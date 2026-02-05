Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén
Hihetetlen csalás terjedhet a síugrók között: nem hiszed el, ezúttal mivel trükköznek
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak – az ügy már "Penisgate" néven terjed, és a szervezet vizsgálatot ígér, ha bizonyíték kerül elő - közölte a The Guardian.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 26 éves fennállása alatt számtalan kérdéssel szembesült a tiltott szereket használó sportolókkal kapcsolatban. Csütörtökön azonban minden bizonnyal először kérdezték azt, hogy a síugrók vajon hialuronsavat fecskendeznek-e a péniszükbe, hogy messzebbre repüljenek.
Witold Banka, a WADA lengyel elnöke erre huncut mosollyal reagált: "A síugrás nagyon népszerű Lengyelországban, úgyhogy megígérem, hogy utánanézek."
Bármilyen őrülten is hangzik, a német Bild által elsőként megírt ügy – amelyet azóta "Penisgate" néven emlegetnek – valós aggodalmakat vet fel a sportág szabályozásával és a lehetséges egészségügyi kockázatokkal kapcsolatban.
Tavaly két norvég olimpiai érmes, Marius Lindvik és Johann André Forfang háromhónapos eltiltást kapott, miután kiderült, hogy a csapat a 2025-ös síugró-világbajnokságra készülve titokban módosította az overalljaik ágyékrészénél lévő varrásokat. A norvég vezetőedzőt, Magnus Breviket, segítőjét, Thomas Lobbent és Adrian Liveltent pedig 18 hónapra tiltották el.
A módszer lényege az volt, hogy a nagyobb ruhaméret a megnövelt "szárnyfesztávolság" miatt csökkenti a süllyedési sebességet. Így a versenyzők a levegőben tovább tudnak siklani, ami jelentős előnyt jelenthet a versenyeken.
A Frontiers című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a ruhaméret minden 2 centiméteres növekedése 4 százalékkal csökkenti a légellenállást, miközben 5 százalékkal növeli a felhajtóerőt. Ez a számítások alapján átlagosan 5,8 méterrel hosszabb ugrást eredményezhet.
A Bild most arról számolt be, hogy az ugrók új módszereket keresnek a rendszer kijátszására. A versenyruhák méretezéséhez 3D-s szkennerrel veszik fel a testméreteket, mégpedig a nemi szervük legalsó pontjától mérve. Az állítások szerint egyes sportolók savat fecskendeznek a péniszükbe, vagy agyagot tesznek az alsóneműjükbe, hogy átmenetileg megnöveljék a méreteiket, és így lazább, nagyobb ruhát kaphassanak a versenyekre.
A rendkívüli pletykákat egyelőre semmilyen konkrét bizonyíték nem támasztja alá. A WADA szabályai ugyanakkor kimondják, hogy tilos minden olyan módszer, amely veszélyezteti a sportoló egészségét, illetve sérti a sportszerűség szellemét.
Olivier Niggli, a WADA főigazgatója a híresztelésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: "Nem ismerem a síugrás részleteit, és azt sem, hogy ez hogyan segíthetne, de ha bármi napvilágra kerülne, megvizsgálnánk, hogy doppinggal kapcsolatos-e. Amíg nem említették, nem is hallottam erről."
