2025. november 19. szerda Erzsébet
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Varrógép mechanizmusa a tűn áthaladó cérnával - stock fotó
Vásárlás

Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják

Pénzcentrum
2025. november 19. 06:56

Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá, ugyanis a diszkontlánc az utóbbi idők egyik legnagyobb akciójával készül, 39 999 forintos áron adja a retró terméket.

A Pénzcentrum szúrta ki a diszkontlánc 47. heti akciós újságjában, hogy csütörtöktől ismét elérhető lesz a Singer varrógép egyik modellje, a korábbi akciókhoz képest pedig most jóval olcsóbban, 39 999 forintért lehet miénk. Nem véletlen, hogy a diszkontáruházak időről időre visszatérnek ehhez a retró slágertermékhez, hiszen a magyarok számára széleskörben ismert márka sokakban nosztalgikus gyerekkori élményeket idéz fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utóbbi időben az Aldi és a Lidl is a termék leakciózásával igyekezte kivívni a vásárlók kegyeit, ezt pedig az utóbbi diszkont korábban megnyerte, alaposan rákontrázva az előbbi áruházláncra. Most ugyan elmarad a boltháború, a Lidl így is hosszú idő óta a legolcsóbb, a legutóbbi akcióhoz képest például 10 000 forinttal kedvezőbb áron kínál Singer varrógépet. Sőt, az ár-összehasonlító oldalak alapján a Lidl akár 30 000 forinttal olcsóbban kínálja ezt a modellt (Singer 323L) más áruházaknál és szaküzleteknél.

Forrás: Lidl akciós újság; Singer varrógép 323L, 3999 Ft.Singer varrógép (323L) a Lidl akciós újságjában, 39 999. Forrás: Lidl

A szabadkaros univerzális öltésű varrógép 23 varróprogrammal rendelkezik, valamint automatikus gomblyukvarró programmal és gyors szálbefűzéssel látták el. A nagyteherbírású fémváz mellé pedig még számtalan egyéb, a gép használatát kiegészítő eszközt kínál a Singer terméke.

Mivel a varrógépért valószínűleg óriási roham indul majd a héten, a vásárlóknak érdemes minél hamarabb lecsapni egyre vagy akár többre – ez a „több” azonban legfeljebb három darab lehet, ugyanis a nagy érdeklődésre és az alacsony árra való tekintettel maximális limitet állított be a Lidl.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 19. század óta létezik az ikonikus a termék

Ugyan Isaac Merritt Singer nem maga találta fel a varrógépet, kulcsfontosságú fejlesztéseket vezetett be - például a pedálhajtást és az egyenes tűt -, amelyek sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tették a használatot. 1851-ben szabadalmaztatta saját gépét, majd Edward Clarkkal megalapította az I.M. Singer & Co.-t, amely tömegtermelés és erős marketing révén világszerte elterjesztette a márkát.

Magyarországon a Singer varrógépek a 19. század végén és a 20. század elején váltak igazán népszerűvé. Megbízhatóságuk és könnyű kezelhetőségük miatt a háztartásokban és a kisiparban egyaránt elterjedtek. A cég részletfizetési lehetőségeket és kiterjedt szervizhálózatot kínált, ami biztosította a gépek hosszú távú használhatóságát, és hozzájárult ahhoz, hogy a Singer a magyar otthonok egyik ikonikus eszköze legyen.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #akció #lidl #ár #akciós újság #diszkontlánc #retro

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:56
06:15
05:28
21:29
21:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 18.
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
5 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
3 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 06:15
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 05:28
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
Agrárszektor  |  2025. november 19. 05:59
Meglepő, milyen növényt termel a magyar gazdaság: állítják, megéri