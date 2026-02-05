Hihetetlen csalás terjedhet a síugrók között: nem hiszed el, ezúttal mivel trükköznek

A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak – az ügy már "Penisgate" néven terjed, és a szervezet vizsgálatot ígér, ha bizonyíték kerül elő - közölte a The Guardian.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 26 éves fennállása alatt számtalan kérdéssel szembesült a tiltott szereket használó sportolókkal kapcsolatban. Csütörtökön azonban minden bizonnyal először kérdezték azt, hogy a síugrók vajon hialuronsavat fecskendeznek-e a péniszükbe, hogy messzebbre repüljenek.

Witold Banka, a WADA lengyel elnöke erre huncut mosollyal reagált: "A síugrás nagyon népszerű Lengyelországban, úgyhogy megígérem, hogy utánanézek."

Bármilyen őrülten is hangzik, a német Bild által elsőként megírt ügy – amelyet azóta "Penisgate" néven emlegetnek – valós aggodalmakat vet fel a sportág szabályozásával és a lehetséges egészségügyi kockázatokkal kapcsolatban.

A téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon! KATTINTS IDE!

Tavaly két norvég olimpiai érmes, Marius Lindvik és Johann André Forfang háromhónapos eltiltást kapott, miután kiderült, hogy a csapat a 2025-ös síugró-világbajnokságra készülve titokban módosította az overalljaik ágyékrészénél lévő varrásokat. A norvég vezetőedzőt, Magnus Breviket, segítőjét, Thomas Lobbent és Adrian Liveltent pedig 18 hónapra tiltották el.

A módszer lényege az volt, hogy a nagyobb ruhaméret a megnövelt "szárnyfesztávolság" miatt csökkenti a süllyedési sebességet. Így a versenyzők a levegőben tovább tudnak siklani, ami jelentős előnyt jelenthet a versenyeken.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Frontiers című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a ruhaméret minden 2 centiméteres növekedése 4 százalékkal csökkenti a légellenállást, miközben 5 százalékkal növeli a felhajtóerőt. Ez a számítások alapján átlagosan 5,8 méterrel hosszabb ugrást eredményezhet.

A Bild most arról számolt be, hogy az ugrók új módszereket keresnek a rendszer kijátszására. A versenyruhák méretezéséhez 3D-s szkennerrel veszik fel a testméreteket, mégpedig a nemi szervük legalsó pontjától mérve. Az állítások szerint egyes sportolók savat fecskendeznek a péniszükbe, vagy agyagot tesznek az alsóneműjükbe, hogy átmenetileg megnöveljék a méreteiket, és így lazább, nagyobb ruhát kaphassanak a versenyekre.

A rendkívüli pletykákat egyelőre semmilyen konkrét bizonyíték nem támasztja alá. A WADA szabályai ugyanakkor kimondják, hogy tilos minden olyan módszer, amely veszélyezteti a sportoló egészségét, illetve sérti a sportszerűség szellemét.

Olivier Niggli, a WADA főigazgatója a híresztelésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: "Nem ismerem a síugrás részleteit, és azt sem, hogy ez hogyan segíthetne, de ha bármi napvilágra kerülne, megvizsgálnánk, hogy doppinggal kapcsolatos-e. Amíg nem említették, nem is hallottam erről."