az Allegro felületén.

A változó vásárlói preferenciákat követve a Black Friday immár az Allegro esetében is egy teljes hónapon át, egészen december 1-ig tart. Mivel a vásárlók fő célja általában is a legjobb ajánlatok felkutatása, azaz a spórolás, a webáruház egy különleges ajánlatot is összeállított a bevásárlási szezonra időzítve.

Az új és regisztráló vásárlók első rendelésüket ingyenes kiszállítással kapják meg, a jogosult felhasználók pedig feliratkozhatnak egy díjmentes próbaidőszakra, amely 8 hónap alatt 8 további ingyenes kiszállítást biztosít. Emellett az Allegro 50% kedvezményt kínál az éves Smart! tagságra minden újonnan előfizető vagy megújító vásárló*** számára – így minden eddiginél könnyebbé téve a korlátlan számú ingyenes kiszállítás és visszaküldés igénybevételét a vásárlási szezonban.
Címlapkép: Getty Images
