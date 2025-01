Ikonikus csúcsterméket akcióz az Aldi és a Lidl is: indul a boltok háborúja, garantált a roham

Ikonikus varrógépet akcióz az Aldi: a boltlánc az akciós újság szerint a Singer egyik termékét vette fel a kínálatba, amelyet kb. 10 ezer forinttal olcsóbban árulnak, mint a szaküzletek. A Lidl erre még rá is tett egy lapáttal, hamarabb és olcsóbban rakják ki a polcokra a terméket!

Rengeteg magyar ismeri és szereti a Singer varrógépeket, sokaknak gyerekkorából maradtak emlékei a készülékekről, de a gyártó termékei ma is elérhetőek. Vélhetően erre a nosztalgiavonatra ülne fel az Aldi is, amely a legújabb akciós újságjában hirdeti a legendás gyáró varrógépét.

A 70w-os varrógépnek 32 különféle programja van, beépített tűbefűzővel és cérnavágóval is rendelkezik. Kb. 750 öltésre képes percenként és duplatűvel is tud varrni. A boltlánc most vasárnaptól (01.19.) 59 990 forintért kínálja a Singer varrógépet, amelyre 3 év garanciát adnak.

Singer varrógép az Aldi akciós kiadványában. Forrás: Aldi akciós újság

Ugyan az Aldi pontosan nem adta meg, melyik típusról van szó, és a képről sem lehet pontosan kivenni, de egy gyors netes keresés után arra jutottunk, hogy a Singer 2259 Tradition varrógépről lehet szó, ami szaküzletben 65 ezer és 70 ezer forint körüli összegért szerezhető be, úgyhogy a boltláncnál most olcsóbb lesz megvenni.

A Lidl beelőzött!

Úgy tűnik élesedik a varrógép-háború, ugyanis a Lidl sem tétlenkedik, az akciós kiadvány szerint ők már csütörtöktől akciózzák a Singer varrógépet, ami látszólag ugyanaz, mint az Aldiban forgalmazott. Ők 49 999 forintért adják a terméket, amelyhez a kiadvány szerint kiegészítők, tartozákok is járnak.

Singer varrógép akció a Lidl-ben. Forrás: Lidl akciós kiadvány

Korábban is volt már a Lidl-ben az ikonikus termék, októberben is 49 999 foirntért kínálták, a csomagban számos tartozékot is adnak hozzá.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezért lett ikonikus a Singer varrógép

A Singer varrógépgyártó története az ipari forradalom egyik ikonikus fejezetéhez köthető. Az amerikai Isaac Merritt Singer 1851-ben alapította meg cégét, miután szabadalmaztatta saját fejlesztésű varrógépét. A Singer gépek kiemelkedtek a korabeli technológiák közül, mivel egyszerű használatot, tartósságot és hatékonyságot kínáltak.

Az újítások, mint például a lábpedálos meghajtás, hozzájárultak ahhoz, hogy a Singer varrógépek forradalmasítsák az otthoni és ipari textilgyártást. A vállalat gyors növekedését és világhírnevét részben a modern marketingstratégiák, például részletfizetési lehetőségek és széles körű reklámkampányok alapozták meg.

A Singer nemcsak a varrógépgyártás, hanem a globális ipar egyik úttörője is lett. Az 1860-as évektől kezdve a cég folyamatosan terjeszkedett, először az Egyesült Államokban, majd világszerte. Az 1900-as évek elejére a Singer a világ legnagyobb varrógépgyártójává vált, több millió géppel az otthonokban és gyárakban. A vállalat ikonikus logója és gépeinek jellegzetes kialakítása mára a történelem részévé vált, a Singer név pedig a varrógép szinonimájává lett. Habár az idő múlásával a piac és az igények változtak, a Singer márka továbbra is az innováció, a minőség és a tradíció jelképe maradt.