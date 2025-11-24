Így kerüld el a lehúzást karácsony előtt, a Fekete Pénteken is: nem minden akció olyan jó!

Korunk egyik legjelentősebb fogyasztói „ünnepe” a Black Friday, amikor hagyományosan rengeteg vállalkozás kínál igen komoly kedvezményeket termékeikre. Mivel az esemény igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat, a háztartási gépektől a televíziókig, okostelefonokig.

A bőség zavara azonban jelentős kihívásokkal jár, az Árukereső.hu összeszedett néhány tippet ahhoz, hogy elkerülhessük a csalódásokat, vagy épp az átveréseket.

A legfrissebb adatok egyértelművé teszik, hogy már most készülnek az emberek a karácsonyra, aminek egy nagy löketet adhat a Black Friday. Például már most több mint 33-szorosára ugrott az előző hetekhez képest a számítógépes játékok kereséseinek száma, és közel 40%-kal a játékkonzoloké. Sokan kutattak takarító robotok (67%), automata kávéfőzők (67%), LEGO (65%), porszívók (51%) vagy épp LED és OLED TV-k (44%) után. A vásárlási szándék tehát ott van a fogyasztókban, de fontos, hogy ügyeljünk az alábbiakra:

Nem a százalék, hanem a tényleges ár számít

Igen csábító lehet 50-60-70%-os leárazásokkal találkozni, azonban könnyen lehet, hogy ez csak szemfényvesztés. Előfordulhat, hogy épp Black Friday előtt emeltek árat azért, hogy kedvezménynek álcázva tudják eredeti árán eladni a termékeket. Az Árukereső.hu árdiagramm funkciója kifejezetten hasznos ebben, ugyanis átláthatóan követhetjük le az árak alakulását, kiküszöbölve az ilyen jellegű megtévesztési kísérleteket.

Ne csapjunk le az első szimpatikus lehetőségre

Vonzó lehet egy népszerű márka jelentős leárazása, de mindenféleképp érdemes összevetni, hogy milyen webshopból milyen költségért tudjuk beszerezni. Ellenőrizzük, hátha a szállítási díj kedvezőbb valahol, vagy épp több ezer Ft-tal olcsóbban juthatunk hozzá egy másik helyen.

Ne dőljünk be a sürgetésnek

Karácsonykor hoppon maradni kifejezetten nagy csalódás, így sokan játszanak rá erre: alaposan figyeljük meg, hogy a „már csak pár darab elérhető!” és a „csak ma!” típusú akciók valójában mit rejtenek. Az angol szakkifejezéssel „fear of missing out” (FOMO), azaz a „kimaradástól való félelem” igen stimuláló tud lenni, az Árukereső.hu azonban segíthet ebben is. Ellenőrizzük le, hogy nincs-e máshol még készleten a termék: még az is lehet, hogy jobb áron találunk alternatívát.

Csak megbízható boltoktól vásároljunk

Egy-egy webshop megbízhatóságát többféleképp ellenőrizhetjük. Érdemes utánajárni, hogy elérhető-e minden cégadat és elérhetőség hozzá; hogy vannak-e hiteles vásárlói vélemények; hogy van-e rendszeres kommunikáció; vagy hogy működik-e a biztonságos kapcsolat, az úgynevezett HTTPS a weboldalon, amit egy kis lakat jelez a legtöbb böngészőben. Az Árukereső.hu-n a vásárlói visszajelzések és egyéb értékelések alapján könnyen ki lehet szűrni a nem megbízható vállalkozásokat, amik utána meg sem jelennek a felület kínálatában.

Maradjunk végig tudatosak

A karácsonyi bevásárlás nyomasztó is lehet, ahogy az is, ha impozáns ajándékokat szeretnénk szeretteinknek, barátainknak beszerezni. A Black Friday ugyan kiváló lehetőség erre, de veszélyekkel is járhat, ha nem ügyelünk költségvetésünkre. Figyeljünk anyagi biztonságunkra, ellenőrizzük, hogy érdemes-e valamit most beszerezni, és gondoljuk azt is végig, hogy valóban szükségünk van-e egy bizonyos termékre.

A tudatos megközelítés segít kialakítani azt a rutint, amivel évről-évre körültekintőbben költenek az emberek, ami kifejezetten hasznos korunkban, amikor folyamatosan, nap mint nap vásárlási lehetőségek vesznek minket körbe

– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.