A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 0,8 százalékkal csökkentek a III. negyedévben.
Így kerüld el a lehúzást karácsony előtt, a Fekete Pénteken is: nem minden akció olyan jó!
Korunk egyik legjelentősebb fogyasztói „ünnepe” a Black Friday, amikor hagyományosan rengeteg vállalkozás kínál igen komoly kedvezményeket termékeikre. Mivel az esemény igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat, a háztartási gépektől a televíziókig, okostelefonokig.
A bőség zavara azonban jelentős kihívásokkal jár, az Árukereső.hu összeszedett néhány tippet ahhoz, hogy elkerülhessük a csalódásokat, vagy épp az átveréseket.
A legfrissebb adatok egyértelművé teszik, hogy már most készülnek az emberek a karácsonyra, aminek egy nagy löketet adhat a Black Friday. Például már most több mint 33-szorosára ugrott az előző hetekhez képest a számítógépes játékok kereséseinek száma, és közel 40%-kal a játékkonzoloké. Sokan kutattak takarító robotok (67%), automata kávéfőzők (67%), LEGO (65%), porszívók (51%) vagy épp LED és OLED TV-k (44%) után. A vásárlási szándék tehát ott van a fogyasztókban, de fontos, hogy ügyeljünk az alábbiakra:
Nem a százalék, hanem a tényleges ár számít
Igen csábító lehet 50-60-70%-os leárazásokkal találkozni, azonban könnyen lehet, hogy ez csak szemfényvesztés. Előfordulhat, hogy épp Black Friday előtt emeltek árat azért, hogy kedvezménynek álcázva tudják eredeti árán eladni a termékeket. Az Árukereső.hu árdiagramm funkciója kifejezetten hasznos ebben, ugyanis átláthatóan követhetjük le az árak alakulását, kiküszöbölve az ilyen jellegű megtévesztési kísérleteket.
Ne csapjunk le az első szimpatikus lehetőségre
Vonzó lehet egy népszerű márka jelentős leárazása, de mindenféleképp érdemes összevetni, hogy milyen webshopból milyen költségért tudjuk beszerezni. Ellenőrizzük, hátha a szállítási díj kedvezőbb valahol, vagy épp több ezer Ft-tal olcsóbban juthatunk hozzá egy másik helyen.
Ne dőljünk be a sürgetésnek
Karácsonykor hoppon maradni kifejezetten nagy csalódás, így sokan játszanak rá erre: alaposan figyeljük meg, hogy a „már csak pár darab elérhető!” és a „csak ma!” típusú akciók valójában mit rejtenek. Az angol szakkifejezéssel „fear of missing out” (FOMO), azaz a „kimaradástól való félelem” igen stimuláló tud lenni, az Árukereső.hu azonban segíthet ebben is. Ellenőrizzük le, hogy nincs-e máshol még készleten a termék: még az is lehet, hogy jobb áron találunk alternatívát.
Csak megbízható boltoktól vásároljunk
Egy-egy webshop megbízhatóságát többféleképp ellenőrizhetjük. Érdemes utánajárni, hogy elérhető-e minden cégadat és elérhetőség hozzá; hogy vannak-e hiteles vásárlói vélemények; hogy van-e rendszeres kommunikáció; vagy hogy működik-e a biztonságos kapcsolat, az úgynevezett HTTPS a weboldalon, amit egy kis lakat jelez a legtöbb böngészőben. Az Árukereső.hu-n a vásárlói visszajelzések és egyéb értékelések alapján könnyen ki lehet szűrni a nem megbízható vállalkozásokat, amik utána meg sem jelennek a felület kínálatában.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Maradjunk végig tudatosak
A karácsonyi bevásárlás nyomasztó is lehet, ahogy az is, ha impozáns ajándékokat szeretnénk szeretteinknek, barátainknak beszerezni. A Black Friday ugyan kiváló lehetőség erre, de veszélyekkel is járhat, ha nem ügyelünk költségvetésünkre. Figyeljünk anyagi biztonságunkra, ellenőrizzük, hogy érdemes-e valamit most beszerezni, és gondoljuk azt is végig, hogy valóban szükségünk van-e egy bizonyos termékre.
A tudatos megközelítés segít kialakítani azt a rutint, amivel évről-évre körültekintőbben költenek az emberek, ami kifejezetten hasznos korunkban, amikor folyamatosan, nap mint nap vásárlási lehetőségek vesznek minket körbe
– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a ljubljanai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat.
Nézzük meg a legfontosabb tudnivalókat a prágai karácsonyi vásárról. Mikor kezdődik 2025-ben, mik lesznek a helyszínek, milyen fontos tudnivalók vannak?
Százra növekedett az árstopos termékek listája, a kormány szerint nagyon fontos volt megemelni a számukat.
A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte.
Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható
November 27-én kezdi el 2025-ös fenyőfa-akcióját az IKEA: idén 9990 forintba kerül a tűlevelű, mérettől függetlenül.
Immár 243 Penny üzlet várja országszerte a vásárlókat.
Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását.
A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett.
Mikor lesz a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben? Itt vannak a pontos helyszínek, dátumok - Minden fontos tudnivaló
Nézzük meg mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben. Mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.
A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká.
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.