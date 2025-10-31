A Lidl újra elindítja népszerű 9 ezer forintos meglepetésdoboz akcióját.
Így szórja el észrevétlenül a pénzét rengeteg magyar: egyre többen ismerik be, valami nem teljesen oké
Egy felmérés szerint a magyarok 10 százaléka impulzusvásárlónak vallja magát, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás.
Ma van a Takarékossági Világnap, ami remek alkalom szembesülni egy friss kutatás adataival. A felmérésből kiderül a magyar fogyasztás kettőssége: miközben sokan tudatosan tervezik a kiadásaikat, a kedvezmények és az érzelmek hatására könnyen engednek az impulzusvásárlásnak.
Az Árukereső kérdőívére válaszadók 10%-a nyíltan impulzív vásárlónak vallja magát. Ennél jóval többen, 39%, azzal indokolja költekezését, hogy jutalmazni szeretné magát, vagy egyszerűen jobb kedvre deríti a vásárlás.
Az impulzusvásárlást azonban gyakran követi bűntudat is, ugyanis a fogyasztók 33%-a néha, további 21% pedig gyakran vagy mindig megbánja a felesleges költést. Az adatok szerint a legnagyobb kísértést továbbra is a kedvezmények jelentik: a vásárlók 57%-át az akciók ösztönzik leginkább impulzív vásárlásra.
A számok rávilágítanak arra a belső feszültségre, amely a spórolási szándék és a pillanatnyi öröm közötti egyensúlykeresésből fakad. A magyar vásárlók egyszerre szeretnének takarékoskodni és élni a kedvezmények adta lehetőségekkel, ám sokszor az érzelmek kerekednek felül. Ennek ismerete kifejezetten fontos gazdaságilag nehezebb időszakokban, amikor nem mindegy, hogy mire és mennyit költünk.
Bár 2025-re már látványosan lecsillapodott az előző évek brutális inflációs hulláma, a pénzromlás még most is tartja magát. Az elmúlt évek pedig nem múltak el...
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is
Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
az elmúlt években az látszik, hogy a peres eljárások egyre bonyolultabbá váltak, és jogi képviselő nélkül nem szerencsés nekivágni.
A Pepco üzletekbe is eljutottak azok a Mancs Őrjárat mintás kerámia étkészletek, amelyekből határérték feletti ólom kioldódást mértek.
Itt a Pénzcentrum 6 fogásos árrésstopolt menüje: sültpaprikás májkrémes káposztatekercs sajttal és gyümölcsös sajttorta bébiétellel - decembertől jutányos áron megfőzheted
A legújabb árrésstop-rendelet meglepő termékeket érint: marhahús, májkrém, sajt, gyümölcsök és bébiételek is felkerültek a listára.
Több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki.
Súlyos következménye lehet az árrésstop bővítésének: újabb inflációs hullám üthet be Magyarországon?
A Pénzcentrum most összeszedte, hogy a szakértők és a szakma, hogyan reagált az utóbbi időben az árréstop hatásaira.
Kiakadtak a magyar boltok: Az árrésstopot nem kiterjeszteni, hanem kivezetni kellett volna, mert ennek minden feltétele teljesült!
Az Országos Kereskedelmi Szövetség bírálja az árrésstop meghosszabbítását és kiterjesztését, amely szerintük minden előzetes egyeztetés nélkül történt.
2018-ban még fillérekért vettük, ma már aranyárban mérik ugyanazt. Megnéztük a Spar régi akciós újságját – az eredmény: sokkoló drágulás a bevásárlókosárban.
Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején.
A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.
Évek óta viták vannak a magyar kormány által bevezetett kiskereskedelmi különadó miatt, az osztrák gazdasági miniszter most azt követelte Brüsszeltől, hogy avatkozzon közbe.
Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
