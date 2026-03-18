Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért

A gázpalack ára egy év alatt több mint 10 százalékkal emelkedett, majd 2025 tavaszától fordult a trend, és fokozatos csökkenés indult - 2026 elejére már érdemben olcsóbb lett, mint egy évvel korábban. A háttérben azonban nemcsak szezonális hatások, hanem a globális energiapiaci mozgások és a közel-keleti feszültségek is meghatározó szerepet játszanak, ami a következő hónapok áralakulását is bizonytalanná teszi.

A KSH adatai alapján a 10,9-11,5 kilogrammos propán-butángáz-palack cseréjének ára 2024 elejétől 2025 elejéig folyamatosan emelkedett, majd ezt követően csökkenő trendbe fordult. 2024 januárjában a palack ára még 7880 forint volt, és az év során szinte minden hónapban kisebb növekedés következett be. Az ár 2024 decemberére már 8460 forintra emelkedett (+7,4%), vagyis egy év alatt mintegy 580 forinttal nőtt.

Az emelkedő trend 2025 elején is folytatódott: 2025 januárjában 8610 forintba (+1,8%) , februárban pedig már 8710 forintba (+1,2%) került egy palack cseréje. Ez volt a vizsgált időszak csúcspontja. 2024 januárjához képest tehát ekkorra a palack ára összesen 830 forinttal emelkedett, ami nagyjából 10,5%-os drágulásnak felel meg.

2025 tavaszától azonban fordulat következett be. Már áprilisban 8610 forintra csökkent az ár (-1,1%), majd a következő hónapokban fokozatos mérséklődés indult. A nyár folyamán az ár folyamatosan csökkent: júliusban 8350 (-3,0%), augusztusban 8240 forint (-1,3%) volt a palack ára. Az év végére a csökkenés üteme lassult, de a tendencia kitartott, így 2025 decemberében már 8080 forintba került a csere (-1,9%).

A csökkenő trend 2026 elején is folytatódott kisebb ingadozásokkal. 2026 januárjában 8100 forintra emelkedett az ár (+0,2%), majd februárban ismét csökkent, 8070 forintra (-0,4%). Ez azt jelenti, hogy 2026 februárjában a palack ára már 640 forinttal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, 2025 februárjában, ami 7,3%-os csökkenésnek felel meg.

Ez nem rezsicsökkentett

A folyamat hátterében több gazdasági és piaci tényező állhat, mivel a palackos PB-gáz ára nem hatóságilag rögzített, hanem nagyrészt a nemzetközi energiahordozó-piacokhoz igazodik. A propán-bután gáz a kőolaj-finomítás és a földgáz-feldolgozás mellékterméke, ezért ára szorosan követi a globális piaci jegyzéseket.

Fontos szerepe van a kínálati viszonyoknak: a PB-gáz kínálata nagyrészt attól függ, mennyi kőolajat dolgoznak fel a finomítók, illetve milyen mennyiségű földgáz-feldolgozás történik. Ha ezekből a folyamatokból több LPG kerül a piacra, miközben a kereslet nem nő azonos ütemben, túlkínálat alakulhat ki, ami lefelé nyomja az árakat. Az európai energiaellátási láncok 2023-2024-es átrendeződése után a piac sok esetben stabilabbá vált, ami szintén hozzájárulhatott a 2025-ben megfigyelhető árcsökkenéshez.

Emellett, ha a nyersolaj ára emelkedik, a finomítói költségek és az alternatív felhasználási módok értéke is nő. Ha tehát a világpiacon drágul az LPG, az a hazai töltőállomásokon és a palackos gáz árában is (a hatósági szabályozástól függően) hamar megjelenik.

2026 első három hónapja drasztikus fordulatot hozott a kőolajpiacon, ahol az év eleji viszonylagos nyugalomnak az iráni konfliktus vetett véget. Januárban a Brent kőolaj ára még 60-65 dollár környékén mozgott, sőt a hónap közepén egy rövid enyhülés is látható volt a bőséges globális kínálat miatt.

