Nesze neked AI zene: jöhet a nagy mennyiségű hangklónozás, ki tudja, hol lesz ennek a vége

A Warner Music Group (WMG) megállapodást kötött a Suno mesterséges intelligencia startuppal, amelyet korábban beperelt. Az egyezség részeként közös AI-zenei vállalkozást indítanak, ahol a Warner előadói engedélyezhetik hangjuk és személyiségük felhasználását - írta a BBC.
A megállapodás értelmében a Warner lehetővé teszi, hogy a Suno felhasználói AI-generált zenét készítsenek olyan előadók hangjával, nevével és hasonlóságával, akik önként csatlakoznak a programhoz. A kiadó olyan világsztárokat képvisel, mint Dua Lipa, a Coldplay és Ed Sheeran.
A jövő évtől a Suno új, fejlett és licencelt modelleket vezet be generatív AI zenei platformjára, amely egyszerű leírások alapján teszi lehetővé a zenealkotást. A Massachusetts-i székhelyű vállalat mintegy 100 millió felhasználóval rendelkezik és két éve indult.
A Suno 2026-os modellje felváltja a jelenlegi verziót, és a felhasználóknak fizetniük kell majd a hangletöltésekért, bár az ingyenes szinten lévő dalok továbbra is lejátszhatók és megoszthatók lesznek.
A Warner szerint ez az "első ilyen jellegű partnerség" új határokat nyit a zenei alkotásban, miközben biztosítja, hogy az alkotói közösség megfelelő kompenzációban részesüljön. "A művészek és dalszerzők teljes mértékben ellenőrizhetik, hogy nevüket, képüket, hasonlóságukat, hangjukat és kompozícióikat felhasználják-e új AI-generált zenében, és ha igen, hogyan" - közölte a Warner.
A megállapodás egyben lezárja a két vállalat közötti korábbi jogi vitát is. A Warner, a Sony Music Entertainment és az Universal Music Group korábban beperelte a Sunót és egy hasonló platformot, az Udiót, azzal vádolva őket, hogy meglévő dalok másolásából profitálnak, és olyan számokat állítanak elő, amelyek megkülönböztethetetlenek valódi művészek munkáitól.
Az AI-generált tartalmak vitatottak a zeneiparban, számos művész aggodalmát fejezte ki, hogy alááshatják az emberi dalszerzők munkáját. Korábban mintegy 200 előadó, köztük Billie Eilish és Nicki Minaj írt alá egy levelet, amelyben az AI "ragadozó" használatának leállítását követelték a zeneiparban.
