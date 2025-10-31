2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Magyar valuta: forint bankjegyek és érmék (500 forint, 1000 forint, 50 forint, 20 forint, 10 forint stb.)
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké

Pénzcentrum
2025. október 31. 13:28

Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás. 

Ma van a Takarékossági Világnap, ami remek alkalom szembesülni egy friss kutatás adataival. A felmérésből kiderül a magyar fogyasztás kettőssége: miközben sokan tudatosan tervezik a kiadásaikat, a kedvezmények és az érzelmek hatására könnyen engednek az impulzusvásárlásnak.

Az Árukereső kérdőívére válaszadók 10%-a nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát. Ennél jóval többen, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás.

Az impulzusvásárlást azonban gyakran követi bűntudat is, ugyanis a fogyasztók 33%-a néha, további 21% pedig gyakran vagy mindig megbánja a felesleges költést. Az adatok szerint a legnagyobb kísértést továbbra is a kedvezmények jelentik: a vásárlók 57%-át az akciók ösztönzik leginkább impulzív vásárlásra.

A számok rávilágítanak arra a belső feszültségre, amely a spórolási szándék és a pillanatnyi öröm közötti egyensúlykeresésből fakad. A magyar vásárlók egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Ennek ismerete kifejezetten fontos gazdaságilag nehezebb időszakokban, amikor nem mindegy, hogy mire és mennyit költünk.
Címlapkép: Getty Images
1