A helyzet azonban február végén és március elején gyökeresen megváltozott: az amerikai és izraeli légicsapásokra válaszul Irán megkezdte a Hormuzi-szoros blokádját, ami a globális olajforgalom mintegy 20%-át érinti. Ennek hatására a piaci pánik azonnal beárazódott, és a Brent jegyzése napok alatt szökött fel a február végi 73 dollárról 100 dollár fölé március közepére. Ez a hirtelen drágulás - ahogy korábban említettük - közvetlen nyomást gyakorol az LPG-piacra is, hiszen a finomítói költségek és a kockázati felárak emelkedése miatt a propán-bután ára is követi ezt a meredek emelkedő trendet a hazai töltőállomásokon.

Az sem mindegy, viszik-e

A keresleti oldal szintén befolyásolja a palackos gáz árát. A PB-gázt Magyarországon elsősorban ott használják, ahol nincs vezetékes földgáz: vidéki háztartásokban, hétvégi házakban, valamint főzésre, fűtésre vagy egyes ipari és építőipari munkákhoz. A kereslet erősen szezonális: a téli hónapokban általában magasabb, míg tavasszal és nyáron csökken. A statisztikában is látszik, hogy a csúcs 2025 februárjában volt, majd a fűtési szezon végével fokozatos mérséklődés indult, ami tipikus szezonális mintázatnak tekinthető.

Emellett a hazai kiskereskedelmi piac sajátosságai is szerepet játszhatnak. A PB-palackok cseréjét több nagy forgalmazó és sok kisebb kereskedő végzi, ezért a piacon érdemi árverseny működik. Ha a nagykereskedelmi beszerzési ár csökken, a kereskedők egy része ezt gyorsan beépíti az áraiba, hogy versenyképes maradjon. Ez különösen olyan időszakokban lehet jellemző, amikor a kereslet mérséklődik, és a forgalmazók inkább az értékesítési volumen fenntartására törekednek.

De a logisztikai és működési költségek változása is hatással lehet az árakra. A palackos gáz esetében a töltés, a szállítás, a palackok karbantartása és cseréje mind jelentős költségtényező. Ha az üzemanyag-, szállítási vagy energiaárak csökkennek, az a szolgáltatási költségeket is mérsékelheti. Ezek a hatások külön-külön kisebbek lehetnek, de együtt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 2025 tavaszától megfigyelhető módon fokozatosan csökkenjen a PB-gázpalack cseréjének ára.

Drágább lesz a nyári bográcsozás, grillezés, ha palackról megy?

Jogosan merül fel a kérdés, mi várható a gázpalackok igazi szezonjában, amikor sokan a nyaralóban főznek, sütnek. A 2026-os év hátralévő részében a PB-gázpalackok árazását elsősorban az iráni konfliktus okozta tartós bizonytalanság és a globális energiapiaci helyzet fogja meghatározni. Mivel a propán-bután ára szorosan követi a nyersolaj jegyzését, a Hormuzi-szoros körüli feszültség fenntartja a magas importköltségeket.

A fogyasztóknak arra kell készülniük, hogy a palackos gáz ára a nyári hónapokban sem tér vissza a válság előtti szintekre, sőt, a forint dollárral szembeni árfolyammozgásai és a logisztikai kockázati felárak tovább terhelhetik a lakossági beszerzéseket.

Az év második felére vonatkozó kilátások szinte teljes egészében a közel-keleti geopolitikai helyzet rendeződésétől függenek. Amennyiben a konfliktus eszkalálódik vagy tartóssá válik a tengeri szállítási útvonalak korlátozása, az őszi hónapokban jelentkező szezonális keresletnövekedés (nem feltétlenül a gázpalackra, hanem úgy összességében az energiára) újabb felfelé mutató árnyomást generálhat a piacon.