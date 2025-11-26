Hiába jön az AI, az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad

A mesterséges intelligencia és innováció kérdéskörét járta körbe a HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencia II. szekciója . A panelt Horváth Ádám, a Prohuman Group fejlesztési szakmai vezetője nyitotta meg, aki a kékgalléros munkavállalók készségeinek fejlesztéséről beszélt. Rámutatott: a demográfiai trendek miatt a hazai gazdaság jövője nem a munkaerő mennyiségén, hanem a termelékenység növelésén múlik, amelyet képzéssel lehet elérni. A kreativitás, a technológiai tudás és a kritikus gondolkodás kerül előtérbe, miközben a repetitív feladatokat már a robotok végzik. A szekcióban Vertán György, a Tigra vezérigazgatója is hangsúlyozta: az AI új dimenziót nyit a HR‑ben, de az emberek támogatása, a céges kultúra építése és az etikai döntések továbbra is emberi feladat marad.

Horváth Ádám, a Prohuman Group fejlesztési szakmai vezetője a kékgalléros munkavállalók készségeinek fejlesztéséről tartotta meg az első előadást a szekcióban. Az európai korfa alapján jól látszik, kevesebb ember születik, kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, és várhatóan egy évtizeden belül félmillióval csökken a megszólíthatók magyarok száma. Éppen ezért a hazai gazdaság teljesítménye az emberállomány mennyiségének növelése helyett attól függ, hogy a munkavállalók termelékenysége milyen tempóban változik. A produktivitást csak képzéssel lehet növelni, azok képzésével, akik már jelenleg is dolgoznak: ez érdemben 2-3 millió embert jelent.

De mit is tanítsunk nekik?

- tette fel a kérdést Horváth Ádám. Ma már egyre inkább a kreativitás, a technológiai tudás értékelődik fel, a mechanikus képességek pedig leértékelődnek. Ez azt jelenti, hogy új típusú készségekre van szüksége a piacnak.

Horváth Ádám, a Prohuman Group fejlesztési szakmai vezetője a HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencián

Ma már a repetitív feladatok a robotok dolga, az emberre máshol van és lesz a jövőben szükség. A folyamatirányítás, az algoritmikus képesség kulcskompetenciák, át kell látni a folyamatokat és be kell tudniuk avatkozni. Ehhez részkészségeket kell fejleszteni, mint amilyen a kritikus gondolkodás, vagy éppen a szövegértés, amiket azonban nem könnyű fejleszteni, és már a közoktatásban el kell kezdeni foglalkozni vele,

Fontos tudni, hogy ez átírja a cégek képzési terveit is, ugyanakkor a kíváncsiságot és az élethosszig való tanulás iránti igényt szinte lehetetlen fejleszteni, ez nem csak céges, állami feladat is.

Mit jelent ez a HR számára? Ez egy olyan kihívás, amelyben ki kell alakítani egy olyan önképet a dolgozókba, ahol belátják, hogy ők jelenleg nem elég jók. Hogy ezt belássák, olyan ösztönzőrendszert kell kiépíteni, amiben pontosan látják az előttük álló utat.

Az AI új dimenziót nyit a HR-ben, de az emberi tényező pótolhatatlan

Arról a kérdésről beszélt Vertán György, a Tigra alapító tulajdonosa, vezérigazgatója, hogy merre tart a HR 2025-ben. Mint kifejtette, egy IT‑cég vezetésének ma már rengeteg területtel kell egyszerre foglalkoznia, a technológiai fejlesztésektől a HR‑kérdésekig. Az AI megjelenése ebben új dimenziót nyit: miközben óriási lehetőségeket kínál, komoly társadalmi feszültségeket is előrevetít. Ha tömegek veszítik el a munkájukat, az súlyos problémákat okozhat, ahogy korábban más iparági átalakulásoknál is láttuk.

A vállalatoknál fontos a mikroközösségek támogatása és a szociális kapcsolódások erősítése, hiszen ezek adnak stabilitást a változások közepette. A HR‑megoldásoknak sokszínűnek kell lenniük, online és offline egyaránt. Bár most az AI körül óriási hype van, látni kell, hogy még radikálisabb fordulatot hozhat a munkaerőpiacon.

Vertán György, a Tigra alapító tulajdonosa, vezérigazgatója a HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferencián.

Az AI ugyan hatékonyan átveszi az ismétlődő, adminisztratív feladatokat, de nem képes megérteni a szervezeti kultúrát, nem rendelkezik empátiával, és nem tudja kezelni a mélyebb emberi konfliktusokat. Éppen ezért a HR valódi értéke az emberek támogatása, a céges kultúra építése, az etikai döntések meghozatala, továbbra is emberi feladat marad.

- zárta gondolatait Vertán György.

