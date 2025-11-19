Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják

Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá, ugyanis a diszkontlánc az utóbbi idők egyik legnagyobb akciójával készül, 39 999 forintos áron adja a retró terméket.

A Pénzcentrum szúrta ki a diszkontlánc 47. heti akciós újságjában, hogy csütörtöktől ismét elérhető lesz a Singer varrógép egyik modellje, a korábbi akciókhoz képest pedig most jóval olcsóbban, 39 999 forintért lehet miénk. Nem véletlen, hogy a diszkontáruházak időről időre visszatérnek ehhez a retró slágertermékhez, hiszen a magyarok számára széleskörben ismert márka sokakban nosztalgikus gyerekkori élményeket idéz fel.

Az utóbbi időben az Aldi és a Lidl is a termék leakciózásával igyekezte kivívni a vásárlók kegyeit, ezt pedig az utóbbi diszkont korábban megnyerte, alaposan rákontrázva az előbbi áruházláncra. Most ugyan elmarad a boltháború, a Lidl így is hosszú idő óta a legolcsóbb, a legutóbbi akcióhoz képest például 10 000 forinttal kedvezőbb áron kínál Singer varrógépet. Sőt, az ár-összehasonlító oldalak alapján a Lidl akár 30 000 forinttal olcsóbban kínálja ezt a modellt (Singer 323L) más áruházaknál és szaküzleteknél.

Singer varrógép (323L) a Lidl akciós újságjában, 39 999. Forrás: Lidl

A szabadkaros univerzális öltésű varrógép 23 varróprogrammal rendelkezik, valamint automatikus gomblyukvarró programmal és gyors szálbefűzéssel látták el. A nagyteherbírású fémváz mellé pedig még számtalan egyéb, a gép használatát kiegészítő eszközt kínál a Singer terméke.

Mivel a varrógépért valószínűleg óriási roham indul majd a héten, a vásárlóknak érdemes minél hamarabb lecsapni egyre vagy akár többre – ez a „több” azonban legfeljebb három darab lehet, ugyanis a nagy érdeklődésre és az alacsony árra való tekintettel maximális limitet állított be a Lidl.

A 19. század óta létezik az ikonikus a termék

Ugyan Isaac Merritt Singer nem maga találta fel a varrógépet, kulcsfontosságú fejlesztéseket vezetett be - például a pedálhajtást és az egyenes tűt -, amelyek sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tették a használatot. 1851-ben szabadalmaztatta saját gépét, majd Edward Clarkkal megalapította az I.M. Singer & Co.-t, amely tömegtermelés és erős marketing révén világszerte elterjesztette a márkát.

Magyarországon a Singer varrógépek a 19. század végén és a 20. század elején váltak igazán népszerűvé. Megbízhatóságuk és könnyű kezelhetőségük miatt a háztartásokban és a kisiparban egyaránt elterjedtek. A cég részletfizetési lehetőségeket és kiterjedt szervizhálózatot kínált, ami biztosította a gépek hosszú távú használhatóságát, és hozzájárult ahhoz, hogy a Singer a magyar otthonok egyik ikonikus eszköze legyen.